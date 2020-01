WP Moto Poczta WP Pilot Program TV Menu Wiadomości

01-01-2020 (12:02) Citroen C5 Aircross: dres, kanapa i 5 gwiazdek <p>Citroen C5 Aircross kusi nietypowym wyglądem, a producent mówi o bardzo komfortowym zawieszeniu. A jaki naprawdę jest francuski SUV? Sprawdził... Rozwiń Cześć Co łączy wielką miękką przyt … Rozwiń Transkrypcja: Cześć Co łączy wielką miękką przytulną kanapę pięciogwiazdkowy hotel i Dres Nie to nie wycieczkę biznesmenów Chodzi o Komfort który dać nam na noc SUV C5 Aircross Zapraszam do testu Francuz Flaga Kupię pl Cross powstała na dobrze nam znany platformie emp2 na której zbudowano bardzo wiele różnych C4 Grand Picasso Peugeot 3008 Peugeot 508 bez 7 C5 aircross Nie jest do nich w niczym Pas charakterystyczny wąskim pasem i podzielonymi reflektora mnie to typowe rozwiązanie z ostatnich cyfr Przedni zderzak ma ciekawy kształt z kontrastowymi ramkami wokół wlotów do tego dochodzą obowiązkowe Urban płyn AD Które oszczędzam stresu na parkingach Nie mogło też zabraknąć tylnych lamp z efektem 3D i ładnych Reling Również z akcentami kolorystycznymi Auto jest wyjątkowo wyrazisty i zapewne to akurat nie każdemu przypadnie do gustu ale jeśli ktoś lubi się wyróżnia Będzie za Pozostając jeszcze przy tematyce hotelowej wiele pięciogwiazdkowych hoteli dobrze wygląda z zewnątrz ale nie za to przy Gwiazdki Jak wygląda Wewnętrzny widzimy wiele znaków rozpoznawczych w tej sieci hotelowej a więc na wylot Widzimy prostokąty z zaokrąglonymi narożnikami to widzieliśmy w c Trójce Ale też widzimy charakterystyczny kształt Wyjątkowo komfortowy To z kolei wiedzieliśmy ostatnio Przed oczami Mamy ponad 12 calowe jak ten który tworzy tak zwany wirtualny kokpit a po prawej kolejny Ekran do W którym skupiona obsługę wszystkich Także klimat Ciekawe zabiegiem jest pojemnościowy panel dotykowy pod ten Które pozwala nam dostać się do poszczególnych wydatków wygląda to całkiem fajnie A czy jest bardzo praktyczna Nie wiem czy na wybojach nie Wolałbym jednak Materiałów które ubierają się pod palcem tutaj nie brak Na przykład Ten cały jaśniejszy fragment tutaj Wszędzie To tworzywo miękkie może nie jakieś Ultra miękkie ale nie jest Natomiast spodziewałem się że tutaj na górze będzie się minimalnie oryginału pod palcem niestety to już jest twarda Score A najbardziej zadziwiło mnie że ten daszek który jest pięknie przeszyty Nic Również jest To już było dla mnie takie troszkę Bronie rozczarowanie ale zdziwienie Przecież to jest To na górze drzwi i mamy natomiast całkiem nieźle wykończone to się ugina pod palcem tutaj fragi Nawiązuje troszkę Auto-fred bankowy to już jest Pod lewym łokciem Co najwyżej mili Nicki pianki troszkę za mało Natomiast po prawej stronie nie będziemy raczej Narzekać nie jest To znowu czarne Twarde a tutaj z kolei to szare Mimo że właśnie po szary by było miękkie To już Twardy Więc podsumowując Góra drzwi i ten szary pas przed nami jest miękki cała reszta twardy No Sprawdźmy Jak to wygląda z praktycznością tego pokoju Może tutaj będziemy zachwycą I Tutaj rzeczywiście tak jest Potężny ogrom Przed pasażerem Patrzcie Miejsce do ładowania telefonów komórkowych bardzo duże mamy 12 Mamy to oczywiście ładowanie Mamy to wejście USB Mam jeszcze ten schowek o choćby na klucz Mamy dwa miejsca na kubeczki I mamy jeszcze jeden schowek podłokietnik Tesco Podświetlony Ale Popatrzcie na to jak wielki jest ten Popatrzcie Ja tutaj jestem w stanie w was Ręka Naprawdę ktoś wykorzystał dobrze Chrzest Do tego jeszcze mały schowek jak to po lewej stronie I w zasadzie Warto wspomnieć oczywiście o pod W drzwiach 500 tak Się spodziewamy W każdym Przestrzenie to Mist do odłożenia różne droga Nie brak W hotelu Liczy się też Wygoda łóżka i miękkość Tutaj siedząc na tym fotelu Powiedziałem Przypomina mnie Kształtem już teraz tak to Wyjątkowy Myślę że to jest całkiem Hotel Fot I w ten sposób docieramy do hotelowego SPA Czyli obsada Tutaj Program Citroen Do Podgrzewanie tego fotela ale także i Masz Powiedz podróż będzie Jeż Atmos Czy silnik nie lubi ciasnego pokoju hotelowego i tego że na przykład Wszystkie meble są przykręcone do podłogi następnym ustaw Tam na się Przemeblowanie Sprawdźmy Ja W tym samochodzie Możemy wyregulować miejsce pracy kierowcy Popatrzcie to jest reguła Kierownicy Zupełności wystarczający Ja tutaj siedzę zgodnie ze sztuką Nad głową potężna ilość miejsca to Mam pięć palców w wolnej przestrzeni i jeszcze tutaj może do Dojść nawet 6 Więc nad głową mnóstwo miejsc Fotel w hotelu jest tak że to nie jest najwyższa jego wersja więc nie mamy tutaj Regulacje ale jest pewne rzeczy o których warto myślę powiedzieć mi to nie przeszkadza i dla mnie to jest Hybrydujemy ten fotel góra dół To przednia część fotela zostaje w tym samym miejscu natomiast podnosi się właściwie głównie tylne Sami Kto wygląda w ten Czyli kiedy ja obniżam to pod siebie maksymalnie to siłą rzeczy siedzisko zaczyna się coraz bardziej Prowadź do Tak się dokładnie dzieje Więc różnica między tylną częścią ściska a przednią jest zauważalna Tak jak mówię Nawet mówię mieć w ten sposób ustawiony ale gdyby ktoś wolał mieć jednak płasko to za Że ten fotel brakuje mu to jest Możliwość regulacji również osobno Os Był poza tym regulacja zagłówka jest w dwóch płaszczyznach Popatrzcie to nie jest częste Mamy też możliwość Punkt Bezpieczeństwo Jak myślę że k W tym Pokoje w hotelu Odnajdź czasami przyjeżdżał jednak do hotelu całą rodziną Wtedy Potrzebujemy więcej przestrzeni W samochodzie Potrzebujemy więcej miejsca Więc Popatrzcie jak to wygląda kiedy dwumetrowiec usiądziesz na dwumetrowca Nad głową miejsca No jeszcze ze dwa palce w wolnej przestrzeni aczkolwiek Siedzę nie bezpośrednio za kierowcą to Delikatnie w lewo O 5 cm w lewo to jest Mojego fotela mniej więcej tutaj Co oznacza Że moja głowa i nie znajduje się wcale w tym najwyższym punkcie podsufitki tylko delikatnie Do lewej Co oznacza Że ja mam tutaj Stabilny stały Kontakt Z lewą krawędzią podsufitki więc możemy powiedzieć że ja się mieszczę bo tutaj nad głową mam oczywiście Ale tutaj cały czas o tą podsufitkę niestety No nie powiem że się uderzają ona jest miękka ale jej dot Więc to jest coś na co warto zwrócić uwagę a zaraz sytuację dlaczego tak się No to jesteś chodziło miejsce na kolana To nurek wyjdziecie kolana dotykają Fotele aczkolwiek to Tapicerka i ja ten test absolutnie z Ali Oczywiście Na stopy No nie ma tam nie zatańczę ale miejsce też się znalazło po to jest obniżony Maksymalnie Nie Więc powiedzmy że z pewnymi uwagami r Możemy test dwumetrowca A teraz tłumaczę skąd takie przesunięcie Pasażera do A tego pasażera do Otwórz na środku Znalazło się Znalazł się fotel który jest pełnowartościowym fotele Popatrzcie Czy osoba Fotele dlatego Producent nie mógł tak jak zwykle Bardziej komfortowy jeden bardziej komfortowy I takie sobie na środku nie wiadomo dla kogo tylko mamy tutaj Psy hotele.com Każdy z tych Możemy Ciebie przez Przód Cześć upewnijmy się Co jest maksymalnie odsunięta pozycja do tyłu Możemy też regulować kąt pochylenia oparcia Możemy Jeden drugi i trzeci Dokładnie w tej Testowałem Bardzo szara Zakres regulacji zagłówków tak jak widzicie Światełka nad głową Mamy Oczywiście mocowanie ISOFIX co ciekawe tylko 2 pomimo że mamy tutaj trzeci identyczny Jednak Tutaj Chcę z jakiegoś powodu Nie ma Kieszenie za fotelami kieszenie W drzwiach Ładowanie USB tutaj USA Nawiew Na Więc no i płaska podła 4:00 Peugeot przestrzeni jest tutaj dużo jest Ona wyjątkowo konfigurowalna Co oznacza że w razie potrzeby możemy przesuwać Fotele z Z tym samym bagaż I pomijając przygody dwumetrowca myślę Napo Z tyłu Kiedy przyjeżdżamy do hotelu z wielkimi walizkami Mam nadzieję że nie znudził was jeszcze wątek Ale jak już zacząłem to będę kontynuował to potrzebujemy w tym hotelu dużo mi Zajrzyjmy więc do bagażnika 580 litrów Oferuję C5 aircross w takich standardowej podstawowej Można tą wartość zwiększyć do 720 jeśli przesuniemy wszystkie trzy fotele tak Ukazane Na przykładzie środku Czy przesunięty maksymalnie Dops Zwróć uwagę że tam się pojawia taka dziura do której mogą różne drobiazgi wpadać ale uwaga Francuzi Myśli co z tym zrobić za chwilę to za drugą Natom Nie chcemy mieć jeszcze więcej przestrzeń To wtedy Oczywiście możemy złożyć wszystkie trzy hotel Jak Pokazane są Na przykładzie prawego To dobrze 30 l Wróćmy Pomysł Jak można Wystarczy wykonać 2 Pierwsze zrób to jest Przenieś Pod Poziom A drugi ruch to Nie potrzeba Plastikowy element Co z nim później zrobi Musiałbym doczytać w instrukcji My mamy pewien pomysł Uwaga Gotowe Natomiast Usunięcie tego elementu Mamy to Piękna Dłuższa Podłogę bagaż Więc możemy go Wykop Naprawdę Oprócz tego pod podłoga znajdziemy tak jak Koło dojazdowe I mnóstwo miejsca na różne drobiazgi tak jak na przykład ta gaśnice Możemy też o przesunięcie serem i z powrotem na górę Skorzysta Schowek Małe Ale nadrabia Będąc na Po lewej stronie widzimy wejścia 12V Światełko I niestety brak I tak to wygląda ten hotel Jeśli chodzi o funkcje bezpieczeństwo Hotelu nie liczyłbym na nic więcej niż monitory Gdy mój i sprawny zamek Naturalną koleją rzeczy Aircross Hotelowe 1000 nawet euro za Man system Active Brake Control Polonus tel Jest Aktywny tempomat Stop and Go Potrzebują mamy Citroen Cherry Kamera która Strój Samochodem przesyła nam go Na telefon komórkowy W razie zderzak W stanie Przed wypad Rejestr Współrzędne Czy pies a nawet jest w stanie Zdjęcie na Facebooka i jest coś więcej funkcja Grip Q asystentką Tłumacz Księgowego na po Mamy to systemy pozwalające dostosować w Systemu ESP Wspomagające zjeżdżanie z Tylko jak na to wzniesienia wiesz Ten samochód ma co prawda solidny 23 cm prześwitu ale póki co platforma nie pozwala na napęd Przynajmniej Tradycyjny Napędem to wszystko masz jeszcze jednak zmienić i to w tym roku albo nawet się już niedługo pojawi się w Hybrydowym napędem Plugin Zresztą które będziemy Według wersji koncepcyjnej Przejechać 50 km na jednym ładowaniu i będzie miała najprawdopodobniej również napęd na cztery koła Właśnie Elektryk Będę na pedały Tylne Dlaczego kupujemy Sól To podoba Nam się Jako Taxi Jestem prosty modny okej Oczekujemy od słowa komfortu i bierzemy tyle ile się da ile fabryka dała Właściwości jezdnych ale przede wszystkim oczekujemy właśnie te Komfort No bo wiadomo że taki środek ciężkości Nie będziemy nim jeździć bokiem I teraz chodzic Citroen C5 aircross do segmentu gdzie komfortu od Poszukujemy ja Założenie Że można Tak Zrobić zawieszenie Że Standardowe Nazwijmy to klasyczne komfortowy nastaw Podkręcić jeszcze bardziej sprawie żeby samochód był jeszcze bardziej komfortowy Oczywiście żaden z kim idzie Technic Jest tylko jakaś tam papka marketingowa bo to rzeczywiście Drżenie statyczne bo Spadaj Sona z tyłu mamy belkę skrętną ale do tego dochodzą jeszcze amortyzatory w progresywną Hydrauliczną nauczyłem się tego tekstu oczywiście nie Cokolwiek od to robi no Do mnie więcej już nie będę tak W każdym razie Działa to całkiem nieźle to znaczy najeżdżając celowo na wszystkie głębsze I płytsze gorzej i lepiej zrobione studzienki Jadąc po mieście Z przyjemnością odczuwamy że one gdzieś tam są ale Jak byłem No właśnie takim oleju rozpuszczone tak coś w sprawie że one stają się bardziej wygładzone Ten Komfort który sprawia że oczywiście pływamy sobie po drodze ale w razie Kiedy koło wpada do No właśnie dziury to Jakaś Część tego przedostaje się do środka To ta dziura staje się taka jakaś nierealnie bardziej wygładzone coś w tym jest to natomiast bardzo dobrze się stało Że nie zostało popsute w Zresztą jak mówię No nikt nie oczekuje od tego TV Głupieje Ale zrobienie No teraz już wjechałem do miasta ale Byłem poza to Sprawdzałem testował Bardzo Stabil Właściwie to zadziwiająco późno Weronika i pomagam Naprawdę trzeba bardzo głęboko kołdrę I wtedy dopiero Słychać opony i wtedy dopiero Słychać że poszczególne koła są Przy hamowaniu Żeby samochód pojechał idealnym to Przy czym Chwilę nie czułem To było naprawdę Doprawdy Dobrym to Do końca Toy Które sięgnie Górna zakręt I oczywiście że nawet to robią Prosty Godziny Ja już to Widzę że że Bujano Natomiast to bujanie Nie Przekł Jakąś majątkową i niepewność w Szymanach Więc ja bym powiedział że jest Naprawdę Dobrze że udało się Łzy Trzyma Nie Prowadzę Samochód który nie Aktywny stabilizator Udało się utrzymać rozsądne Właściwości jest Przy Zauważalnym podnieś Więc cokolwiek oni tam obiecują Jakkolwiek nie to to Technics Coś ty mnie Układ kierowniczy takie typowe dla słowa Trochę leniwy 3 obroty od jednego krańca z drugiego Silnik 180 konny żadnych uwag bardzo fajnie się zbiera i Zupełna Samochód Napędzać w sposób nie budzący właściwie zastrzeżeń Mógłby ten samochód być lepszy To jest pewne bo Silnik DDiS Wydaje z siebie więcej hałasu i Na wyższych obrotach już tak siedzi Na tobie Udałem się całkiem nieźle ten Silnik Tak za Że Silnik Diesla to jest Słyszymy go na Silnik Diesla to jest Stars Do startu Nie czuć Samochód wpadł w Też całkiem fajnie i komfortowo Kosztowało Dot Słowa i Spełnić obietnicę Komfortowe Zrobili to nie tylko podczas jazdy Po dziurach ale to Przyjazdy w Gasił To Będziemy O tym dowiadywali się głównie Wskaż Tutaj na komputerze a Podsumowując Wrażenie zjazd Bardzo komfortowe tak bym Nie opowiem o tym jak on Nie zakręty i sprawdza się Bo to Wysoka Duży msze święte Ale Rzeczywiście ten Poziomka Do przodu Nie Ile kultowych modeli Citroena spłynęło super komfortowego zawieszenie i mam wrażenie że Citroen C5 aircross Do tamtych czasów żeby się używając najnowocześniejszych technologii dostęp Na dzisiaj Koncernie I co przyznać że Komfort który oferuje ten samochód naprawdę robią wrażenie ale Wracając do terminologii hotelu Można by powiedzieć że biorąc pod uwagę cenę Hotel To po tygodniowym pobycie Po wymeldowaniu Hotel Nie to nie pozostaje tylko zostawić na portalu rezerwacyjny Dobrą