Co produkuje branża automotive?

Branża automotive jest jedną z najbardziej rozwojowych gałęzi przemysłu w Europie. Produkuje m.in. wiele niezbędnych części do aut, takich jak nadwozia, fotele, zagłówki czy opakowania transportowe. Poznaj lepiej branżę automotive i jej najnowsze trendy.

Czym się zajmuje i jakich tworzyw używa?

Branża automotive stanowi ogromną gałąź przemysłu. Firmy wchodzące w jej skład wytwarzają produkty motoryzacyjne lub w pewien sposób związane z tą branżą. Zaliczamy do nich m.in. nadwozia samochodowe dla dużych koncernów i inne wiele podzespołów, takich jak: zagłówki, fotele, deski rozdzielcze czy elementy wentylacji. Z tych usług korzysta każdy duży producent części samochodowych . Branża automotive uznawana jest za jedną z najbardziej przyszłościowych i z roku na rok rekrutuje coraz to nowych pracowników i szkoli tych, którzy już dla niej pracują.

Do najczęściej używanych tworzyw branży automotive należą polipropylen spieniony (EPP) i polistyren spieniony (EPS). Z EPP powstają m.in. lekkie i wytrzymałe fotele i zderzaki. Właściciele aut doceniają je za komfort użytkowania i ergonomiczne kształty. Co więcej, dzięki takim fotelom auta ważą mniej i tym samym spalają mniej paliwa. Tworzywa używa się również do produkcji wytrzymałych opakowań transportowych. Z kolei EPS, który składa się w niemalże w całości z powietrza z lekkim dodatkiem polistyrenu, jest lekkim i elastycznym tworzywem, zapewniającym świetną izolację termiczną.

Jakie są nowe trendy w branży automotive?

Producenci stale inwestują w nowoczesne technologie, np. aplikacje mobilne. Dzięki nim użytkownicy mogą wypożyczyć auta, tak jak obecnie odbywa się to w przypadku rowerów miejskich i hulajnóg. Usługa ta nazywa się carsharing i do 2030 ma niemalże zdominować Europę. To tak naprawdę tylko jeden z wielu trendów. Drugim z nich związany jest z bezpieczeństwem. Otóż branża automotive planuje wprowadzić czarne skrzynki, które będą działać na tej samej zasadzie, co w samolotach. Oprócz tego specjaliści branży automotive pracują nad wdrożeniem nowych systemów, których celem miałoby być wykrywanie potencjalnych niebezpieczeństw na drodze. Do tych innowacji można dodać także pokładowy alkomat i nowoczesne wspomaganie kierownicy.