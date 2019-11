WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Wideo + 3 motoryzacjaopony samochodoweopony zimowe 5 godzin temu Czy opłaca się kupować nowe opony zimowe w naszym klimacie? Z każdym rokiem zima zdaje się odsuwać w czasie i atakować nas z coraz mniejszą siłą, co z kolei rodzi coraz więcej pytań kierowców o zasadność... Rozwiń Piękny słoneczny dzień ale nie moż … Rozwiń Transkrypcja: Piękny słoneczny dzień ale nie może Że jesteś Pora roku podczas której szczególnie ważne Odpowiedni do Aby przekonać się jak ważny Dzisiaj wykonamy profesjonalne Dwóch Zimowe W samochodzie mamy nowe opony zimowe Na tym Najpierw Zobaczymy co się stanie z używany testy opon zimowych zaczniemy wbrew pozorom Słuchaj no wiesz Nie ponieważ Właśnie w takich warunkach Bardzo często kierowcy jeżdżą na Zatem jak Opony Dojeżdżamy do 1:00 na wrotki i wyłącz się Trochę się spóźniliśmy ale większy problem niż w hamowaniu jest tutaj skręcanie zobaczcie Właściwie każdy Zac Przy tym poziomie osiągów tutaj taka różnica opon już naprawdę wiele zmienia ten samochód Mnie nie słucha przez cały czas Wyjeżdża To nie było ani bezpieczne ani przyjemne doświadczenia Czy zmiana opon zimowych na nowe Czy W warunkach Przed nami hamowanie do pierwszego nawrotu WOW już jest sporo lepiej Zobacz Tutaj na tych ciasnych zakrętach jak nieporównywalnie lepsze ma przyczepność oczywiście samochód trochę No ale każdy samochód by w tych warunkach trochę wyjeżdżał jadę naprawdę dynamicznie a przez cały czas mam Pod kontrolą Dynamiczna intensywna próba ale pokazała wiele rzeczy które ma także dla was znaczenie nowe Zimowe wykazują lepsze charakterystyka Okej teraz czas na 2:00 bardziej Mata poślizgowa na której ma Będzie ominie Przeszkody Mokrej Ta sama prędkość te same 2 Opony najpierw Co z tego Przejadę z prędkością 50 km na godzinę to to mi się pierwsza przeszkoda pojawia się już po Nie mam szans żeby ominąć 2:00 przez W realnych warunkach to doprowadziłoby Do wypadku opony nie poradziły sobie z Ostrowa Takie Stanie się znowu Ta sama prędkość 70 km na godzinę pojawię się pies Zobacz co ty właściwie nawet nic się nie stało mimo że są zimowe warunki Montana Właściwie Jechałem tak jak Suchym niesamowitej Robią nowe Wyniki naszych testów są jest Nowa opona zimowa zachowuje się lepiej Warung Mamy Na suchej Mokre Czy obniża Wynika to nie Bieżnik ale tak To Właśnie daję A także Opory toczenia Wszystko ma bez Wpływ na konto