Citroen C5 Crosstourer 2.2 HDi 204 KM, 2014 - test AutoCentrum.pl #132

producenci od lat starają się zadowolić jak największą grupę Cleo jednym zamachem przykładem mogą być crossover y czyli auta o zacięciu terenowym które przy okazji pełnią rolę aut miejskich niekiedy sportowych a w większych swoich odmianach także kombi dzisiaj inne przykłady mianowicie wersję kombi która poszła w kierunku auta o zacięciu terenowym i jest to Citroen C5 Cross Tourer za pewno bo ja ci się że jedyne co tak naprawdę producent to dołożył te nakładki na te kołami i to ma być koniec Wszystkich propozycji na szczęście nie Zapraszam do naszego testu zwykle w tego typu autach czy spojrzymy na Opla insignie Country Tourer czy na Volkswagena Passata alltrack a czytasz na chyba najbliższą koncepcyjnie Skodę Superb wersje Outdoor to różnice z zewnątrz nie są jakieś imponujące To w tym przypadku do Citroena jest bardzo podobnie mamy to skromny zestaw zewnątrz po to mamy nakładki na nadkola oba zderzaki mają odpowiednie Nazwijmy to wzmocnienia w srebrnym kolorze dachu mamy takie grafitowe ładne relingi jeśli ktoś uważnie się przejrzę No to zauważę również 15 metrów różnicy wysokości zawieszenia przynajmniej w podstawowej w to możemy zmieniać ale o tym później w każdym razie jakiegoś wielkiego Szału nie ma i to myślę że jest bardzo przemyślany zabieg dlatego że jeszcze komuś się podoba zły konwersje Citroen C5 Tourer wersja również będzie zadowolony No i popatrzcie wielkie auto nie tanie a maskę podnosimy ręcznie to jest niestety rozczarowujące drogę przecież nie o to chodzi Jaka jest maska tylko o to co jest pod maską a pod maską o cyfra 1 C5 Cross Tourer możemy znaleźć jeden z dwóch silników obydwa wysokoprężny ten słabszy to 0 hdi 163 konie 340 niutonometrów ten mocniejszy właśnie testowany przez nas to jest 2 2 HDI wciąż czterocylindrowy małą 204 konie i 420 metrów momentu obrotowego maksymalna moc przy 3500 obrotów maksymalny moment obrotowy od 2000 obrotów jeśli chodzi o prędkość maksymalną to 225 km a do setki czekamy 8,6 sekundy tyle deklaruje producent nasze spalanie na nasz wynik przyspieszenie do setki znajdziecie w osobnym filmiku spalanie natomiast utrzymuje się w okolicach sześciu litrów w trasie Można zejść poniżej 5 Potwierdzam można też zapraszam do odpowiedniego filmu w którym sprawdziliśmy spalanie bo nie cieszy pojemność baku 71 l oznacza że przy spalaniu znacznie poniżej 5 l w trasie możemy tym samochodem śmiało wypuszczać się w bardzo długie trasy wspomniałem na początku że zdolności terenowe tego samochodu nie na tym że producent to Nakleił czarne na nakładki na nadkolach ten samochód potrafi zmieniać też wysokość swojego prześwitu i już z fabryki Podstawowa różnica to 12 metrów w stosunku do zwykłego tunera ale oprócz tego do tego zawieszenie możemy regulować na wysokość i jeśli jedziemy poniżej 10 km na godzinę możemy ten samochód podnieść uwaga aż 6 centymetrów jeśli trzymamy prędkość do 40 km na godzinę wtedy samochód możemy podnieść o 4 cm i to oczywiście pozwala temu tym pokonywać znacznie trudniejszy teren jak na auto które ma tylko napęd na przednie koła i teraz chcę następne ujęcie zrobić w od strony w której od której nie wyjeżdżaliśmy w zasadzie żadnym innym samochodem i nie dlatego że żaden inny sobie nie poradziła dlatego że po prostu nic byliśmy na razie takiej potrzeby ale teraz 6 centymetrów prześwitujące z jedźmy poza asfalt poza kostkę i poza taki utwardzony kamień żwir i Sprawdźmy jak on zjedzie i jak on wróci z powrotem na asfalt Shop będzie krótkie test w terenowy na początek podnieść zawieszenie Jaki dać podwyższenie zawieszenia się sprzedaje Jechałem przez jakieś większe załamanie terenu i tylko czasem zgłaszała mi zgaszony system czujników parkowania że coś się dzieje bo jakieś większe badyle zasłania A samochód zsunął i ani razu ani tutaj na największym załamaniu a nie później nie usłyszałem żeby cokolwiek dotknęło samochodu od spodu Nie ma to jak 6 extra.cw zawieszenie Citroen C5 Cross Tourer możemy regulować w dosyć dużą zakresie w stosunku do tego co oferuje producent już po wyjeździe z fabryki czyli plus 15 mm możemy ten samochód podnieść dodatkowo albo 40 albo 60 km Teraz jest akurat to co obniżono dodatkowo Więc Popatrzcie Jaka jest maksymalna amplituda teraz podnoszę ten samochód o 4 stopni raz dwa to jest stopień Racing in progress więc teraz czekamy aż samochód się podniesie Popatrzcie Dzieje się to wbrew pozorom dosyć szybko a różnica to jest oszałamiająca pomiędzy stanem w którym zacząłem te to ujęcie a tym co się stanie za chwilę jest różnica moim zdaniem nie do przechodzenia i gotowe teraz możemy pokonywać dziury i różnego rodzaju załamania drogi bez obaw że uszkodzimy sobie podwozie jeśli sądzicie że lepsze Jest to wersja z napędem na cztery koła niższy wersja z podniesionym podwoziem to mamy W tej chwili sytuacja gdzie przyczepności nie brakuje mamy dosyć płaski teren a teren jestem pełen różnych niespodzianek różnego rodzaju dołki dziury i inne sytuacje w których możemy uszkadzając albo przedni zderzak albo gdzieś tam obcierają od spodu samochód dzięki temu że mamy tak dużo po dodatkowej przestrzeni pod samochodem możemy jechać nie potrzebuję na 4 bo ja przyczepność nie potrzebujemy 14:00 Nie dlatego że jest płasko za to potrzebujemy prześwitu i właśnie w takiej sytuacji C5 Cross Tourer sprawdzi się doskonale i jeszcze jeden przykład na to dlaczego prześwit czasem może być znacznie ważniejszy od napędu na cztery koła kolejny przykład gdzie samochód z większym prześwitem ma większe możliwości niż takie z napędem na cztery koła to jest właśnie takie załamanie drogi jak widać tutaj prześwit ma większe niż to że samochód miałby napęd na cztery koła bo Wystarczy lekko się rozpędzić nawet pod niewielką górkę i wtedy siłą rozpędu bez napędu na cztery koła pokonujemy lekkie wzniesienia A dzięki temu że mam ten prześwit możemy bez obaw startować na taki garnet wyjechać z powrotem na asfalt bez obaw o stan naszego samochodu C5 jest zaprojektowane z całością detale wystarczy spojrzeć na ten fotel jego ukształtowanie jego przeżycia to sugerujesz że to nie jest pierwszy z brzegu tańszy fotel również dobór materiałów wykończeniowych w tym aby miękkie tworzywo poniżej mamy skórę jeszcze niżej na podłokietnik znów pan jest w górę To mamy już tańsze plastik ale też w kolorze dobra no odpowiednim do skóry na kokpicie mamy częściowo miękkie tworzywo częściowo do listwy która ma taką ciekawą fakturę lista która nosi skutecznie ale udaje a wymienił podobne wzór znajdziemy również te które są na kierownicy z dwóch stron kierownica To jest generalnie mocnym akcentem jeśli chodzi o oryginalność dlatego że kiedy Kręcimy kierownicą to widać że centralnej część pozostaje nieruchomy to oczywiście pewne zalety bo dzięki temu można umieścić to poduszkę powietrzną które nie musi mieć okrągłego idealnego kształtu tylko może mieć jakiś inny kształt bardziej to jest wadą jest to że te wszystkie przyciski zostają na swoim miejscu więc jeśli chcemy w lekkim skręcie cokolwiek wykonać to niestety kciuk już nie trafię na te miejsca z gdzie Spodziewamy się znaleźć poszczególne przyciski więc do tego trzeba się przyzwyczaić i mieć z plastyki tworzywa tutaj znajdziemy również na daszku wszystko jest naprawdę mięciutkie przyjemny w dotyku gdzieś gdzie są rodzaju dyrektor tutaj tworzywa to jest to taki matowy ładny również czarny plastik nie śledzą miękkość podłokietników to szczerze powiedziała wczoraj nie ma tutaj jest zbyt wiele pianki może jeden po drugiej stronie pod podłokietnikiem jest niewiele więcej tak naprawdę wchodził praktyczność to to się zmieści w całkiem sporo różnych drobiazgów to mam czy jeden taki mały schowek na ten podłokietnik możemy jeszcze podnieść i ustawić w takiej nieco wyższy i bardziej do przodu pozycję oprócz tego mamy tutaj 12 V i popielniczka to mam taką półeczkę do której możemy wrzucić ewentualnie telefon komórkowy Szczerze powiedziawszy brakuje To czego się zgadzają uchwytów na kubki Gdzie można by było rzucić coś więcej może może jakieś większe telefon komórkowy Czy okulary coś w tym rodzaju to mamy bardzo pojemną pojemny schowek przed pasażerem po lewej stronie od kierowcy znajduje się jeszcze jeden Wschowy który ma ogromny drzwi natomiast proszę spojrzeć i jestem tak naprawdę bardzo niewielki no i może jeszcze warto rzucić okiem w kieszeni w boczkach drzwi są one dosyć niewielkiej to nie ma mowy właściwie of sadzenie to jakiejkolwiek wody jak już tutaj patrzymy to kierowca ma możliwości włączenia masaży Ja chociaż to są masaże w zasadzie takie że rusza się tylko wałek do regulacji odcinka lędźwiowego z tego co pamiętam i z tego to odczułem mamy też podgrzewanie W każdym razie jakieś tam ruch coś się dzieje na plecach więc Zawsze to lepiej niż nic jeśli chodzi o jakość pasowanie możemy spróbować oczywiście tradycyjnie szarpnąć Zauchy proszę posłuchać to się nie odkształca jakoś tak bardzo i podobnie jak testowany most drzwi na dobrą sprawę nie wydają żadnych dźwięków Problem jest tylko w tej klamce które jest nie dość jakaś precyzyjnie zmontowane generalnie Pomijając te trzaski w plastikach bo tak szczerze powiem że zbyt wiele tych placków już nie znajdziemy już tutaj będziemy się czepiać już szczegółów to to czasem coś można usłyszeć jakieś takie włosy ale to to to nie jest to to to jest tak naprawdę teraz może tak filmu można taki dźwięk wywołać ale w trakcie normalnej jazdy ja Proszę mi wierzyć to w ogóle tego w ogóle nie słychać A to w ogóle nie jeszcze warto zwrócić uwagę na taką specyficzną formę tego tunelu środkowego dlatego że lewarek have to do zmiany biegów dla ciebie dźwignia skrzyni automatycznej i jest No to jak byłem w takim dołku na tą dodatkowe przyciski do ustawienia trybu sportowego do regulacji zawieszenia i tak dalej a nie na wierzchu jakby więc można ewentualnie się poratować jak miłość szybko odłożyć powiedzmy okulary No to zawsze można to to wrzucić to się nie zgubienie wyleci dlatego że jest to w takiej takiej to jest aż się ciekawe to żeby to generalnie wizualnie w moim zdaniem i bardzo dobre wrażenie wiek Zresztą cały samochód wygląda to naprawdę Boga to Sprawdźmy teraz audio pendriva wkładamy do gniazdek które się znajduje pod podłokietnikiem panel a o dzieło jest również łatwo rozpoznawalny widzimy go zarówno w citroenach jak i w Peugeot głośność o sterujemy Tym pokrętłem co jest troszkę mylące na początku dlatego że z żółtymi przyciskami bo to bo to jest pokrętło i Wydawałoby się że Top tym powinno się regulować i odruchowo to się reguluje tutaj Zwróć uwagę że stopnie regulacja jest są dosyć to mamy dosyć duże skałki teraz mamy jedynkę i już gra dostać wyraźnie piątka nie słychać osoby siedzącej obok więc to zaledwie kilka kroków dzieli głośność od kompletnej ciszy Moim zdaniem rozdzielczość tej regulacji troszkę za niska Co to jest Jeśli chcemy posłuchać Naprawdę głośno to do 25 W tej skali tutaj jest do 30 do 25 możemy bez obaw się zbliżyć zniekształca intersystem odtwarza wszystkie częstotliwości dopiero gdzieś wyżej zaczyna się robić troszkę za głośno na ten system i wrzuć że dźwięk nie teraz przejdziemy do następnych No i tu gdzieś w okolicach 27 28 i maksymalna wartość 30 już nie brzmi to tak dobrze następujące po wejściu tutaj widzimy możliwość przejścia to jest to się tymi przyciskami się porusza po wszystkich opcjach menu przychodzimy do regulacja i ściskamy to guzik i to mamy do wyboru barwa różne rodzaje od razu predefiniowane barw Możemy też przez naciśnięcie wszystko Cześć dalej niskie częstotliwości możemy to troszkę posłuchać jak to brzmi gdy jest różnica bez dwóch zdań ale wyskoczy byśmy z ustawień po wejściu musimy zrobić kolejny cały przebieg dotarcia tam z powrotem regulacja audio okej No i teraz jesteśmy z powrotem tutaj regulacja są bardzo wyraźne możemy przejść podciągnąć również wysokie co jeszcze z loudness Balance vazee mi automatyczne głośność w zależności od prędkości No i zobaczymy jak teraz zareaguj kiedy pod kręciliśmy częstotliwości zarówno w strzałki jakie niskie maksymalnie do góry mniej więcej od 25 Już Słychać było pierwsze zniekształcenie czyli częstotliwości skończyło się na nieco mniejszym zakresie użytecznym tego systemu Tak czy inaczej Pomijając te Górny 10% pozostałym zakresie system gra Bardzo przyzwoicie też dużo zdrówka Zacznijmy od fotela fotela kierowcy który jest elektrycznie regulowany w wielu wielu płaszczyznach w mamy teoretyczna regulacja przód tył góra dół oczywiście kąt pochylenia oparcia mamy też regulowany odcinek lędźwiowy tutaj w dwóch płaszczyznach jak również że to jest ciekawa funkcja będzie łamanie fotela na pół Czyli możemy tutaj odchylić fotel w połowie mniej więcej bardziej do przodu Albo bardziej do tyłu to jest ciekawe to na pewno pomaga ustawić Hotel Pod własne oczekiwanie oczekiwania dwumetrowca dlatego że jak się nie starałem to zagłówek w końcu nie znasz się na właściwym miejscu dlatego że Popatrzcie to jest maksymalna wysokość zagłówka więc brak jeszcze ładnych No co najmniej 10 cm oprócz tego fotel oferuje możliwości masaże przy czym ten masaż To może za dużo powiedziane wydaje się że jedynym elementem masujące w tym przypadku Wałek który właśnie regulujemy to ręcznie czyli oparcie podparcie lędźwiowe które tam jeździ i lekko lekko masuje plecy W każdym razie pomysł na koszt wykonania jest bardzo fajny i sprawnością urozmaicenie co trasa prostego mamy to podgrzewany fotel kierownice regulujemy w dwóch w dość dużym zakresie łatwo ją ustawić nad głową miejsca tak dużo nie jest Szczerze powiedziawszy bo mamy to maksymalnie dwa palce w przestrzeni jeśli chodzi o ustawienia to jest naprawdę bardzo dużo zakres i myślę że w żadnym wymiarze nawet wysokie kierowca nie będzie narzekał warto tu zwrócić uwagę może na na jeszcze na taką specyfikę z punkt kierowcy jest że kiedy wracamy kierownicę to ten cały panel pozostaje nieruchomy Co sprawia że kiedy chcemy nacisnąć jakiś przycisk choćby w lekkim zakręcie No to wszystkie przyciski gdzieś tam nam uciekają cześć ale o tym opowiem przy innej okazji na Sprawdzimy jeszcze ile miejsce pozostało za mną od razu powiem że szyba jak widać nie otwiera się do końca Nawet napoje że jedna trzecia tej szyby została na zewnątrz jeśli chodzi o jakość pomiędzy to pomiędzy wykończeniami z przodu i z tyłu to jest ona dosyć wyraźne aczkolwiek to nie ma tak zupełnie plastików do plastyki są delikatnie tylko miękkie tą z przodu są wyraźnie lepsza teraz sprawdzimy ile miejsca i nam zostało za dwumetrowca No i jak widać na kolana miejsca nie brakuje siedzę na wysokość jeśli chce się tak wyprostować klasyczny No to niestety miejsce już nie ma to to moja głowa ląduje Niestety w podsufitce taka jest jeśli powiem to jest do metrowca zaliczony to to z pewnym Powiedz moje ograniczeniem że pod warunkiem że w metrach będzie chciał siedzieć tak delikatnie pochyloną głową patrzeć gdzieś na własne kolano miejsca jest to całkiem sporo w tym też na nogi jeśli chodzi o takie praktyczne w końcu już wyposażenie tego tego miejsca z tyłu to mamy to klasyczne siateczki mamy to fotelami z przodu mamy popielniczkę i wyjście 12 woltów jak widać mamy to tunel środkowy który jest bardzo delikatnie zaznaczony i myślę że nie będzie jakieś krytyczny sposób osoby siedzącej z tyłu pośrodku ten schowki w drzwiach są raczej w mizerne i nie ma mowy to wrzuceniu jakieś butelki wody mamy też taki oto sposób na zacienienie miejsca z tyłu jej się popsuło będziemy spało dziecko No i wreszcie warto wspomnieć o pikniku Proszę bardzo podnosi się to jest sporej wielkości schowek To z przodu wyjeżdżają dwa uchwyty na kubki A to możemy znaleźć miejsce do przejścia do bagażnika czy dzięki temu przejściu możemy przewozić w tym samochodem na przykład narty klapa bagażnika podnosi się automatycznie a pod nią z 533 l pojemności my mamy też roletę która przesyła się bardzo komfortowo jednym naciśnięciem się zbije i mamy dostęp do bagażnika który jest jak widać się całkiem nieźle wykończony mamy to takie jutro pozwalają w łatwy sposób przesuwać bagaże do tyłu mamy to też pod podłogę od razu pokażę nie ma to dodatkowych schowków jest na to koło dojazdowe w takim razie proszę bardzo to możemy zahaczyć i operować wyciągałem koło więc o tym tutaj producent pomyślał oprócz tego mamy to po prawej stronie jest Polak jeszcze a nie będziemy tam zaglądać bo mamy tutaj za to takie oto praktyczne haczyki które wyglądają bardzo estetycznie Chociaż szczerze mówiąc tutaj poza dwoma pomidorami do tej tutaj siatki siatki bym tutaj cięższy już nie wiesz wydaje się że długo ten haczyk nie wytrzyma Mam nadzieję że dłużej wytrzyma ten przycisk mianowicie regulacja wysokości podwozie jak widać w tej chwili mamy samochód podniesione jest całkiem wysoko i Teraz załóżmy że jesteśmy gdzieś w terenie na na naszej Dacii i Chcemy załadować tam jakieś rzeczy proszę bardzo naciskamy przycisk i pod zaczyna się obniżać ten przycisk przycisk trzeba trzymać dłużej jakiegoś Proces ten trwa dosyć krótko i próg załadunku tym samym momentalnie dosyć wyraźnie się myślę że to jest zakres co najmniej 8 cm i teraz chyba już możemy znacznie łatwiej prawda tutaj wkładać i wyciągać walizki oprócz tego mamy to dwa źródła światła jedno źródło Popraw drugie po lewej stronie przy czym to po 2:00 po 2:00 po lewej stronie jest przy okazji latarką więc w razie czego w razie jakiegoś problemu w nocy zawsze możemy sobie poświecić w pojemność bagażnika może z 1000 i 190 l W tym celu Najpierw trzeba zrobić wycieczkę do przodu i przestawić najpierw ustawić siedziska w pozycji pionowej Więc najpierw podnosimy następnie podnosimy tył i ustawiamy to w ten sposób I teraz możemy bez problemu złożyć Proszę bardzo składamy oparcia kanapy płaską podłogę i obiecane przez producenta 1490 litrów by wyciągnięcie rolety również nie stanowi problemu to jest odpowiedni przycisk twojego pięciu roleta chętnie wyskakuje ale jak Widzieliśmy pod podłogą raczej nie znajdzie się miejsce na jej odłożenie więc roleta niestety na koniec jedną uwagę jak już tak obniżyć e próg załadunku to pamiętajcie o tym że wraz z nadwoziem obniża się również klapa bagażnika więc prostując się warto pamiętać żeby nie przegrzać moją głową w Citroen C5 spotkałem się jakiś czas temu było to wersja 2.0 HDI i to co pamiętam najlepiej z tego samochodu to konto to ja ten samochód nie jechał ten właśnie płynął po drodze nad tymi wszystkimi wybojami nierównościami I to było jest wciąż wspomnienie numer 1 Kto już nie przebija a nie jest super oszczędny silnik ani wszelkie inne zalety tego samochodu właśnie sposób pokonywanie nierówności właśnie jego zawieszenie No i w tym Kiedy byłem już zapisany na wersję 2 2 HDI wersję Cross Tourer No to oczekiwały spotkanie z tym samochodem nie troszkę w kontekście że znów pływam nad drogą beztrosko zupełnie ignorując wszelkie nierówności drogi a to szczerze powiedziawszy po przejechaniu o to jeżdżę już tym samochodem kilka dni nie wciąż nie umiem aż takiego komfortu który wtedy w tej wersji 2 0 hdi był nie trzeba było go szukać on był po prostu to je teraz i odczuwałem na każdym zakręcie na każdej prostej ten sam jest wciąż komfortowy owszem również jest relaksujące ale to na stały tego zawieszenia są chyba troszkę inne to nie wiem czy to chodzi o mocniejszy silnik czy może chodzi o cięższy silnik Może chodzi o jego tą terenowe troszkę aspiracje i to wpłynęło na na to że Samochód jeździ troszkę mniej komfortowo mniej w tej chwili jadę drogą która jest dosyć Wyboista No i szczerze powiedziawszy mógł jechać każdym innym i niemieckim samochodem powiedzmy który by przekazywał wszelkie nierówności do środka po to aby w zakręcie spisać się doskonale to natomiast żeby ten samochód nie tyle płynie drogą one są się stało jakiś taki bardziej niemieckie on napiera on napiera masz już tą masę ma słuszną wielkość człowiek nie czuję się tak bezpieczniej otocz wszystkie I co co co mogę chronić generalnie czuję to więcej takiej może nieagresji Ale takiej pewności siebie i masek do przodu niż prawdę tej wcinaj z którą udało się bez jakiegoś dopatrywanie się szczegółów szczegóła dostrzec w wersji 2.0 HDI którą testował Wcześniej oczywiście to powiedzieć dużo dobrych rzeczy do jego takiego robią wszystko komfortowego wizerunku dobrze pasuje zarówno silnik jakiej skrzynia biegów nie jest Jaka jakość mistrzem w szybkości zmiany biegów tak dalej ale ona widziała bardzo komfortowy w trybie jest świetnie dopasowane też do możliwości silnika który jest bardzo mocny od samego dołu już od niskich obrotów mam maksymalny moment obrotowy I co sprawia że kiedykolwiek rzucę okiem na obrotomierz zawsze jestem gdzieś tam tak 1400 1800-2 wskazówka w zasadzie nie dochodzi prawie nigdy do już czas na zmiany biegów zmiany biegów w których kompletnie nie poczujemy to ta skrzynia chodzi Po prostu nie słyszy i aksamitnie tak jakby jej w tle gdzieś tam nie było zupełnie i to jest dobra wiadomość natomiast to wszystko świetnie się sprawdza i świetnie działa aż do chwili kiedy kierowca tak jak ja teraz w sumie sobie do przodu cieszyć się tym komfortem Cieszę się tym może nie takim aż komfortem tak jak wspominałem do którego byłem przyzwyczajony w poprzek ale mimo wszystko jest to auto bardzo komfortowe natomiast kiedy kierowca stwierdził że chcę obudzić w sobie trochę takiego rajdowego kierowcy No to korzysta z możliwości które daje No to samochód na samochód daje możliwość zmiany w tryb manualny i może w tym trybie manualnym pojeździć nieco szybciej Może też zmienić skrzynie biegów of tryb sportowy No ale okazuje się że w klubie sportowym owszem skrzynie biegów trzyma silnik w nieco wyższych obrotach też nie śpieszy zrzucić na następny bieg i to się sprawdza natomiast kiedy chcemy wystartować do zera kiedy mierzyłem przyspieszenia tego samochodu drink boksem to okazało się czy w standardowym trybie naciskamy gaz przez chwilę nic się nie dzieje leniwie zaczynamy się rozpędzać gdzieś dopiero 30 km na godzinę zatrzyma skrzynia biegów i silnik łapać że ja naprawdę chcę maksymalnego przyspieszenie I wtedy starają stara się cała zrobić wszystko co potrafi Mój wychodzisz z moją całkiem niezły wynik na końcu mogę to 200 koni pod maską natomiast studiował przełącza w tryb Sport mówią zwykle testuję w obu trybach żeby różnice w tym przypadku zero różnicy tryb Sport mieszkanie I tak zaczynamy przede wszystkim komfortowo bo przecież kierowcy nie może się rozlać nie wiem kawa na na tapicerkę No więc o strony takiego sportowego oblicza tego samochodu mimo że to mamy tryb sport to on gdzieś tam na początku nic z tego nie Szczerze powiedziawszy czasem to się nie mieści dlatego że parę razy miałem sytuację że jest podporządkowany i widziałem lukę ale hamowałem w zasadzie jadę Tym Citroenem Kto jest na stałe do Martyna jakieś agresywne skoki do przodu więc wcisnę gaz owszem ale chwilę jeszcze mi nie i wtedy wszyscy będą na mnie to robić więc nie ta szybkość reakcji całego układu mogą nieco bardziej spontaniczne w trybie sportowym ale nie jest w trybie manualnym skrzynie biegów mogłaby trzymać obroty aż do końca tam gdzie ja chcę dlatego że dobijemy do końca to zmienię niestety bieg na następny mimo że jest w trybie manualnym również Siła którą trzeba przełożyć do do lewarka jest moim zdaniem zbyt duża to zobaczę tutaj nie wydaje się poleceń tylko to się przykłada naprawdę taką siłę która nijak się ma do do oczekiwań że to jest przecież tylko elektryczny jakieś tam przekazanie mojego pomysłu do skrzyni biegów to siła jest taka potrzebna jakbym się oczywiście przerzucał tam Kolejne kolejne No i na końcu opowiedziałbym jeszcze o układzie kierowniczym który w tym samochodzie zostało poprzednio testowane samochodzie również nie bo szczytem marzeń A to w tym jest zupełnie moim zdaniem nie informatywny jest to auto znów które stara się trzymać kierowcę w takim stanie i nie przekazuje mu zbyt wiele informacja jest przednich kół a więc o żadne informatywność i nie ma mowy co więcej to mnie przeszkadza to przeszkadzało mi zaczął jeździć tym samochodem może przez pierwszych parę godzin precyzja przekazywanie woli kierowcy do przednich kół i pozostawia też to chyba że to jest kwestia przyzwyczajenia bo w tej chwili ja już tego nie odczuwam pytanie czy ja się nauczyłem auto czy się przyzwyczaiłem do tego tak czy inaczej rzadko kiedy zdarza się żyje po zajęciu pierwszy w samochodzie Skręcam kierownicy i patrzę gdzie się ustawić samochód a następnie muszę zrobić korektę bo w sumie nigdy nie wiadomo jak on się ustawia i jak nie to troszkę brakowało mi tej precyzji i jakby zrozumienie o ile muszę skręcić kierownicę żeby trafić w określonych kąt za każdy za każdym razem był to zakręt który wykonywał a potem musiałem wnosić jakąś korektę teraz jak mówię teraz już tego nie czuję ale wydaje się że ta precyzje jest jednak na niemca takim niższym poziomie czyli priorytetem dla konstruktorów był miał wszystko bardzo komfortowy sposób ja do tego samochodu żeby kierowcy nie obciążać błędną informacją że z przednich kół no i może już tak zupełnie podst zawieszenie wiadomo zawieszenie regulowane na wysokość jest też tryb sport w tym trybie sport samochód rzeczywiście utwardza się zachowuje się troszkę inaczej kolwiek ja wolałbym już też będziesz żeby tryb Komfort był bardziej komfortowy niż ty niż tryb Sport bardziej sportowy chociaż w trybie sport nawet kiedy wchodzimy w zakręt nieco szybciej to samochód czemu przyznać Trzymaj się naprawdę dobrze Jest bardzo przewidywalny neutralny W zasadzie nic się nie dzieje mniej więcej o ile trafimy oczywiście kierownicą odpowiednik on to to przejedziemy ten zakręt bez najmniejszego problemu więc trzeba tutaj auto pochwalić bo to jest duże ciężkie auto Trzymaj się jedzie naprawdę jak po sznurku tylko że przechyły nadwozia Moim zdaniem No robię na mniejsze tutaj jakby konstruktorzy mieli pełne wszelkie narzędzia do tego aby ustawić ten samochód w trybie masz się otrzymać zakręcie tak i tak bo mają to odpowiednie za ta jednak pozwolono temu auto tak trochę za szczególnie jak się go nieco podniesie trochę za bardzo przychylać się w zakrętach te przechyły są odczuwalne co przekładana jakieś niespodzianki w prowadzeniu aczkolwiek to trzeba się do tego przyzwyczaić Podsumowując Citroen C5 Cross Tourer to jest samochód zdecydowanie dla kierowców którzy nie przepadają za bardzo sportową jazdą at 200 koni które pod maską sobie zażyczą dostaną ale w wersji jeśli już chyba też proszę bardzo o to twoje osiedle pół do setki ale szczerze mówiąc zbyt często z tego korzystać nie trzeba bo nie do tego mnie stworzono odwrotności przy rozstawie osi 2815 mm Citroen C5 Cross Tourer potrzebuję według zapewnień producenta 12 m zawracanie 12 m zobaczymy jak to wyjdzie w naszym teście No wychodzi rzeczywiście jesteśmy Całkiem spory kawałek na zewnątrz no Całkiem spory kawałek No myślę że 12 m to co podaje producent nie jest przesądzone mogłoby się zawsze trochę mniej w mieście by było wygodnie to jest duże auto z dużym rozstawem osi testy do czynności Zacznę od zegarów zegary są pod taką szybką tak wygiętą i tak ustawione że jak widać sąd ulica odblaski które utrudniają odczyt danych słupek A jest wystarczająco cienki A jesteś pochylony pod takim kątem że utrudnienie co tutaj rozglądanie się na parkingu czyli widoczne Ale z drugiej strony jest to całkiem czarna szybka która też ratuje trochę sytuację zewnętrzne lusterka są wystarczająco duże górna krawędź przedniej szyby bardzo wysoko lusterko może nie bardzo ale wystarczająco też wysoko aby tutaj obserwować drogę po prawej stronie również ta szybka jak widać ratuje w dużym stopniu sytuacja z tyłu jest ogólnie bardzo dużo powierzchni więc nie rozglądałem się po parkingu i nie będzie problemu tylna szyba jest pionowo ustawione więc też łatwiej parkowanie tyłem w Jedyny problem to może być tylko taki że jest dosyć właściwie oszacować odległość i kiedy włączymy wiek wsteczny to znajdziemy na ekranie Jak widać obraz z kamery cofania kiedy skręcamy kierownice to niestety te ta ramka się nie wygina pozostaje zawsze na tym samym miejscu oprócz tego mamy samochodu który pokazuje oczy z czujników cofania także myślę że również jeśli będzie polegać na elektronice to nie będziemy mieli z parkowaniem najmniej problemu zegary Citroen C5 To mieszanka kolorów białego i pomarańczowego na środku w prędkościomierza znajduje się ekran komputera pokładowego który wyświetla niezbędne informacje oraz dane statystyczne na kierownicy znajduje się taka część nieruchoma która jak widać jest wyposażona w wiele lepszy i prawie wszystkie te przyciski są podświetlone Mówię prawie dlatego że są to też pokrętła których niestety podświetlone nie są pokażę to jest to pokrętło po drugiej stronie identyczny jeszcze raz Zobaczcie te pokrętła w ciemności niestety zupełnie znikają oczywiście kiedy jedziemy ten samochodem przy mnie drugi raz to już wiemy gdzie one są i to nie stanowią problemów ale ja akurat przejechał ten samochód wieczorem i miał chwilę zwątpienia bo gdzieś się Przecież widziałem A teraz już nie No właśnie bo nie są podkreślone podświetlony pod kierownicą Mam jeszcze parę przycisków podświetlanych ładnie podświetlane klamki tak od spodu widać również kolor oczywiście pomarańczowy to mam podświetlenie pamięci ustawień hotele to mamy podświetlenie na wszelkich przycisków na drzwiach podświetlony jest 1 ciekawych przycisków do sterowania ustawień fotelik to dokładnie jest ten sposób na wyłączenie masaże jest też pokrętło do Maciek po zapalę to tak jesteś pokrętło do wyłączenie podgrzewanie foteli które jak widać niestety j podświetlone z jakiegoś powodu nie jest najbardziej spektakularne pod jest jednak to na tunel środkowy bo to mamy bardzo wyraźnie podświetlony to dosyć jasnym pomarańczowym oczywiście światłem które pada tutaj z podsufitki lampy lampa z tyłu Bagażnik jest również bardzo dobrze oświetlony są jak widać dwie lampki które są mocne i oświetlają zawartość bagażnika z dwóch stron wyciszenie na postoju 44 i 7 rozmowy o cenach w przypadku Citroena są bardzo przyjemne dlatego że Citroen tradycyjnie daje bardzo dużo rabaty Przykładem może być to testowany przez nas samochód bo w podstawowej wersji silnikowej katalogowo 127000 zł a w wersji Realnej w salonie kosztuje zaledwie 109000 zł a więc mamy 18000 zł za samo wejście do salonu 8 zł rabatu Oczywiście jeśli chcemy do tego podstawowego silnika dokupić skrzynię automatyczną zapłacimy zaledwie 5000 zł Natomiast najdroższa wersja z silnikiem 2 2 HDI będzie już nie to będzie kosztował 137000 zł a ten skok cenowy łatwo wytłumaczyć bo to jest pojemnością powyżej dwóch litrów samochód wpada w inny próg akcyzowy aby uświadomić sobie skalę tych obniżek porównajmy to całe jako alternatywę wybrany dwa modele Skoda Superb wersja Outdoor i wał Opel Insignia wersję Country Tourer autor kosztuje 123000 zł z napędem na przednie Country Tourer 132000 zł Aries w porównaniu do 109000 w przypadku Citroena C5 Cross Tourer różnice są bardzo duże oczywiście Warto dodać że natywne modele Mają możliwość dokupienia napędu na cztery koła a tu mamy tylko napęd na przód Ale z drugiej strony Citroen dają możliwość podniesienia zawieszenia aż o 6 centymetrów C5 Cross Tourer to ciekawa Francuska propozycja dla tych którzy nie są przekonanie do dużych psów i są chcą pozostać przy tradycyjnym kombi a jednocześnie zależy im największej mobilności i w kupując Cross Tourer A są w stanie zajechać dużo dalej niż zwykłym kombi dzięki temu że samochód ma znacznie większy prześwit niż tradycyjny samochód oczywiście nie ma co liczyć na właściwości terenowe rodem z Land Rovera Ale z pewnością będziemy w bardziej mobilni w lekkim terenie No i wydaje się że to jest warte dopłaty tych paru na 100000 różnicy pomiędzy Cross zwykłym turem