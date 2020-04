Citroen DS5 1.6 THP 200 KM, 2014 – test AutoCentrum.pl #110

Witam serdecznie dzisiaj dostałem DS5 Kiedy patrzę na ten samochód z zewnątrz ale też przede wszystkim chyba w środku to przypomina mi się Saab i samochody które prawda były do potęgi trzeciej do potęgi piątej aby były po 3 to takim jak wrażeniami lotniczymi wszystko było związane z samolotami i proszę bardzo przychodzi taki strojem tworzy model DS5 i pokazu wszystkie w tym General Motors i jak się robi samochody które wyglądają szczególnie w środku jak samolot Zapraszam na test Citroena DS5 turystyka niektórych aut nie rozpieszcza czasem patrząc na samochód wydaje się że kazano go narysować i pracę nie sprawdziłem ani krzty przyjemności to jest zupełnie inaczej DS5 to naprawdę dzieło sztuki na kółkach i Janika że nikomu wielbić i uważasz że to jest najpiękniejszy samochód bo niektórzy mi preferują minimalizm niemiecki czy też muskularną jeść amerykańską ale trzeba przyznać że DS5 to jest kwintesencja co Francuzi kiedyś w przyszłości dorobili projektując samochody czyli eksperymenty mnóstwo eksperymentów Popatrzcie Zresztą na bez piątkę co to się dzieje mamy to nie rzucimy okiem wszędzie i jest jakiś ciekawy odważny krok czy popatrzymy na zderzak która jest bardzo ciekawie zaprojektowany czy popatrzymy na wielkie reflektory które chodzą bardzo daleko na błotniki to też na chromowane listwy które zaczyna się tuż tuż przy reflektorze i ciągnie się odważnie Rzucają się w oczy aż do drugiego ramienia podwójne słupka a płynie dachu biegnie nisko i jeszcze opada ku tyłowi bal na linie do okien jest załamana tuż przy słupku C Mamy również mnóstwo różnych dodatków na boku odważny z polerek z tyłu i może już mniej rzucający się w oczy tył ale ciekawe dwa elementy Po pierwsze Zwróć uwagę na wklęsłe reflektory coś nie zdarza się często a po drugie popatrzcie na te dwa dwie końcówki układu wydechowego w zabudowane wewnątrz zderzaka wyglądają naprawdę bardzo Diverse jest dwunastokątny w silniku silnikiem obydwie puszczają dymka a nie tak jak w słabszych wersja gdzie druga końcówka jest tylko dekoracja No i jeszcze pytanie czy DS5 Kombi czy może hatchback a może i jest on minivan No właśnie bo samochód nie do końca chce się jednoznacznie zakwalifikować w jakiś bardzo konkretny rodzaj nadwozia Ciekaw jestem co wy sądzicie A ja myślę że jest to po prostu Citroen DS5 podnosi się elegancko na teleskopach a pod nią znajdziemy takie zwykły zwyczajny niczym nie ozdobiony silnik jest to cyfrowym PHP 200 ale jakoś tak w wydrukowany glejak powiedziałbym że to co widzimy pod maską nijak się ma do stylu który widzimy wszędzie poza nią natomiast Zdecydowanie postarali się jeśli chodzi o palę to się nie koło i to udowadniasz że Citroen DS5 to nie jest samochód który został wyprodukowany tylko po to żeby się pochwalić przed światem Popatrzcie i jakie to my zrobić odważny samochody ale gdzieś tam z tyłu głowy Myślę i tak tego nikt nie kupił dajmy do tego symbolicznie 132 siewniki niech to stoi w salonie i przyciąga ciekawskie spojrzenia sprzedaż bo nigdzie indziej nie bo to mamy z linie DS5 która stanowi chyba w prawie 10% ze sprzedaży całkowitej strona więc naprawdę jest o co walczyć dlatego w pod maską Citroen DS5 może się znaleźć 1 silników mamy to dwa silniki benzynowe albo 16 o mocy 150 koni albo w mocniejsza dwustronna odmiana o której powiem później bo to właśnie ona gości pod maską samochodu mamy też cztery silniki Diesla albo 16 o mocy 120 albo słabsza 114 koni ale też dwulitrowa mocno jednostka które może mieć albo 81 koni albo 163 jest też nie hybryda o której nie wolno zapomnieć bo jest to hybryda w połączeniu z silnikiem diesla Hybrid o bardzo mocno po 2 i hybryda bardzo ciekawa bo z napędem na cztery koła Wróćmy jednak do naszej te stówki 200 koni dostępnych jest przy 5700 obrotów na minutę natomiast moment obrotowy ja 1.6 benzynowy jest naprawdę imponujący 275 km i to dostępnych dosyć wcześnie bo od 1700 obrotów na minutę prędkość maksymalna również o wyrażenie bo 235 km na godzinę A przyspieszenie do setki deklarowane ty jest w okolicach 8 i 2/10 sekundy natomiast jest to dosyć trudne do osiągnięcia jeszcze będziemy próbować póki co po paru próbach okazało się że jak komputer raczej włączać PSP w trakcie przyspieszania więc zobaczymy jak to będzie na końcu póki co nie zdążyłem się nawet do tej wartości jeśli chodzi o to z deklaruje pięć i pół w trasie i około 9 w mieście nasze pomiary testowe zobaczycie w innej firmie Natomiast taka rzeczywista jazda z Warszawy pokazała że w trasie spokojnej samochód pani sześć i pół a więc nigdy więcej to jest w mieście pali około 9 10 Więc powiedzmy że około liter więcej niż deklaruje producent Dodajmy do tego 60 litrowy zbiornik paliwa i okaże się że jeśli będziemy jechać bardzo ekonomicznie to być może przejedziemy na nim 1000 w praktyce będzie to około 800-900 Sprawdźmy teraz Ile miejsca oferuje Citroen DS5 dla dwumetrowego kierowcy Zacznijmy od regulacji kierownicy to jest odblokowanie kierownicy dosyć ciężko znaleźć jak ktoś będzie szukał to szukaj tutaj po lewej stronie gdzieś bardzo głęboko w każdym razie po odblokowaniu masz możliwość regulacji w dwóch płaszczyznach zakres reguły jest to wystarczający regulujemy też w kilku płaszczyznach elektrycznie oczywiście przód ty oczywiście góra dół osobno reguluje się przednia część siedziska i kąt oparcia po prawej stronie pokrętłem regulujemy odcinek lędźwiowy natomiast zdecydowanie w tym hotelu brakuje mi długości siedziska to daj zabrakło Moim zdaniem jeszcze parę centymetrów miejsca nad głową również jest jak na lekarstwo tutaj akurat się trochę ją chciał być oryginalny więc przygotował czy okna dachowe osobne dla kierowcy i pasażera i jeszcze trzecia okno dachowe z tyłu to mamy też możliwość regulacji Oczywiście tutaj zasłony zasłony nad głową i szczerze powiedziawszy kiedy to okno dachowe miętę to ja już dotykam Twoich fryzur o brachu Natomiast po otwarciu oczywiście jest lepiej no ale to jest takie dosyć śmieszne uczucie siedzę w oknie dachowym natomiast za mną Spójrzcie sami samochód nie jest naprawdę mały rozstaw on się też jest dosyć spory Zobaczymy czy ja zmieszczę się sam za sobą zajmuje miejsce bez problemu moje kolana stykają się z niestety twardą skorupą przede mną więc zbytnio nie jest Jest tak powiedziałbym że jak usiądę tak żeby wyszło dobrze No to jestem w stanie usiąść tak że kolana nawet nie stykają więc Załóżmy że jest doliczone jeśli chodzi o długość ale jeszcze będę chciał bardziej komfortowo się tutaj rozciąć No to niestety już będę musiał niestety się przyzwyczaić do twardej skorupie A jeśli chodzi natomiast o miejsce nad głową to to sytuacja jest podobna to jest dosyć mocno opadającym tak jest niestety taki że siedzę to w każdej pozycji jaką się nie karmił zawsze się z głową w oknie dachowym zbyt komfortowo to nie jest no to jest jak się ściąga na prawą stronę przeskoczy przez naprawdę niewielkie tunel środkowy jak są bardziej symboliczny i tak delikatnie tylko zaznaczone jak widać nie będzie nam przeszkadzał tutaj piątej osobie mamy to z tyłu dosyć koło bo Mamy również możliwość tutaj regulacji nawiewu mamy wyjście 12 voltów mamy zwróć uwagę dosyć ciekawe rozwiązanie to steruje się elektrycznymi szybami Jeśli są to osoby z nami nie podróżuję możemy to rozłożyć podłokietnik i mamy to też dwa uchwyty na głupie jest również bardzo łatwe przejście do bagażnika i możliwość przewiezienia na to po prawej po lewej stronie mamy diodowe oświetlenie mamy też tutaj takie haczyki do powieszenia marynarki przeleciał wymiar praktyczny to mamy to słuchaweczki zaraz po prawej po lewej stronie mamy to jeszcze w drzwiach dosyć pojemny schowek aczkolwiek wyprofilowany także raczej nie schowamy w nim butelki No i szyby które się nie otwierają jak tak co najmniej 1/4 zostaje na zewnątrz porównując materiały wykończeniowe z przodu i z tyłu do z tyłu są one tutaj przy podłokietnika dosyć miękkie plastik jest znacznie twardszy jeśli byśmy je porównanie tutaj że przyjemnym takim gumowym tworzywem z przodu aby pokazać wam bagażnik się do niego dostać aby się do niego dostać to możemy albo nacisnąć przycisk który się znajduje po lewej stronie od kierownicy albo nacisnąć przycisk na pilocie niestety producent nie przewidział żadnego przycisku bez po No więc skoro już mowa Upiłam się też warto pochwalić Francuzów Proszę bardzo Jest ładnie ukształtowany jest takim z takim ładnym wzorkiem TS wygląda naprawdę fajnie i to jest przycisk który ma naciskamy otwieramy klapek co to znajdujemy znajdujemy tam moją torbę fotograficzną dlatego że nie prosiliście abym wkładał do bagażnika coś co pozwoli na kamerze Czy w telewizorze Czy w komputerze na ekranie W każdym razie określić proporce mniej więcej ile tak naprawdę jest w stanie pomieścić dane bagażnik Zmierzyłem tą torbę ma 25 cm wysokości 35 cm szerokości 55 cm wysokość długość i tak gdybyście chcieli to tak wyobrazić liczbowo No cały bagażnik do dom jest liczbowo reprezentuje się na 465 l pojemności to jest naprawdę bardzo przyzwoity wynik pod warunkiem że nie kupicie hybrydy bo hybrydę zabierze z bagażnika 130 litrów pod podłogą bagażnika nie ma nic nie jest nawet ta podłoga wyprofilowana w taki sposób aby można było przewieźć koło zapasowe czy dojazdowe No więc jesteśmy Skazani na zestaw naprawczy jeśli chodzi o praktyczne elementy tego bagażnika to jedziemy na dwa haczyki 1 poprawę 1 polewy to jest miejsce również na zamontowanie rolety Kacpra w naszej gestii rolety zabrakło ale wszystko wskazuje na to że ona to kiedyś przynajmniej była Jeśli chcemy powiększyć nasz przedział bagażowy no to wtedy możemy rozłożyć tak naprawdę oparcia tylnej kanapy i wówczas znajdziemy to prawie płaską podłogę Nie więc nie jest źle sam proces składania jest dosyć to jeszcze prosto i wystarczy podnieść siedzisko kanapy i wtedy oparcie składa się na płasko co w tym samochodzie można by było zrobić lepiej no z całą pewnością to że za bardzo wygodnie mi się siedzieć na tym progu bo jest wysoko jest ładny prawda Popatrzcie niewykończony i naprawdę to wszystko z przyjemnością się ogląda natomiast przerzucanie walizek przez tak wysoki próg to jest na pewno pewne utrudnienie w którym niestety się zmierzyć zamykanie bagażnika ale to jest możliwe z dwóch stron to mamy po prawej stronie uchwyt po lewej stronie uchwyt jest bardzo ergonomiczny i prosty gorzej z otwieraniem kino na rynku pojawia się samochód który wygląda odważnie bardzo często dziennikarze piszą że wygląd zewnętrzny jest super ale wnętrze troszkę zatem nie nadąża sam nie raz tak pisała i natomiast wyjątkiem od tej reguły zdecydowanie jest DS5 dlatego że wsiadając do wnętrza tego samochodu dopiero mówimy o to jest dopiero poziom polotu i odwagi projektantów bo zewnątrz ten samochód i już zwraca uwagę na siebie bez dwóch zdań ale dopiero we wnętrzu przekonujemy się Co to znaczy mieć wolną rękę cokolwiek na cokolwiek żeby wszystko jest zrobione tak że warto o tym opowiedzieć więc nawet nie wiem od czego zacząć i czy w ogóle opowiadać o wszystkich szczegółach Po prostu wnętrze jest zrobiony kosmiczny jest w tobie takie motywami lotniczymi tutaj projektanci przyznawali że inspirowali się samolotami No i rzeczywiście wsiadamy i jak byśmy siedzieli w kokpicie jest dosyć wąską centralne tuner jest bardzo rozbudowany jest szeroki efekt jest taki że niestety to nie mam za wiele miejsca ale jest tyle miejsca tak jak w myśliwcu dokładnie tyle miejsca ile potrzebujesz żeby przeżyć Tak to wygląda w tym samochodzie i nie ma zbyt wiele Przestań ale jednocześnie też nie przeszkadza nam to bo to jest dokładny zrobiony na wymiar również nad głową jak widać ja tutaj akurat jako dwumetrowiec mam tak ale gdyby nawet był niższy to i tak widać że to jest wszystko zabudowany mamy tutaj takie takie tunel na podsufitce gdzie mamy masę różnego rodzaju przycisków ale też znalazło się tutaj Jak grać na schowki z mojej strony oczywiście również więc projekt jest naprawdę zrobiony bardzo odważny również niezapomnianą różnego rodzaju Dota detalach wszędzie gdzie można dane jakieś w kółko wstawki przejście Najczęściej jest to plastik ale wygląda to naprawdę sensownie mamy to różnego rodzaju czy czy czy tutaj na kratkach wentylacyjnych czy na przykład przyciskiem patrzcie że jak są zrobione na takie drobiazgi jak otwieranie schowka i jest tutaj Proszę bardzo udekorować dodatkowym elementem który świeci się na srebrno na LED w drzwiach znajdziemy dodatkowe takie obramowanie które ozdabiają schowek na na na na na kubek czy też Zwróć uwagę na pięknie zaprojektowane uchwyty do zamykania drzwi czytasz klamki Akurat te klamki tutaj są metalowe to jest tak u tych co słychać Jeśli pociągiem mocniej niestety widać że drzwi się delikatnie odkształcają natomiast słychać też poszedł taki trzask plastików Co to jest nie można mieć jednak zastrzeżeń mimo takiego akurat mankament to doboru materiałów wszystko jest zrobione naprawdę na najwyższym poziomie wszystkie tworzywa na które patrzymy są albo piękne przyjemne w dotyku albo i to i to na raz Popatrzcie na przykład tutaj jest taki odważny uformowany fragment tworzywa jest naprawdę bardzo mięciutko to wszędzie tworzywo to jest obszyte skórą daszek nad zegarami kierownica obszyta skórą również z odpowiednimi dekoracjami podcięta u dołu chociaż przy jakich manewrach może przeszkadzać Mamy również bardzo dobrze dobrane materiały na drzwiach tutaj mamy naprawdę mięciutkie materiały wykończeniowe pod łokciem jest bardzo dużo nie wiem tam tej pianki i pewnie z centymetr jest pod prawym okiem jest troszkę mniej ale to jest naprawdę bardzo dobrze nie mankamentem tego samochodu jest niestety to że nie oferują zbyt wiele Show może się pochwaliłem że tutaj mamy schowek prawdę a jednak to jest schowek raczej w którym można zadziwić proszę co to Francuzi wymyślili ale jeśli chodzi o bardzo praktyczną rzecz gdzie odłożyć telefon No i okazuje się że za bardzo na to miejsca to nie przewidziała dlatego że miejsce na kubki są gdzieś tam na dole w drzwiach podmiotu przewidziano jedyne takie schowek O tutaj ale to jest tylko zapalniczka i popielniczka w podłokietniku oczywiście znajdziemy to jest taka tacka kolejny tutaj wyjście 12 woltów a pod nim idziemy jeszcze dosyć spory schowek który to ciekawe jest dosyć głęboki idzie tam też do przodu jak widać Można tam naprawdę wsadzić rękę i coś jeszcze schować pytanie tylko ile jest to dla mnie przydatne którym oczywiście schować komórkę w drzwiach ale możemy też wykorzystać 1 takie tajemniczy schowek który znalazł się pod kierownicą ja nie wiem czy to w ogóle to niemożliwe aby to pokaż w ogóle mogę przejąć ten no to może tak zrobię wstajemy kamery i pokażę to pod kierownicą znalazł się takie oto schowek w teoretycznie komórkę mogłaby się zmieścić teraz jak to w samochodzie który został naprawdę odważnie na narysowanej zaprojektowany Mamy jeden jedyny schowek który ma jakieś wymiar praktyczny jeśli chodzi o przechowywania takich rzeczy które muszą być po drinku i ten został schowany że jak to schowek trzeba go najpierw znaleźć takie Podsumowując samochód naprawdę rozpieszcza zmysły i dla Poszukuję czegoś niecodziennego na pewno będzie siedzę w tym samochodzie czuł się dobrze natomiast musi się przyzwyczaić do tego że to jest samochód mimo że jest dużo to jednak nie daje poczucie przestrzeni bo jest bardzo zabudowany i to z każdej strony kiedy będziemy samochód który jest narysowany tak odważnie który wygląda tak to turystycznie kiedy Siadamy do wnętrza takiego a na które jest co najmniej tak samo odważny i jak nadwozie to chcemy więcej i pytanie tego byśmy się w tym momencie spodziewali spodziewaliśmy się auta super komfortowego płynącego po drodze czy bardzo twardego twardego które będzie naprawdę zachowywało się bardzo sportowa i ja spodziewałem się tego pierwszego Tym bardziej że nas zobowiązuje bogini nie powinna podskakiwać na każdej nierówności tylko do 100 płynąć po wszystkich w górach to niestety tak nie jest powodem jest to że DS5 wbrew nazwie została zbudowana na C4 mleczna platform czterech wpłacamy która została nieco wydłużona poszerzona No i przyjęta została niższa cena tej platformy i niestety tylna belka skrętna No więc o tym zawieszeniu rodem z piątkiem możemy zapomnieć i wraz z tym zapomnieć również o marzeniach o pływaniu na wszelkimi nierównościami to jest jakby podsumowanie o tym samym ale wymienimy fakty samochód jest bardzo twardo zawieszony samochód jest bardzo nerwowy Kiedy jedziemy na niej i Chcę wykonać jakąkolwiek nie jakikolwiek ostry manewr to niestety tył zaczyna uciekać i to w sposób który wydaje nam się że samochód już wrócił jak się zrobi ostry to nie może być tak że samochód posłusznie piśmie oponą przestawi się bardzo posłuszny na sąsiedni pas potem już prawie wrócił na swój pas i faktycznie jedzie na wprost już prawie Myślisz że wszystko jest dobrze już nasze palisz to twarde nie komfortowe zawieszenie że przynajmniej w tej sytuacji świetnie się sprawdzi czuć że tył jest niejako trochę szarpany i dopiero się stabilizuje po chwili coś jeszcze temu auto brakuje do tego żeby być w pełni auto pytanie czy takie miało być bo wydaje mi się że nie Więc to małe rozczarowanie właściwie to spore rozczarowanie Chciałbym widzieć w tym samochodzie więcej komfortu to zostaje dużo nierówności przenoszonych bezpośrednio na kręgosłup To jeszcze no z całą pewnością warto pochwalić w silnik to mamy 200 koni turbodoładowane benzynę jeździe to bardzo dobrze to porównując to z odmianą to zdecydowanie warto wybrać ten silnik dużo nie zużywa paliwa a średnie spalanie teraz jadąc po mieście to jest w okolicach właściwie trochę poza miastem w okolicach 7 l w pomieszczeniach że będzie 8 to i tak jest nie najgorsze wynik jak na taką moc natomiast warto też pochwalić właśnie każdego kto wybierze skrzynie dlatego że mamy to sześciobiegowa skrzynia które naprawdę nie dobrze działa dobrze bardzo precyzyjnie wchodzą kolejne biegi natomiast warto po takiego kierowcy który to wybrał dlatego że lenistwo w tym momencie nie popłaca Bo nie dość że skrzynia automatyczna dosyć sporo kosztuje to jeszcze znacznie pogarsza jazdy bo ja wcześniej miałem też czy DS5 się w teście chyba nie właśnie ze skrzynią automatyczną i to jest taka dosyć leniwa ospała skrzynia biegów która Zwiększa to zużycie paliwa pogarsza osiągi jest generalnie jeszcze trzeba zapłacić to jest ale nie chcę jak mówię nie popłaca skrzynia manualna jest optymalna silnik wydaje się rewelacyjnie my się sprawdzę No i poza tym wrażenie zjazdy ogólne są takie że tym autem chciałoby się tak naprawdę z i jechać troszkę wolniej i rozkoszować się tym komfortem jazdy komfortem którego nie ma no to wtedy mówimy dobrze Dopasujemy się Zaczynamy jechać ostrzej sam jechać szybciej wchodzić w zakręty zaczynam uciekać w tył ten jakbyśmy nie pływali w tym samochodem jakbyśmy niż migali tym samochodem łagodni ostrej zawsze szybko dochodzimy w takim granicy za którą mówimy Fajnie wyglądasz świetnie wykonane materiały wykończeniowe super wszystko w tym samochodzie super wizerunek super nazwa ekstra Ale jazda tak nie bardzo i to jest nie to do czego chciałbym jak jak jak chciałbym podsumować ten jadę tym samochodem z jednej strony chcielibyśmy aby samochód co najmniej tak samo jak wygląda i niezależnie od tego czy z tego że on tak wygląda wnioskujemy że on musi jeździć supersportowo to niech jeździ super sportowo i nie twardy i niech będzie taki że będzie się nim z przyjemnością pokonywało zakręty A jeśli uznamy że on ma pływać to nie wpływa i jeździe komfortowo w tym przypadku nie jest a nie tak a nie tak jest gdzieś po środku jest bardziej twardo i jest niestety nie do końca sportowo niezbyt udane kombinacje Sprawdźmy teraz zwrot DS5 przy rozstawie osi 2721 mm producent deklaruje że średnica zawracania nie wyniesie 11 i 7 metra No i rzeczywiście wjechaliśmy tutaj prawym kołem na krawędź parkingu po przeciwnej stronie ale szczerze powiedziawszy oceniając ten promień skrętu Wydaje się że jest bliższy raczej 11:00 niż gdzieś tam 12 także jest lepiej moim zdaniem niż deklaracją producenta natomiast wiadomo w mieście jednak ten promień skrętu zawsze w tym lepszy więc możemy mieć to pewne kłopoty przy parkowaniu otwarcie zamka centralnego w mankiecie podświetlenie lusterek jak również oświetlone wnętrze takie zdaniem otworzymy drzwi podświetlone są również miejsca z tyłu zajęcie miejsca widzimy pod kierownicą taki czerwony trójkącik które wskazuje Gdzie możemy schować tylko schować dlatego że przycisk do uruchomienia silnika znajduje się gdzie indziej to jest obowiązkowa Nie tylko przycisk obsługi niepotrzebne dlatego że można go równie dobrze mieć w kieszeni przynajmniej w naszej wersji silnika Jak widać mam po lewej stronie obrotomierz taką dziwną poziomą kreską ktoś nie rusza pośrodku prędkościomierz także cyfrowy a po prawej stronie stary dobry znajomy wyciek ekran pokładowego który możemy znaleźć także w innych modelach Citroen jeśli chodzi o podświetlenie to mamy to podświetlone podstawowe przyciski ale nie wszystkie bo ja teraz spokojnie to oświetlenie wyszła za tobą Jeszcze pokrętła pokrętła które podświetlone z jakiegoś powodu nie są poza tym pod kierownicą mamy całe mnóstwo różnych przycisk są podświetlone widać to między innymi sterowanie lusterkami ustawianie lusterek elektryczne i zwróć uwagę że w na drzwiach zbyt wiele oświetlenie nie mamy mamy klony Cup Holder uchwyt na kubki jak kto woli i taka delikatna czerwona poświata przy klamce do od poza tym nie mamy tu żadnych innych punktów podświetlony dlatego że nie ma na tych żadnych przycisków wszystkie przyciski wylądowały na środku i to przykładowo znajdziemy jak widać przycisk szybami No i kiedyś to wszystko jest podświetlone odpowiednio to w okolicy w okolicy drążka zmiany biegów jestem dość ciemno dalej idzie już nie wiedzieć czemu podświetlone panel do sterowania klimatyzacją nawiewami dalej idą już przyciski przeważnie czerwony duży ekran multimedialny dosyć się dziwnie ukształtowany zegarek i no i na koniec jeszcze pokażę podsufitkę na podsufitce naprawdę sporo się dzieje oprócz to informację że nie jestem za piątek możemy tu znaleźć naprawdę mnóstwo mnóstwo mnóstwo przycisk wszystkie czego służą nauczyć się tego odebrać te łatwo jej Podejrzewam że kierowca musi trochę zimy trochę kręcić głową ja tutaj z punktu widzenia dwumetrowe niestety zbyt wiele nie widzę bo już pod takim kątem Niestety widzę tylko skrajne przyciski to to muszę już nurkować Żeby rozpoznać Co to jest jeszcze pokażę z tyłu z tyłu na drzwiach podświetlone są klamki a sterowanie szybami jest oczywiście podświetlone ale znajdziemy to między fotelami Bagażnik jest podświetlony przy pomocy dwóch światełek jedno po prawej i jedno po lewej stronie Sprawdźmy teraz widoczność Citroena DS5 mamy to podwójne słów dosyć dużą szybką między ramionami tego słupka wygląda to naprawdę bardzo dobrze sprawdza się również przy parkowaniu bardzo obszerny zewnętrzne lusterka Powiedz coś wygrać lukę między lusterkiem słupkiem jest dobrze jest chodzi o widoczność górna krawędź przedniej szyby Bardzo nisko a więc tutaj niestety trzeba będzie się regularnie schylać aby zobaczyć i jak Jest światło dokładnie na skrzyżowaniu lusterko wewnętrzne wisi również bardzo nisko adres zasłania tutaj jak widać cały widok na 1:00 na 2:00 natomiast ma podwójny słupek A co sprawia że to mamy dodatkowo niewinny lepszą widoczność natomiast to u podstawy drugiego ramienia słupka a z jest spory fragment widoczności niestety skasowany idziemy dalej słupek C bardzo cienkie słupek do również nie jest najgorszy mamy tu do szybka Zresztą między nimi tylna szyba Zwróć uwagę na ich uwagę z charakterystyczną w belką i ta dolna część szyby jest dosyć pionowo ustawione więc w zasadzie to Parkowa na problematycznym i ma spore długość tego samochodu ale Citroen jeszcze dodatkowo ułatwia nam parkowanie kamerą cofania Proszę bardzo to jest widoczna siatka pokazuje tam dokąd samochód zmierza kiedy skręcamy kierownicę niestety ta siatka się nie odkształca i pozostaje zawsze taka taka sama natomiast wycofałem najbliżej naszego auta testowego Zobaczymy czy samochód da nam znać że jesteśmy już blisko dał znać proszę bardzo podjedziemy może jeszcze do jednej kreski dobrze Teraz już jesteśmy naprawdę blisko to jest informacja z czujników cofania nie zobaczymy jak to wygląda na zewnątrz takie coś miejsce zostało jeszcze całkiem sporo na postoju 43 jakie wspomniałam wcześniej przyjemność z jazdy DS5 nie jest jakaś specjalnie dużo natomiast przyjemność z posiadania DS5 można wyrazić do konkretnych liczbach i zacznijmy może od silników benzynowych ten słabszy 156 konny silnik kosztuje 109 tysięcy zł za podstawową wersję wyposażenia i automatyczną skrzynię biegów mieć wersję nie to mocniejszą czy dwudziestokąt o 6 obiegowym manualem zapłacimy 121000 zł i różnica jakiegoś jest 12000 zł i zdecydowanie w taką droższą wersję rozmarzyć bo w tej cenie dostaniemy znacznie mocniejszy silnik i lepszą manualną skrzynią biegów dlatego że automat w tym samochodzie za bardzo za dobrze się dziś natomiast Jesteśmy zainteresowani dieslem jeśli jesteśmy zainteresowani tanio wyjazd do No to musimy wyłożyć co najmniej 106000 zł za najsłabszy silnik Diesla o mocy 114 koni lub za najmocniejszy 181/1 silnik Diesla 150 000 zł ale to jeszcze nie koniec cennika bo na szczycie i jest wersja hybrydowa które kosztuje ponad 160000 zł w wersji podstawowej najdroższa topowa wersja hybrydowa z najwyższym wyposażeniem to już kwota powyżej 180 000 zł nie jest łatwo znaleźć odpowiednią konkurencje dla Citroena DS5 więc pokaż mi jakie auta można było mieć za około 130 000 zł bo mniej więcej tyle kosztuje katalogowa model stojący obok mnie to jest niewiele więcej mogliśmy dostać Mazdę 6 bogatszej wersji z najmocniejszym silnikiem benzynowym o mocy 192 koni za ile najmniej możemy mieć Peugeot 508 z silnikiem diesla o mocy 163 koni mechanicznych zależy na mocy i na pokazaniu się tyle mniej więcej tak jak z tą naszą testują Możemy też w porównywalnej cenie bo około 140 000 zł dostać mini Club Nena w wersji czyli John Cooper Works o mocy 211 koni Citroen DS5 budzi we mnie dosyć mieszane uczucia do z jednej strony samochód jest świetnie zaprojektowane z zewnątrz i tym samym trafia w gusta bardzo klienteli która nie chce jeździć po drogach pospolity samochodem wnętrze również pokazuje i jak może wyglądać odważnie zaprojektowany samochód który w środku wygląda nie gorzej niż na zewnątrz pod maską może się znaleźć Czy silnik A to szybki Apo oszczędny dla każdego coś miłego skrzynia biegów również jest w porządku dobór materiałów wykończeniowych naprawdę świetny same plusy Ale jest bo ten samochód przypomina mi piękną dziewczynę która póki jest stoi prezentuje się wspaniale ale ta dziewczyna założyła niestety zbyt wysokie obcasy i i póki jest na mnie stoi w miejscu wszystko w porządku ale zaczyna iść do przodu to widać że lada moment może się niestety wywrócić i tak mniej więcej jest SDS piątką której naprawdę nic nie brakuje Tak długo jak do niej i nie pojedziemy bo jeszcze będziemy jechać nie to okej to szybko do trzemieszno najsłabszym ogniwem w tym samochodzie jest niestety zawieszenie