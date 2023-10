Co można znaleźć pod maską samochodu Mazda CX-60?

Rightsizing to charakterystyczna dla tego japońskiego producenta filozofia projektowania pojazdów w taki sposób, by były najbardziej ekologiczne, ekonomiczne i wydajne. Zakłada dokładne zaplanowanie mocy silnika do ciężaru pojazdu, w taki sposób, by korzystanie było optymalnym kompromisem między wydajnością a oszczędnością. Uzyskuje się to poprzez ograniczanie wagi pojazdu i redukcję ilość elementów, które nie wpływają na moc lub komfort jazdy.