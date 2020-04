WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Wiadomości Samochody nowe

Samochody nowe Samochody używane

Samochody używane Fascynacje

Fascynacje Poradniki i mechanika

Poradniki i mechanika Biznes

Biznes Wideo

Wideo Motocykle

Motocykle Katalog samochodów

Katalog samochodów Najnowsze

Najnowsze Popularne Wideo + 3 citroencitroen c4test samochodu wczoraj (17:10) Citroen C4 1.2 PureTech 130 KM, 2015 - test AutoCentrum.pl #217 Test Citroena C4 II z silnikiem 1.2 PureTech o mocy 130 KM Witam serdecznie sobota weekend c … Rozwiń Transkrypcja: Witam serdecznie sobota weekend czas możesz skosić trawę na działce a my jesteśmy tu na planie w parku Skawiński i robimy dla was VideoTesty ale inni koszą trawę dlatego jeśli w trakcie testu suszyć jakieś kosiarki w tle to cóż nie możemy na to nic poradzić dzisiaj bohaterem jest Citroen C4 umawialiśmy się już na niego jakiś czas temu ale niestety do testu wówczas nie doszło bo auto tuż przed odbiorem uszkodzone i umówiliśmy się na niego ponownie ale późniejszy odbiór się opłacił do tego że w międzyczasie zaszedł facelifting i My dostaliśmy w wersję już odświeżoną miejsce mniej więcej w połowie życia tego samochodu tego w tej generacji bo Ale co Czwórka jest produkowana 2010 roku więc pod koniec 2014 No właśnie zostało to auto od świeżo Co się zmieniło mam wrażenie że te 450 000 osób które kupiły wersję T4 przed facelifting jem nie będą się za bardzo martwimy tym że że ta wersję po face liftingu dużo bardziej nowocześnie wygląda te zmiany z zewnątrz są raczej niewielkie mamy światła LED mamy nieco zmienione reflektory również z tyłu mamy takie nowe światła zw3d oprócz tego doszły nowe kolory nadwozie parę wzorów felg No i kilka zmian w środku pod maską możemy znaleźć jedną z czterech silników 2 benzynowy 2 diesel zasadzie to benzynowy i 1 diesel ale w dwóch wariantach mocy albo 12 Pure tak który może mieć albo 110 albo 130 koni albo 16 Blue HDI który może mieć albo 100 albo 120 koni mechanicznych my mamy dzisiaj akurat wersję najmocniejszą benzynową czyli 12 piórkach 130 koni 200 x 10 i 8 Czekamy do setki i bardzo ciekawy spalanie niecałe 5 średnie niewiele ponad 4 około sześciu w mieście back który ma 60 litrów wystarcza więc na przejechanie spokojnie ponad 1200 km w czasie wewnętrzne może nie znajdziemy po face liftingu Jakiejś wielkiej rewolucji ale jeśli się przejrzymy to kilka zmian dostrzeżemy i wszystkie te zmiany poszło w kierunku uproszczenia przykładowo Tube keating jest znacznie więcej przycisków teraz to wszystko zostało uproszczone na kierownicy Mieliśmy dwa razy więcej przycisków i pokręteł teraz również to jest uproszczony uproszczony został również do samochodu i jego uruchomienie to jest przycisk start stop mamy to również system bezkluczykowego dostępu oprócz tego łatwiej jest skontaktować się z serwisem to jest odpowiedni przycisk czy też 112 Citroen Connect Box kolejna innowacja w modelu C4 po face liftingu także nowości jak widać się nie brakuje chociaż No generalnie samochód da się poznać że to jest ten właśnie model C4 materiały które tutaj są użyte może nie są jakieś najpiękniejsze Popatrzcie sami ale to jest miękkie przyjemne i ten materiał te to tworzywo tutaj zajmuje całkiem sporo miejsca co ciekawe na przykład na drzwiach nie może fakturę jest taka sama zwróć uwagę to jest przybliży To jest dokładnie to samo ale jest dokładnie to samo do tego bo to już jest czwartek więc to jest takie tylko złudzenie optyczne to jest listwa która Newtona przypominać każdym razie jest to plastik to jest twarde to jest dosyć twarde Szczerze powiedziawszy ciekawostką jest to że to jest bardziej miękkie niż od góry na przykład tutaj jest bardziej komfortowe to Natomiast pod palcem i czuje no dosłownie parę milimetrów pianki dziwne ja konfiguracja po prawej stronie jest nie to bardziej komfortowy podłokietnik No co jest No schowki to mamy miejsce na kubeczek to jeszcze raz schowek jest również wyjścia jak widać się 230 voltów kolejny tutaj sprzęty możemy podłączyć do ładowania 3 do podłączenia w ogóle do samochodu czy to mamy wejście USB wyjście 12 V mamy też całkiem pojemne Jakie drzwi do których bez problemu wrzucamy dosłownie wrzuca moje butelkę półlitrową i bez problemów bardzo pojemny schowek przed pasażerem gdzie mamy całkiem sporo różnych takich udogodnień to jest na przykład w miejsce na książkę To jest jakieś tam miejsce na długopis miejsc śmieszna na okulary to jest zaznaczone że to możemy włożyć przykładowo butelkę która dzięki temu że to jest takie gniazdo nie będzie tam też latała więc wydaje się że jeśli chodzi o to samochód jest całkiem nieźle dopracowany może na końcu wspomnę jeszcze o tym że w porównaniu do 300 ósemki to mam identyczne system natomiast jego sterowanie to czwórce mi się bardziej podoba bo ten dotykowe przyciski po prawej po lewej stronie 3 w kaktusie niedawno testowanym czy też to ósemce wymagają takiego pewniejszego przyciśnięcie i przytrzymania to reakcja jest jakby uzależniona od jakiegoś tam algorytmu który wykryje ten palec albo nie tutaj mamy klasyczne mechaniczne przyciski dzięki czemu naciśnięcie zawsze oznacza reakcje co dużo bardziej podoba niż wersję gdzie musimy dokładnie te punkty jeszcze dać do zrozumienia komputera wie że to dokładnie o to nam chodzi o Zapomniałem jeszcze o teście szarpanie za klamkę Proszę bardzo wyraźnie się odkształca ale żadnych zmian nie wydaje Możemy też jakoś mniej lub bardziej złośliwie po naciskać na różne plastiki tutaj na konsoli YouTube jest kwestia nacisku jak mocniej przecież nie my to tam coś zaczyna krzyczeć ale szczerze powiedziawszy nie ma tutaj do czego Za bardzo się przyczepić jeszcze może wspomnę o telefonie komórkowym takie duży smartfon bez problemu mieści się tutaj przed lewarkiem ewentualnie to miejsce na nie pasuje to zawsze możemy zostawić go tutaj Chociaż w tym przypadku Akurat on troszkę konfliktu je z podłokietnikiem to jak widać się do przodu i za każdym razem kiedy Zostawiam telefon tutaj przesyłam do przodu to miało to wrażenie że za chwilę w wymiarze telefon ale oczywiście tak się nie stało bo nie dojeżdża do końca w każdym tak myślę że Idealne miejsce na telefon jest dokładnie w tym miejscu miejsca na dół jutro wcale nie zabraknie dlatego że nad głową mamy tak jakieś cztery palce wolnej przestrzeni więc jest dobrze fotel jest wygodne i można go regulować tutaj podstawowych płaszczyznach ma też opcjonalne podgrzewanie Mateusz regulacja odcinka lędźwiowego tutaj jest taki pokrętło po prawej stronie cóż to widać go na fotelu pasażera jeśli chodzi o regulacja zagłówka to zagłówek jest w ogóle bardzo ładne tak i nie wiem czy widać to w kamerze takie przestrzenie tak zbudowany nie jest dość wysoko Ale wydaje mi się że w razie czego powinno to wystarczyć Hej jedyna uwaga tak naprawdę z punktu widzenia kierowcy w przynajmniej 2 litrowego to jest to że Kierownica jest moim zdaniem zdecydowanie za dużo tam za tobą nim jeszcze się tak do końca Dlatego że moje kochane wylądowały to wewnątrz hotel A co prawda nie ma tu jakieś konstrukcji twardej którą bym mógł kolanami wyczuć więc w sumie siedzę dosyć komfortowo ale wyprostować się już nie mogę bo to już podsufitka jest znacznie bliżej Co oznacza też kanapa jest ustawione dosyć wysoko także można powiedzieć że nigdy nie brakowało ale jednak ten test nie został zaliczony przeprowadzam się to na prawą stronę widzimy to tak średnio przeszkadzający nie za duży Thule centralny mamy to wyjście 12 volt mamy to takie taki mały schowek mamy też kieszonki jedna druga nie dużo Ale jestem w kieszeni w drzwiach no i jeśli chodzi o takie różne opcje do przewiezienia nart to proszę bardzo mamy otwór do przewożenia właśnie jakieś długich przedmiotów Nie widzę tu miejsca na odłożenie kubeczków jest podłokietnik jest miękkie komfortowy ale niestety nie ma co miejsca na kubki zwróć uwagę też na regulację zagłówków dla tak jest bezużyteczny bo to i tak jest za nisko ale różnica pomiędzy najniższym ustawieniem a najwyższym ustawieniem jest całkiem sporo zwróć uwagę też na dwa źródła światła tutaj plus takie jest trzecie ogólne mojej mamy też mocowanie po prawej i po lewej stronie oferuje 408 litrów pojemności i jest naprawdę nieźle wyposażone tutaj chodzi o liczbie przewożonych bagietkach w osobnych to Popatrzcie to żeby powiesić bagietkę to żeby powiesić bagietkę dołożyć trzecią bagietkę i komplet kolejnych trzech bagietek możemy powiesić również po lewej stronie a prócz tego Widzimy tutaj takiego 12 woltów czytasz podświetlenie które w razie potrzeby staje się latarką więc to jest też całkiem fajny gadżet który Zresztą citroenach różnych potraw się powtarza oprócz tego po prawej stronie mamy mało mało kieszonka taką z siateczką a po lewej stronie widzimy takie oto paski które też pozwalają przymocować jakieś inne przedmioty drobne no i pod podłogą które można zdobyć solidne ale też nie wygląda najgorzej nawet od drugiej strony mamy to koło dojazdowe II miejsce na jakieś takie techniczne drobiazgi po złożeniu oparć tylnej kanapy uzyskujemy 1183 l pojemności ale szczerze mówiąc po złożeniu już tak dobrze to nie wygląda z uwagi na to że widzimy to bardzo wyraźne próg i pójdę i złożę teraz to drugiej strony zobaczycie jak to wygląda A teraz widzicie że ani to się nie złożyło równolegle do podłogi a nie to się nie złożyło tak że teraz nie jest ruch jest duży nie trzeba po prostu on to zaakceptować jakiś czas temu nagrywałem film na Zachar off do serii bez cenzury kiedy wspomniałem że do redakcji 308 z silnikiem 12 Pure Tech o mocy 130 koni mechanicznych i zapytałem się jaki to fantastyczny silnik że brzmi jakby miał cztery cylindry że jeździ z ryżem i elastyczność taką od samego dołu Jakby miał cztery cylindry a jednocześnie zużywa paliwo jakbym miał tych cylindrów mniejszy 3 w czym zgodnie z rzeczywistością jest fantastyczny połączenie teraz dostaliśmy je do testu Citroena C4 z takim samym silnikiem muszę powiedzieć że wszystko to co powiedziałem o czyste serce wciąż jest prawdą ten silnik naprawdę jest niefajny dla takich właśnie miejskich samochodów i ja też to przyjechałem tam samochodem z Warszawy do Krakowa na całym odcinku jadąc tam przepisowo bo ja mam po drodze to całkiem długie drogi ekspresowe po 120 tempo i to były piątkowy korki więc to nie były najbardziej sprzyjające warunki i płynna jazda przyjechałem do Krakowa miał 3/4 baku Wciąż jeszcze w Maku a więc a więc miałem całkiem niskie zużycie paliwa w okolicach 5 i pół na 100 i to tyle na temat silnika Nie nigdy mi brakowało mocy a jednocześnie nie musiałem też po drodze do tankować Natomiast cała reszta jest już pozostając w temacie 300 ósemki zupełnie dlatego że 300 ósemka jest zestrojone bardziej dla kierowcy który oczekuje jakieś wrażeń z jazdy to czwórka z kolei mówi ja jestem spokojna samochodem komfortowym zawiozę cię do punktu B równego jakiegoś się wkręcanie proces jazdy i dojedziemy spokojnie No i tak właśnie ze strony zawieszenie jest komfortowe jest mi ale nie za miękkie bo wieprzek improwizowany teściowo się samochód jechał Całkiem poprawnie chociaż oczywiście mi go kontrolką i tam po sobie pomóc elektroniką skrzynie biegów również jest warte uwagi bo wchodzi bar w zasadzie to powiedziałbym że od takiego niby zestrojone go samochodu to się nie spodziewałem że dostanę aż tak ostro i fajnie bardzo nie działają słowo skrzynie to jest tak ona też fajne Natomiast nie podoba ani kierownica ani układ kierowniczy to znów odwołuje się na początek do 300 ósemki która ma malutką kierownicę z uwagi na to są zegary poszły wyżej więc tak kierownice musiała być nieco mniejsza też każdy kto chciał tą kierownicą nie są mocne pokręcić szybko docenił że ta poręczna mała Kierownica jest naprawdę fantastycznym pomysłem a to co 4 i ja nie chcę mówić że to nie ma tej małej kierownicy jestem wielka kierownica drży kierownica która ledwo mi pozwala wsiąść do tego samochodu i wyślę ci o tym że kolano muszę za każdym razem przyciskać pod spodem a do tego lub No nie wiem czuję się w tym samochodzie jak bym prowadził żaglówkę Wielkie koło które muszę to obracać za duże a do tego i to jeszcze nie jest najgorsze a do tego mamy układ kierowniczy który nie jest zbyt precyzyjny Nie jest i jest zestrojony No właśnie tak że Drogi kliencie wtorek kupujesz tak niekomfortowy i miękkie auto to prawdopodobnie kompletnie cię nie interesuje to samo będzie ewentualnie odczytać tej kierownicy związku z tym układ kierowniczy na stronie byśmy się tak że i tak nie wiem czy też teraz ty byś chciał No właśnie tak zrobiłem pewnie tak chcieli ale z mojego punktu widzenia Jeśli miałbym porównywać gdzieś coś się dzieje jest mała kierownicę i jestem w stanie komunikować się z tym samochodem ze strony to tutaj komunikat jest w jedną stronę Ja mówię tak chciałbym skręcić on skręca w miarę posłusznie Ale jak bym chciał z tobą Jak odczytać to nie nie nie z tego układu kierowniczego Poza tym tak jak mówię to nie jest to nie znaczy to jest zły samochód też po prostu samochód zestrojony No właśnie w taki sposób nie chce interesuje nas samochód co myślę że to Salzburg A może spełnić nasze oczekiwanie Tylko pamiętajcie kierownicę jest no taka trochę przesadzone jeśli chodzi o poziom komfortu rozrzucenie jest rozrzut mocy pod maską najtańsza wersja kosztuje 60000 zł ty co nie dostaniemy słabszą benzynę podstawowym wyposażeniu Feel za najtańszego Diesla 100 konnego również w wyposażeniu Feel za 5000 zł więcej atopowa wersję czyli mocniejszy diesel 120 koni wersja Shine kosztuje 82000 zł ale jest różnica pomiędzy najtańszym a najdroższym modelem to zaledwie 20 2000 zł Dlaczego Citroen C4 nie mógł być droższy albo mocniejszy odpowiedź jest jedna i to jest DS4 konkurencja na rynku aut kompaktowych jest ogromna więc możemy wyliczać mnie podam więc tylko kilka przykładów taniej niż 59-900 możemy znaleźć w przypadku na przykład Hyundai I30 który kosztuje około 5000 zł mniej i jest niewiele słabszy bo podstawowej wersji 100 konny silnik tyle samo dokładnie kosztuje Peugeot 308 który jednak w tej podstawowej najtańszej wersji o której jeszcze słabszy silnik bo 125 to jest zaledwie 82 konie rozmiar kupić Focusa ma we trójkę czy też Hondy Civic podstawowe wersje to zapłacimy już od 5 od 63 do 66000 zł którzy mówią w gamie Citroena C4 na imię właśnie te cztery dlatego że jest to Citroen C4 Cactus samochód z jajem nie wszystkim się podoba ale robię odpowiednie wrażenie jest Citroen C4 Picasso czyli świetnie skrojony wóz rodzinny jestem Nazwijmy go stary dziadek chce czwórka która ma już 5 lat na karku i To prawda ten dziadek dostał ostatnio nowe okulary nową koszulę czy parę nowych gadżetów ale widać po nim trochę już ząb czasu ale widać też to że od tej najnowszej generacji urodził mu się takie lepiej urodzony brat DS4 którego założenia już nigdy nie wolno przeskoczyć dziękuję za obejrzenie naszego jak jedziecie czasem bierzemy do redakcji samochody najnowsze czasem bierzemy auta które przeszły facelifting mają już parę lat na karku ale są ciekawą propozycję dla klientów którzy poszukują takiego rozsądnego jest auta rodzinnego takie jak to C4 zapraszam do oglądania kolejnych testów Pamiętajcie subskrypcje i do zobaczenia