Części samochodowe - zamienniki czy oryginalne?

Awaria samochodu lub zbliżający się termin podstawowych czynności obsługowych od zawsze wzbudza we właścicielach samochodów jedno pytanie, wykorzystać do naprawy oryginalne części samochodowe, czy też skorzystać z zamienników. Teorii na ten temat jest bardzo wiele, podobnie jak wielu jest mechaników i pasjonatów motoryzacji. Odpowiedź na to pytanie nie jest jednak prosta, przede wszystkim powinniśmy dokładnie przeanalizować rynek części zamiennych i podzielić zamienniki wedle ich grup cenowych i jakościowych. Zdarza się wszakże, że jeden element potrafi kosztować od stu do nawet tysiąca złotych, zależnie od źródła.

(Materiały prasowe)

Podział na oryginalne i zamienne części samochodowe z uwzględnieniem jakości

Kiedy już przystąpiliśmy do wykonywania wyboru, powinniśmy posiadać podstawową wiedzę na temat różnych elementów zamiennych w samochodach. Zaczynając od części oryginalnych, na najtańszych zamiennikach kończąc, każda półka ma swoje wady i zalety. Kupując oryginalne części samochodowe otrzymujemy przede wszystkim elementy co do dziesiątych części milimetra zgodne z tym, co wyjechało z fabryki. W fabrycznym opakowaniu producenta jednak bardzo często znajdują się części samochodowe wykonywane przez markowych podwykonawców, którzy dostarczają owe elementy na pierwszy montaż. I tutaj przechodzimy do pierwszej grupy części zamiennych. Bardzo często producenci części znani na całym świecie sprzedają swoje zamienniki z oznaczeniem OEM, czyli te przeznaczone na pierwszy montaż w fabryce. Nie odbiegają one jakością i wymiarami, a ich ceny są zwykle kilkanaście procent niższe. Kolejne są natomiast tak zwane zamienniki ze średniej półki. Tutaj spotykamy mniej znanych producentów, którzy dokładają jednak wszelkiej staranności do produkcji swoich wyrobów. Ich trwałość może być nieco niższa, jednak nierzadko mówimy tutaj o cenie nawet o połowie niższej, aniżeli w przypadku produktów z ASO. Na koniec zostaje nam ostatnia grupa zamienników.

Najtańsze zamienniki i sklepy, gdzie możemy kupić części samochodowe

Najtańsze zamienniki, to oprócz pojedynczych aspirujących producentów części, zwykle produkty, gdzie cena gra pierwsze skrzypce. Materiały wybierane do ich produkcji są nastawione przede wszystkim na jak najniższy budżet, więc na drugi plan schodzą kwestie jakości, a nierzadko nawet bezpieczeństwa. Nie jest to na pewno najlepszy sposób na obniżenie kosztów naprawy, jednakże dzięki znalezieniu odpowiedniego sklepu stacjonarnego lub internetowego można zmniejszyć znacznie koszty związane z dostarczeniem kompleksowego zaopatrzenia dotyczącego naprawy naszego auta. Omijając kilku pośredników, którzy pojawiają się na drodze między fabryką, a naszym pojazdem, możliwe jest znacznie obniżenie kosztów i oszczędności na naprawie bez uszczerbku dla jakości samych części samochodowych i przede wszystkim naszego bezpieczeństwa.

Gdzie znaleźć opinie i sklepy oferujące części samochodowe?