Citroen C5 Crosstourer 2.2 HDi 204 KM - pomiar spalania

dzisiaj Testujemy Citroena C5 Tourer z silnikiem 2 2 HDI 200 koni pod maską mamy to tempomat ustawiony na 94 km co daje rzeczywista 90 spalanie po 11:10 już kilometrach wynosi 4 i 3 l na 100 km natomiast na szóstym biegu prędkość obrotowa silnika wynosi 1500 m na minutę klimaty zawsze jest włączone ustawione na 22 stopni a dmuchawa chodzi na pierwszym biegu dzisiaj test spalanie przy 140 na godzinę będzie nieco krótsze ponieważ czy większa część obwodnicy jest niestety com zatkane i jak widać przejechałem zaledwie 5 km No może zrobię maksymalnie 6 i średnie spalanie przy 140 wynosi 7 natomiast prędkość obrotowa na szóstym biegu wynosi 2400 obrotów na minutę teraz Testujemy spalanie na zimnym silniku i po pierwszym kilometrze spalanie wynosi 13 5 dziesiątek jutro na 100 km 2 km średnie spalanie wynosi 10 E90 11 km i wreszcie po 3 km średnie spalanie wynosi 8 i 60 i 14 km mam teraz jeszcze okazję aby zmierzyć spalanie tego auta w mieście Mam przed sobą drogę do pokonania o długości około 10 km zresetowałem teraz przed chwilą licznik Jadę przez Kraków w piątkowe popołudnie więc spodziewaj się że po drodze będzie sporo korków zobaczymy ile spali ten silnik w takich warunkach bukiet jazda jeszcze nie zatłoczona dwupasmówka po 3 km skończyła się wynikiem 6 i 12 km A więc wcale nie tak źle jak na duże po mieście ale zobaczymy co będzie za zakrętem gdzie już z mogą się zacząć prawdziwe Krakowskie piątkowy korki piątkowe korki Oczywiście są ale w drugą stronę ja mam szczęście i proszę bardzo prędkość jest dosyć Wysoka 43 na godzinę i po 7 minutach spalanie wynosi 7 i 3/10 litra na 100 kilometrów a więc nie jest naprawdę źle ale teraz już jest to naprawdę blisko centrum i zanim się przybiję do Kazimierza bo tam zmierzam będzie już trochę ruchu w trybie stop and go no i wtedy ten niezły przecież wynik że trochę się zmienić to niekorzyść Zobaczymy co będzie za chwilę no i piątkowy korki do rwały również i mnie teraz ostatni kilometr tuż przed moim miejscem będę musiał stać w korkach co Pewnie dramatycznie zmieni obraz średniego spalania ale póki co wynosi ono 8 litrów na 100 km No i kończę już ten pomiar bardzo Kiepskich warunkach jeśli chodzi o płynność ruchu Bo na początek było dobrze a teraz od ostatnich 15 minut Myślę że stoję tylko w korkach i wyszedł mi dać około 10 litrów na 100 km przy średniej prędkości 20 km na godzinę na początku kiedy jechał płynnie ten wynik był bliżej siedmiu ale kiedy już spędziłem drugie tyle Ale znacznie większą część twoje Podróże w korku nuta się popsuło Zrobiło się ponad 10 i jeszcze pokaże Może pierwszy licznik który nie był resetowany i już od 850 kilometrów a średnie spalanie takiego przebiegu wyniosła równe a 8 litrów na 100 km i jest to wartość jest kilku pewnie ostatnich testów czy paru ostatnich testów Nawiąż gry.pl pewnością bardzo mieszany i raczej bardziej sportowych