Citroen C4 1.2 PureTech 130 KM (MT) - pomiar spalania

tym razem Testujemy średnie spalanie Citroena C4 z silnikiem 125 to jest 130 koni mechanicznych tempomat jest ustawiony na 4 km na godzinę co daje Madryt boksie wynik jak tyle się okolicach 90 obroty silnika Przy tej prędkości na najwyższym szóstym biegu to około 1000 zł Natomiast średnie spalanie po 3 kilometrach póki co wynosi 5,5 Kończymy już też pomiar i po 11 km podróży średnie spalanie przy 90 na godzinę wyniosło 7 tym razem tempomat ustawiłem na 145 km na godzinę co daje nam w boksie wynik 140 na obrotomierzu mamy około 2008 obrotów na minutę na najwyższym szóstym biegu manualnych skrzyni biegów a średnie spalanie po około 2 km wynosi Bukietowa 652 ile koniec z uwagi na remont na autostradzie średnie spalanie A6 C7 40 km spokojnej jazdy po drodze krajowej spalanie 5 dag a tym razem spalanie Warszawą a Kielcami czyli 2 odcinki z ograniczeniem do 120 i kawałek wolniejszy drogi za Radomiem 5 i 8 średnie spalanie średnia prędkość 73 jechałem prawie 180 km spokojna jazda po mieście 6 na 100 dynamiczna jazda po mieście 9 i 9