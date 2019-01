Czwarty pedał w samochodzie Zobacz, do czego służy

Wszystkie auta mają dwa lub trzy podstawowe pedały – zależy to od rodzaju skrzyni biegów. Zdarzają się jednak modele, w których producenci instalują jeden dodatkowy i wcale nie mamy tutaj na myśli samochodów służących do nauki jazdy. Co robi ten element?

W Polsce najczęściej można spotkać czwarty pedał w autach Mercedesa. (Materiały prasowe, Fot: Mercedes-Benz)

Odpowiada za obsługę hamulca postojowego, zwanego popularnie "ręcznym". W większości aut, by go użyć, należy pociągnąć za dźwignię lub nacisnąć przycisk. Tutaj robi się to po prostu stopą. Można zauważyć, że ten dodatkowy pedał działa nieco inaczej od pozostałych.

Rozwiązanie, o którym mowa, jest niezwykle popularne np. w modelach amerykańskich producentów. W Europie jeszcze niedawno stosował je chociażby Mercedes-Benz, lecz obecnie od niego odchodzi. Zasada działania tego hamulca jest taka sama, jak w przypadku zwykłego "ręcznego".