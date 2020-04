Citroen Grand C4 Picasso 1.6 THP 165 KM, 2017 - test AutoCentrum.pl #334

Witam serdecznie Citroen C4 Grand Picasso OtoMoto rodo przykład że samochody z tego segmentu mogą się mieć całkiem nieźle od chwili wprowadzenia tego auto do produkty do Face liftingu sprzedano tych aut określonych przez niektórych nie nudne rodzinne tatusia wozy aż 300 000 egzemplarze być może to kwestia statystyki która chodzi już minęło 4 lat od chwili wprowadzenia tego auto do prądu wciąż jest świeża nie nudzi i nieźle się wyróżnia na ulicy nie dziwię więc też że to co 4 lata temu wyglądały jako eksperyment czy mówię o tym kosmicznym przodzie przenosi się do innych modeli Citroena takich jak kaktus C Trójka czy też prawdopodobnie też te piątka aircross nie dziwi więc również że podczas swoich liftingu wielkich zmian z przodu nie zaobserwowano gdzie te zmiany Zapraszam na ten numer Jak już powiedziałem zmiany zewnętrzny nie są duże więc 300 000 nabywców tego auta z przetwory z tych Kingu może odetchnąć z ulgą ich auta wciąż wyglądają jak nowe po face liftingu poznamy przede wszystkim poprzedniej części nadwozia zmieniono przedni zderzak dodając do niego nieco chromu i więcej czarnej powierzchni widzimy też że kierunkowskazy tworzą wspólną linie ze znaczkiem Rozjaśnij No też relingi dachowe które teraz są srebrne kolczyki taka kolorystyka szczególnie z jednym z trzech nowych lakierów lazuli Blue kojarzy mi się trochę zapomnianymi już Renault avantime z tyłu zmiany są delikatne kształt lamp pozostał bez zmian ale ich wypełnienie w efekcie 3D jest dostępny już w standardzie zmiany dotknęły też tak zwany szablon Czy logo się zrobione to mamy teraz wypełnienie w ofercie pojawiły się też nowe 17-calowe felgi i a już chyba tyle więc można by powiedzieć że jeśli chodzi o szczegóły to samo bardziej eleganckie ale z daleka ciężko to Szczegóły dowcip No mów już wcześniej było ciekawie bo se trochę chciał żebyś mi tutaj czuli jak w nowoczesnym lofcie zadbać o to miały okna ciekawie narysowano deska rozdzielcza czy też komfortowe fotele to jest lifting nie jest oczywiście po to by odkrywać cokolwiek na nowo ale zmiany w zakresie doboru materiałów są jak najbardziej na miejscu pojawiły się cztery nowe zestawienie kolorystyczne tapicerki zupełnie jak samochodzie wyższej klasy możemy zdecydować się na tapicerkę materiałową skórzaną ziarnistą lub z gładkiej skóry nappa choć tyle kosztować będzie 10000 zł Oczywiście nadal mamy to samochodowy zestaw wypoczynkowy w postaci pakietu launch w tym samochodzie to prawy przedni fotel jestem najbardziej pożądanym miejscem można się wyciągnąć podnóżek oprzeć głową miękki zagłówek i zrelaksować się kiedy fotel będzie pasował po liftingu pojawił się też nowy system nawigacji Dolny 7-calowy ekran działa teraz szybciej i ma nowe możliwości teraz możemy podłączyć nasze Picasso do internetu i w ten sposób mieć na przykład bieżący podgląd wystarczy ruchu pojawiły się też nowe możliwości konfiguracji górnego 12 Co nowego ekranu HD po face liftingu widzimy Kiedy próbujemy otworzyć klapę bagażnika okazuje się że teraz działa ona na gest No go więc widzicie że klapa się podnosi ale w środku będziemy to samo co w tym gente sama wymiary bagażnika więc C 645 l w wersji kiedy fotele drugiego rzędu są usunięte maksymalnie do tyłu albo 704 kiedy wszystkie trzy fotele będą przesunięte do Przesunęliśmy ten fotel po lewej stronie Oczywiście te pojemności mogą być różne bo możemy te fotele złożyć i wtedy truskawek więcej miejsc ewentualnie jeśli rozłożymy hotele w trzecim rzędzie a zrobimy to z jednym na szybko żeby pokazać że jestem bardzo proste wtedy oczywiście tej pojemności bagażnika pozostanie już symbolicznie paręset Elektro poza tym myślę że nic się nie zmieniło rozwiązanie to przed facelifting nie jak choćby ptaka oto pomysłowa latareczka dlatego też nie będziemy ze sobą że nie zmieniły się wymiary nie będziemy też zrobić 7 pełnego testy z metrowca tylko krótkie przypomnienie tak poważnie to myślę że warto przypomnieć że miejsce tutaj dostatkiem mamy też zupełnie płaską podłogę w drugim rzędzie są strzałeczki jest w są w stoliczki są światełka nawet jeszcze dodatkowe nie jest w słupku b mamy też takie oto rolety i inne udogodnienia które sprawiają że podróż tym samochodem jest naprawdę przyjemne warto przypomnieć Gdzie jest najbardziej ekskluzywny w miejsce w całym samochodzie to jest prawy przedni fotel i teraz możesz mnie zapytać czy Gdzie właściwie ten to jest lifting skoro z zewnątrz zmiany nie są wielkie wymiary tak jak powiedziałem też się nie zmieniły odpowiedź brzmi w elektronice jeden szczegół już widzę ale tego jest dużo dużo więcej podczas jazdy na autostradach Możemy się teraz mnie co zrelaksować bo Grand C4 Picasso może teraz zostać wyposażony w aktywny tempomat z funkcją zatrzymanie który działa 100-180 na godzinę If aktywny system utrzymywania pasa ruchu jest też układ kontrolujący zmęczenie kierowcy i aktywny system kontrolowanie martwego pola który działa w ten sposób że jeśli przy prędkości 12 na godzinę chcielibyśmy zmienić pas na którym będzie się znajdował inny samochód to Systems kontruje kierownicą unikając kolizji dalej mamy Active Safety brake który aktywnie za przed przeszkodą działa od 5 na godzinę do prędkości maksymalnej i jest w stanie automatycznie hamować aż do zatrzymania Pod warunkiem oczywiście że kierowca nie podejmuje żadnych działań No oczywiście nie wszystko było grane 24 No ja też znaki na koniec możemy wspomnieć o systemie ostrzegający o ryzyku wystąpienia kolizji z innym samochodem choć ten nie widzi obiektów stojących zmiany w ofercie silnikowej są minimalne Dziwny ten sam zestaw Czyli 1.6 Blue HDI 100 lub 120 koni lub Dwulitrowy silnik wysokoprężny o mocy 150 koni natomiast od strony benzynowej mamy albo 1.6 thp 165 Konie które testują dzisiaj albo też 12 Pure Tech 130 koni z nowość polega na tym że dotychczas tego ostatnie silnik był dostępny tylko ze skrzynią manualną a teraz dostępny również ze skrzynią automatyczną eat6 A jeśli chodzi o parametry naszej dzisiejszej te stówki To moment obrotowy 240 niutonometrów prędkość maksymalna 210 godziny a w przyspiesza ten samochód z tym silnikiem w 8 i 4/10 sekund warto też pochwalić Francuzów za to że wlew paliwa jest bezkorkowy ale też zna zawartość 57 litrów tyle baku co przy umiarkowanym tempie jazdy powinno wystarczyć na jakieś 900 km rok temu traktowaliśmy Grand Picasso w wersji 2 0 TDI 150 koni dzisiaj mamy silnik o mniejszej pojemności ale o większej mocy 165 koni chcesz być jeszcze tak jak zwykle to bywa kiedy mamy do wyboru dwa silniki o porównywalnej mocy tak jak w tym przypadku to suma sumarum na pierwszym miejscu jednak stawiam silnik benzynowy przez to że jest benzynowy przez to że ma przyjemniejsze brzmienie przez to że żadnych i pracy w żadnym zakresie przez to że można go wkręcić wysoko tam gdzie silnik Diesla i już zdradza że z silnikiem diesla i słyszymy tylko fajne brzmienie a nie hałas silnika diesla jak to wiecie jak to jest także z mojego punktu widzenia parametry tego się pracy tego silnika słonie to inne ale tak jak mówię ogólne wrażenie jest zdecydowanie na plus porównaniu z wersją z silnikiem jest tak nie cała reszta w zasadzie bez wielkich zmian i a rok temu Podkreślał m g silnik benzynowy być może przez mniejszą masę sprawia że samochód jest zawieszony Im bardziej komfortowo silnik w silnikiem diesla nieźle sobie radził ozdobnymi nierównościami natomiast większe wyboje jednak były przekazywane do wnętrza tutaj wydaje mi się że zestrojone zawieszenie jest trochę inny i samochód jest takie trochę bardziej uniwersalny na każdy rodzaj nierówności Natomiast cała reszta układ kierowniczy tak jak Opisałem to też bez zmian tak długo jak jedziemy na prawie na wprost lub na wprost to jakaś tam jakiś Feedback w kierownicy jest natomiast jak skręcił i kierownicy nie to to będzie taka pusta i nie informując o co tam się dalej dzieje to chyba jest wspólna cecha co poniekąd nie dziwi mamy do czynienia z rodzinnym który który ma przewieźć komplet bagaży pięciu czy siedmiu osób z punktu a do punktu b zrobić na komfortowo co zrobi natomiast bez wielkich jakiś sportowych emocji bo jeśli rozpędził się nieco szybciej zaklęcie jak to będzie takie stabilny łuk to powolutku że ty wnękowe gdzieś jedziemy do mnie do jakiejś większej dziury Pamiętajcie o takim a nie innym zawieszeniu z tyłu to myślę że będziemy mogli zupełnie nieprzewidywalni spokojnie nutra nie pokonać się każdy zakręt ale jeśli prowadzimy ten samochód takie takie ruchy prawo lewo prawo lewo to czujemy że jednak zawieszenie jest skierowana zorientowany przede wszystkim na Komfort na Komfort co mi też każe się Kto to jest w tym samochodzie ważniejsze kierowcę czy być może pasażer z ciebie pasażerka Nazwijmy to tu po prawej stronie chyba to miejsce po prawej stronie jest w tym co najbardziej pożądane bo jedzie się komfortowo jako że nie jest kierowcą Nie musisz się martwić się o o właśnie te wszystkie historie związane z układem kierowniczym ma i ma więcej udogodnień i różne takie podnóżki inne cuda które tutaj ułatwiają i umilają podróż więc samochód dla się naprawdę super dla kierowcy w takim zakresie w jakim możemy sobie wyobrazić samochód typowo rodzinny a jeśli miałbym wybierać pomiędzy wersjami sprzed a wersję ETS2 No dzisiaj to zdecydowanie brawo mi dzisiejszą Niech tylko dlatego że po face liftingu wygląda troszkę się kary i ma więcej psy elektronicznych do wyboru ale też właśnie dlatego że tak jak mówię przy porównywalnych mocach Zdecydowanie wolę silnik benzynowy to na Citroen C4 Grand w podstawowej wersji nie zmieniło się po face liftingu ten samochód wciąż kosztuje 79990 zł czy na okrągło 80 000 zł Natomiast zmieniły się pakiet teraz zgodnie z tą linią wyposażenie w Citroenie Grand Picasso kupimy albo w odmianie film albo mo Live albo w Najdroższej Shine która w zestawieniu z najdroższym też Diesla o mocy 153 koni będzie kosztowała 119000 zł Jest jeszcze jedna ciekawostka wszystkie te systemy dodatkowe które weszły po Citroen C4 Grand Picasso i jest teraz technicznie bardziej zaawansowany niż kiedykolwiek sam pojedzie w korku są żebyśmy nie jechali z naszego pasa ruchu dopilnuję znaków zahamuje za nas a nawet zaparkuję zaraz można by jednak złośliwie powiedzieć że ten samochód wreszcie potrafi to co i samochody potrafią już od pewnego czasu ale zanim to pojedzie Pamiętajcie ten samochód już od czterech lat oferuje to czego próżno szukać gdzie indziej a mianowicie bardzo kosmiczny wręcz ale wciąż nie jest nadających się Design jak widzicie czasem pod powłoką zewnętrzną które nie zmieniła się w dużym stopniu można znaleźć całkiem sporo doskonale technicznych