Najnowsze Popularne Wideo + 3 citroentest samochoducitroen c3 wczoraj (10:15) Citroen C3 Elle - czy to odpowiedni samochód dla NIEJ? Test Citroena C3 Elle z silnikiem 1.2 PureTech o mocy 82 KM po co powstają wersję specjalne sa … Rozwiń Transkrypcja: po co powstają wersję specjalne samochodu jedne po to żeby honorować jakieś specjalne wydarzenia na przykład osiągnięcia w motorsporcie inne po to żeby podkręcić jakieś wartości marki a jeszcze inne tylko i wyłącznie po to żeby oryginalnie wyglądać i myślę że Citroen C3 Elle który powstał we współpracy ze znanym francuskim magazynem powstał właśnie z tego powodu żeby lepiej wyglądać ale nie tylko bo też po to żeby bardziej przemawiać do kobiet to jest wersja stworzona specjalnie dla nich w tym odcinku sprawdzimy więc Czym jest ten samochód bo poza tym że to jest wersja specjalna to nadal ma to być oferta Citroen C3 Elle to też Jedna z nich więc pytanie Co oferuje czym się innych wersji C3 i przede wszystkim czy spodoba się kobietą Zapraszam do obejrzenia testu Citroena C3 Elle mówi się że kobietą specjalnie podobają się małe samochody No bo na przykład łatwiej nimi parkować być może Citroen ma jakieś dane potwierdzają bo przecież samochód dla kobiet ich zdaniem o paru właśnie o samochód segmentu b o Citroena C3 ten samochód jednak już znamy i nie byłem więc nie będziemy się jakoś szczególnie Rosie Jaki jest i tak dalej No wiesz Czym wyróżnia się też ta wersja l przede wszystkim różowymi elementami na airbump je w przednim zderzaku mamy też zaprojektowana do tego modelu naklejkę z różowym paskiem różowy Pasek jest też na słupku C i to chyba tyle poza tym że mamy jeszcze oczywiście logo magazynu Elle na boku samochodu ale z zewnątrz zmian jest tyle nadwozia możemy zamówić w jednym z sześciu kolorów dość stonowanych Są to głównie biel odcienie bieli i czerni szarości i tak dalej co jeszcze zmieniło się wewnątrz w tej wersji więc ogólnie jestem nadal Citroen ale przede wszystkim różni się tym elementem i mamy tutaj tak różową obwódkę dookoła tego dekoru i co ciekawe Decor wykonane z tkaniny więc to jest bardzo przyjemne w dotyku mamy też oczywiście specjalną szarą tkanina która odpowiada temu decoro V mamy szarą tkaninę z różowym przeszyciem i dywaniki również z logo magazynu lc3 jakie znamy i lubimy kamerce bazuje na najbogatszym pakiecie wyposażenia Shine Ale co ciekawe jest od niego o 1700 kosztuje 53000 zł w standardzie dostaniemy 707 calowy system multimedialny czujniki parkowania z tyłu automat automatyczną klimatyzację i oczywiście reflektory do jazdy dziennej w Karczma ile możesz mieć ten samochód w abonamencie już od 1110 zł i 32 gr za kilometr wyliczenie to bazuje na 10% wkładu w cenie zawarte jest pełne ubezpieczenie opony letnie i zimowe serwis oraz naprawy Jeżeli szukasz nowego samochodu Sprawdź ile będzie kosztował on w gaz mail pod maską czy my tylko i wyłącznie 1 silnik czyli 1,2 Pure Tech ale w wariancie 82 lub 110 konny w tym mocniejszy Możemy też wybrać automat i skrzynie biegów w obu przypadkach będą 5 obiegowe Testujemy wersję słabszą 82 konną która dysponuje maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 118 niutonometrów dokładnie 2750 obrotów na minutę osiągi nie wszystkim wystarczą bo do setki rozpędza się 14 i 4 sekundy a nie pojedzie 177 km na godzinę ale na to już trzeba mieć naprawdę dużo miejsca mały silnik o nie dużej mocy to przede wszystkim oszczędność paliwa w tym przypadku Citroen deklaruje 5 i 6 l na 100 km w mieście 4 l na 100 km trasie i 4 i 60 l na 100 km średnio w 45 litrowym zbiorniku paliwa powinno to wystarczyć na całkiem długie dystanse ale w praktyce może być różnie tego Dowiecie się z filmów z pomiarem spalania przejdźmy do sedna tego filmu ja za chwilę opowiem wam jak Jakie są moje wrażenia z jazdy tym samochodem ale później przejdziemy do tego co może być nawet ciekawsze czyli z pytamy Magdy natal jak one postrzegają ten samochód i jak im będzie się nim jeździło zapraszam dalej więc 3 l jako samochód miejski to sprawdza się łatwo nie zaparkować do tego zawieszenie z bardzo miękkiej i przy takiej bardzo sportowej jeździe nie powiem że on się staje nieprzewidywalny ale staje się trochę taki już chybotliwy bardzo kładziesz Zaklęta ale no nie mam wątpliwości że niebezpieczny co jest na kiedy jedziemy już naprawdę szybko w jakimś naprawdę o tym zakręcie takiej jeździe miejskiej i bardzo dobrze To zawieszenie wybiera nierówności więc niekomfortowo Ten samochód jest stworzony z tym silnikiem szczególnie jest stworzony do tego żeby żyć w mieście bo zanim radzi sobie jako tako ale powiedziałbym że komfortu tego jak się czujesz samochodzie czuję fotele nawet nie jest okej ale pod względem mocy dla mnie przynajmniej jesteś zdecydowanie tutaj za mało ale te silnik 110 konny bardzo szybko problem rozwiązał wnętrze mi się podoba bardzo dobrze mi się to spędza czas wrażenia z jazdy też są okej A ja nie jadę zbyt szybko bo z tyłu Oczywiście mamy dość proste zawieszenie z belką w nierównościach ale czasem sobie przeskoczy w bok ale to też nie jest nic groźnego nic strasznego po prostu tak jest i tyle Czyli jest zwrotny fajny ale za bardzo nie mam żadnego wymarzonego samochodu podobają mi się auta nowoczesne stylowe które może jakimś z różnymi elementami przyciągają mój Myślę że przede wszystkim Zależało mi na tym żeby był praktyczne żeby nie palił Za dużo miał dobre nagłośnienie bo często są muzyki w samochodzie Wpisz w bezpiecznym na moje wymarzone samo jestem Mercedes E Klasa g Wygląda na to że jest duży kanciasty ma swoją historię i jest też dość rzadki na drogach przede wszystkim myśleć praktyczny podobają mi się dużo samochody ale do miasta jest na pewno coś małego krowami się przede wszystkim praktycznością ważne jest też wygląd i to żeby samochód jednak nie był zbyt wolny żeby można było swobodnie wyprzedzać muszę przyznać że nie jestem jakimś takim samochodową wujkiem i jak to się mnie pytała o rodzaj samochodu znajomy że jest czarny lub biały Nie podobają mi się jakieś takie przykrywa różowe pomarańczowe same informacje takie kolory klasyczne standardowe całkiem jest przytulny jest ogromna co samochodzie i dużo samego początku mnie trochę tak denerwowałam Może to kwestia przyzwyczajenia No i od razu mówię że dla mnie to samo co to jest trochę za wolny składka chodzi bo ja też tak delikatnie dla mnie już widzę że kierownica chodzi za lekko i żeby coś że twoje w ogóle piszesz coś z tyłu jest różowa nici wygląda dość fajny Czy jest taki taki docenta Tutaj też jest na podstawie ale to takie drobne elementy które nie mają fajniej na desce rozdzielczej wszystkie okrągłe bez kanciastych powierzchni i tutaj jest z przodu jest mega spoko tutaj nie wiem co się nazywa Łapki ale kierownica sama w sobie nie jest dla mnie też chyba ja jednak przepadam za automat A to na pewno nie podobają mi się te różowe elementy na zderzaku to jest nasz samochód który jest tworzony z myszką dla kobiet niekoniecznie musi mieć żonę to może być kolor żółty albo jakikolwiek inny kolor Wydaje mi się że to że samochód jest dla kobiet nie znaczy że musi być Różowy czy jest z ładnym samochodem ale nie trafia w moje gusta Wygląda na to że nie bardzo przepadam za kolorem różowym i myślę że nie każda kobieta czy nie wszystkie kobiety robią taki kolor i taką taką stylistykę to możesz to jestem dopiero w porządku Fajne są te parki które przechodzą przez dach i przez ten tylny słupek wnętrze tego samochodu jest dość przytulne i myślę że może się podobać wielu kobietom więc bardzo kompaktowe to z praniem się nie podoba wiele kobiet TS lub inne kolory na przykład czarny mimo że on jest do końca kobiety i byłem tu sam samochód w może niekoniecznie w moim stylu ale na pewno znalazłoby się grupa odbiorców która Zakochałam się w nim poszedłem na zabój wzięliście Citroen C3 jako samochód miejski bronię się sam ale jako samochód miejski dla kobiet z tymi różowymi wstawkami nie być może są po prostu zbyt wyraziste być może akurat te kobiety które miały szansę ocenić ten samochód nie były fankami różowego być może innym na pewno się ten kolor podoba Jednak jest pewne jeśli zależy wam na wyróżnieniu się w tym miejskim ruchu Citroen C3 Elle jest jednym z tych samochodów w którym może wam to zapewnić