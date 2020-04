Citroen C3 Aircross 1.2 PureTech 130 KM (MT) - pomiar zużycia paliwa

tym razem Testujemy jest w balonie a Citroena C3 aircross mam tutaj pod maską benzynę o pojemności 125 tak i mocni 30 koni mechanicznych ma 93 km i na początku pomiaru średnie spalanie 10 na godzinę wyniosło 44 tym razem tempomat ustawiony mamy na 144 km na godzinę co na to że dalej Prawie będą 140 na obrotomierzu Będziemy około trzy czterysta pięćdziesiąt obrotów na minutę i na początku powiedziałem średnie spalanie przy tej prędkości wynosi 7 i 6 i na koniec pomiaru średnie spalanie przy 140 wyniosło 8 i 3 spalanie na zimnym silniku po pierwszym kilometrze 11 i 8 to 2 km 8 i 9 i po 3 km 7,9 spokojna jazda po mieście 7 dynamiczna jazda po mieście 13 i 4