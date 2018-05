Czy komornik może zająć samochód za długi?

Kredyt, pożyczka, a następnie chwilówka… To pierwsze kroki do długów, które dziś niestety nie są obce wielu osobom. Chęć pozyskania drogich rzeczy w krótkim czasie to błędy, które obecnie popełnia nasze społeczeństwo. Bowiem zakup „na raty” czy kredyt pod zastaw mogą być bardzo zgubne. Wystarczy jedynie choć na chwilę utracić pracę i nie spłacić kilku rat, aby lada moment szukać pomocy dla zadłużonych.

Co ważne – jeśli niespłacony dług zajmie komornik - ma on pełne prawo do zajęcia wynagrodzenia. W jego obowiązku należy jedynie pozostawienie minimalnej pensji (z zastrzeżeniem, że jest to umowa o pracę). Inne umowy podpisane z pracodawcą mogą zostać w pełni przejęte przez osobę do tego uprawnioną. Komornik może przejąć również nasz dobytek w postaci samochodu, telewizora czy też innego sprzętu RTV. Osobie zadłużonej musi pozostawić jedynie to, co jest niezbędne do codziennej egzystencji. Jeśli więc nie udało Wam się dojść do kompromisu z egzekutorem – pomoc dla osób zadłużonych jest wręcz niezbędna! Obecnie pomoc taką oferuje wiele firm. Wsparcia należy szukać przede wszystkim w Internecie bądź w dużych miastach, gdzie owe firmy mają swoje siedziby. Z problemami finansowymi boryka się wiele osób. Wynika to głównie z kredytów zaciągniętych na wysoką kwotę oraz niestabilności zatrudnienia. Nawet najbardziej znane i renomowane firmy przechodzą kryzys, który niestety dotyka pracowników. Decyzja o pożyczce czy kredycie powinna być dokładnie przemyślana. Pod uwagę powinniśmy wziąć wszystkie argumenty „za” i „przeciw”. A przede wszystkim należy pomyśleć o zabezpieczeniu finansowym, dzięki któremu w razie kryzysowej sytuacji będziemy mogli uniknąć szukania pomocy dla osób zadłużonych. Naszej uwadze nie powinny umknąć także warunki pożyczki. Z pewnością nikt z Was nie chce spłacać dwukrotnej (a czasem nawet trzykrotnej) kwoty pożyczki.