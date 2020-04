Citroen C3 Aircross 1.2 PureTech 130 KM, 2017 - test AutoCentrum.pl #366

Witam serdecznie C3 aircross a podziwialiśmy na targach w hurcie jako główną Zresztą atrakcje stoiska Citroena dopiero parę miesięcy temu a dzisiaj to auto i już jest naszym redakcyjnym teście szybko prawda prawie prawie bo małego Citroena który będzie trochę Minivany bo trochę suvem już jest znana od 2010 roku w Brazylii większy prześwit w parę plastikowych osłon funkcjonalność mini vana i to bardzo popularny auto z segmentu b aż 7 lat musiało minąć aż Citroen uznał że Europa dojrzała do takiej mieszanki i uczynił z C3 aircross a model globalny wyjście z Brazylii przyjechała tylko receptę na to auto bo Europa dostała zupełnie nową konstrukcje w Poznaniu ją bliżej pamiętacie Renault Espace w najnowszej generacji musiało zostać crossoverem są trendy na rynku Teraz nawet auta z segmentu b dostają swoje uterenowiony Nazwijmy to wersję jednak C trójkę poszło krok dalej bo w drodze o tej twojej postaci z b do stojącego obok mnie crossovera zahaczył jeszcze o pomysły znane z C3 Picasso I tak oto mamy półtora nowego mini segmentu b Wygląda masywnie trochę przypomina trójkę choć w odróżnieniu od niego został pozbawiony Urban proof okna są dość małe więc na pierwszy plan wychodzą ma panele karoserii Chodź przednie reflektory mogą przypominać i inne Citroen C3 aircross zachowuje swój charakter głównie za sprawą kształtu przedniego i tylnego zderzaka z motywem trzech zaokrąglony kątów charakterystyczne dla Crossa są też relingi dachowe które dostępne są już w standardzie od wersji Feel wzwyż to się nie zdarza często w samochodach miejskich tylko auto stojące obok mnie jest wciąż małym autem Miejskim w porównaniu do oryginalnej C trójki C3 aircross ma o prawie 16 cm nadwozie rozstaw osi wynosi teraz 2 m 60 cm i jest o 6 cm dłuższy niż w C3 prześwit również został podniesiony o dwa centymetry i warto w tym miejscu porównać ten samochód z większym rozmiar jakby nie patrzeć C4 kaktusem ciekawe rzeczy bo ten samochód od kaktusa jest krótszy o zaledwie 7 mm a rozstaw osi jest od kaktusa większy o 5 centymetrów wszystko zaczęło zachodzić na siebie ten samochód niesamowicie urósł Oczywiście nadal mówiło segmencie bisów bo do takiego Tiguana brakuje mu jeszcze ponad 30 cm rozglądając się po innych modelach marki Można się nieźle zdziwić odkrywając że C3 aircross jest tych samych rozmiarów to 4 czy tak będzie też we wnętrzu i to kolejne zaskoczenie bo w środku jest moim zdaniem trochę więcej niż w kaktusie o którym ciężko zapomnieć w tym filmie bo Spójrzcie na to jak wyglądają te fotele deska rozdzielcza przypomina ten trójki ale Francuzi nie będziemy sobą gdyby ją odpowiednio w tym modelu nie wystylizować motyw zaokrąglony prostokątów przeniesiono też na kratki nawiewu pośrodku widział oczywiście ekran system Connect Navi z 7-calowym ekranem dotykowym w nowszej generacji Jak działa szybciej i ma epu carplay nadal jednak kontrola klimatyzacyjny wróciła na fizyczny przyciski musimy się do niej przez ekran dotykowy Citroen C3 aircross może być całkiem nieźle wyposażony jako pierwszy Rzuca się w oczy kolorowy wyświetlacz head-up który wyświetla dane na temat prędkości czy wskazówki na na liście systemu bezpieczeństwa znajdziemy rozpoznawanie znaków Active City Break który hamuje automatycznie przyszedł obiektami ruchomymi stałymi i przed pieszymi automatyczne światła ostrzeganie przekroczenie linii pasa ruchu i kamera cofania to 3 aircross sam też Zaparkuję i pomaga ruszać na wzniesieniach podobnie jak w kaktusie rybkę na pokładzie znajduje się system Grip Control około 2500 zł za pomocą jednego pokrętło możemy dostosować działanie systemu ESP do nawierzchni i mi to wał mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu lub całkowicie wyłączyć to Musi nam wystarczyć przy braku wersję 4-4 ostatnio producenci lubią rozsypać po całym samochodzie różnych rodzajów kształtu i ich wydają się z kierowcą zgadywankę znajdziesz te kształty dziewczynie na przykład w Toyocie chr wszędzie był rozsypany diamenty tutaj z kolei w C3 aircross się wszędzie widzimy taki wzór widoczny też na zewnątrz nie czyli zaokrąglone wspomniane Zresztą prostokąty i tych prostokątów widzimy całkiem sporo na nawiewach to po prawej stronie też zresztą Zwróć uwagę jak odważnie zaprojektowany jest nrf całkiem to fajnie oczywiście tych wzorów jest więcej przykładów widzimy też powtarzające się takie wzory na kierownicy i pewnie tych wzorów jest jeszcze więcej ale nie będziemy szukać przejdzie mu spraw kreatywnych do takich zupełnie przyziemnych i praktycznych Zacznijmy od wykończenia więc to To co widzimy na pomarańczowo jest wykończony taką Nazwijmy to ekoskórą całkiem fajna dotyku milimetr co najmniej pianki pod spodem i jest naprawdę i Stylowo też do tańczy kolor kolor jest też fajny nie tylko pojawia się jeszcze w paru innych miejscach na przykład tutaj na tunelu środkowym tutaj już jest to tworzywo w tym kolorze bo ale jak chcemy jeszcze troszkę miękkości No co tutaj na fotelu oczywiście znajdujemy Znów ten sam kolor plus materiał o modnym podobno zdążę który się pepitka właśnie się dowiedziałem tuż przed nagraniem że to nie jest po prostu jakiś tam wzór tylko pepitka ten sam wzór ląduje również że na podłokietniku po lewej stronie mnie skoro już jesteśmy w Rybniku to mamy też milimetr pianki pod spodem mogłoby być troszkę więcej to produktu nie jest samochód na długie trasy Tak więc nie powinno to nikomu przeszkadzać ale ja bym na zawsze chciał troszkę więcej stronie jest luksus bardzo dużo tej pianki No ten podłokietnik z kolei mógł być odrobinę szerszy ale to ja już tak mam że zawsze muszę gdzieś ponarzekać poza tym tworzywa już twarde aczkolwiek całkiem przyjemny w dotyku gdzieniegdzie takie nieco bardziej takie winylowe że tak powiem a w odpowiednich miejscach nie to przechodzimy do różnego rodzaju schowków również gumowany to widać odpowiednie wykończenie i odpowiedni kształt na tego Nazwijmy to schowkiem to może nie ale takie tej kieszeni który sprawia że przedmioty odłożony tutaj nie powinny latać i wypadać na zakrętach oprócz tego jak już tu jesteśmy całkiem pojemny schowek z odpowiednią dodatkową przed pasażerem miejsce również nie będzie się tutaj przesuwał nasz telefon też też jest taki taki dywanik gumowy doładowanie telefonu komórkowego jeszcze jeden schowek w tym razem już się gubię za bardzo nie wiem na co mamy też że wyjście USB wyjście 12 woltów i miejsca również Mamy pod dostatkiem Myślę że nawet półtora litrowa butelka tutaj powinna się zmieścić także od strony praktycznej te podstawowe miejsca na co dzień nam potrzebne tutaj dostajemy czyli po lewej stronie prawda butelka po prawej telefon wszystko jest od razu widoczny Co jeszcze mamy oczywiście skórzane wykończenie gałce do dźwigni zmiany biegów i również na kierownicy Zresztą tutaj kierownicę też doceńcie dwukolorowa bardzo ładne połączenie wygląda to wszystko naprawdę Stylowo Podsumowując wnętrza robi Moim zdaniem dobre wrażenie i tak jak powiedziałem przed chwilą No jedyne co mi tutaj jeszcze mogłoby przeszkadzać się to jest kwestia 8 braku obsługi film na przemocy fizycznych przycisków tego co tego co nam dosyć często może być potrzebne czyli obsługi klimatyzacja już bym ukręcić ale to jeszcze startuję jeszcze startuję musimy poczekać ale dopiero teraz no i teraz prawdę ustawiamy nie powiem że ciężko trafić nie powiem że pierwszy raz to widzę nie powiem że już na to nie Narzekałem ale wolę fizyczne pokrętła a teraz to przykładzie test dwumetrowca powiem wam jak bardzo urósł aircross z oryginału czy do c3 Popatrzcie że dwumetrowych mieści się to tak bez najmniejszego problemu No ale to wersję z oknem dachowym który zajmuje to wyjątkowo dużo miejsca wciąż się nie muszę się garbić się nie sięga nad głową mam 0 palców wolnej przestrzeni a jednak tej podsufitki nie dotykam kierownicę regulujemy w dwóch płaszczyznach całkiem sporym zakresie wystarczającym dla dwumetrowca mnie jeśli chodzi o regulację fotela kierowcy to mam na wysokości oczywiście również bliżej dalej Zwróć uwagę że nie ma w takim miejskim autku znalazło się miejsce i pieniądze na to aby punkt na pasach był dostosowany do wzrostu kierowcy jak również pomyślano o kierowcy którzy który może mieć 2 m czyli mamy to odpowiednio do jak widać zagłówek także jako kierowca dwumetrowiec nie mogę na tym miejscu na nic nie czekać no i siedzą z tyłu czuć te 6 cm dodatkowego rozstaw bo ja sam za sobą siedzę z tyłu bez najmniejszego problemu Popatrzcie miejsce Mam dość to prawda moje kolana są delikatnie już w kontakcie z fotelem przede mną ale to został ewidentnie bo tutaj tapicerka jak najbardziej jeszcze jest Komfortowa i miękka co więcej mimo że fotel został obniżony maksymalnie pod dwumetrowca Popatrzcie że pod spodem można normalnie zatańczyć jakiś taniec miejsca jest na buty narciarskie bez najmniejszego problemu nad głową z kolei chyba powinienem tutaj bardziej narzekać na okno dachowe bo brakuje mi dosłownie paru centymetrów okno dachowe przypominam zawiera tyle mówiąc gdybym usiadł na środku no to bez problemu jestem w stanie się natomiast natomiast jak się przysiądę na prawą stronę pokażę wam jeszcze jedną rzecz ramion obicie tunel tunel środkowy Popatrzcie jaki jest to prawdopodobnie taka takie następstwo od tego że samochód jest też podniesiony a więc osoba siedząca na środkowym miejscu nie będzie miała z nogami No i warto pokazać jeszcze jedno fantastyczne rozwiązanie to z kolei już ze świata minivan uczyli modułowa budowa tej tylnej kanapy którą zasięg to poczcie w jak dużym zakresie a więc przesuwając ją przód tył możemy odpowiednio dostosować się relacje pomiędzy przestrzenią na tylnej kanapie A miejsce obok dzięki temu możemy oczywiście odpowiednio to wszystko dopasować oczywiście miejsce na którym siedzę ja również daje się przesuwać przód tył a więc kombinacji to jest naprawdę bardzo widzimy podświetlenie osobno naprawą osobno na lewą stronę podświetlenie Zresztą ledowe mocowanie ISOFIX bardzo łatwo dostępne to widać no i znosimy jeszcze pokazać jedną badent mianowicie składamy ten środkowy fragment oparcie i widzimy to miejsce na kubki ale oprócz tego widzimy też przejście na na przykład narty także świeciło większe bagaże też mamy to spore możliwości A skoro już mu przewożenie bagaży zajrzyjmy do bagażnika a w nim widzimy aż 410 litrów pojemności to już jest niezły wynik Co więcej jest to wynik o 52 większy niż ta jego panowie od C4 Cactus a A to dopiero początek bo to jest minimalna wartość możemy przesunąć kanapę do przodu tak jak wspomniałem teraz dla przykładu Przesunęliśmy tą prawą część jeśli przesuniemy do przodu obydwie to uzyskamy aż 520 litrów pojemności gdyby jednak i tego miało zabraknąć to wtedy wystarczy złożyć oparcie tylnej kanapy Spójrzcie jak to pracuje gdzie się siedzisko odpowiednie się odsuwa aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń i maksymalnie złożyć oparcie i zwróćcie uwagę też na to że fotel pasażera daje się złożyć poziomo prawie poziomo co pozwala przywozić jeszcze większe rzeczy to znaczy że już nie chodzi tylko o sam litraż ale też o maksymalną długość w ten sposób jesteśmy w stanie tym małym miejskim autem pochodną można powiedzieć segmentu b przewieźć całkiem sporą szafę bajdełej jeszcze jednej rzeczy w poczcie w drzwiach z tyłu mamy całkiem praktyczne rolet je także wracając do bagażnika możemy tutaj całkiem przewieźć i to jeszcze nie wszystko bo Zwróć uwagę że przesunąłem teraz fotel z powrotem do tyłu i możemy wziąć tą podłogę bagażnika zresztą bardzo solidną i przesunąć się poziom wyżej i teraz Zwróć uwagę na to że tutaj muszę walczyć z gumką po lewej stronie a teraz jest naszło Zwróć uwagę że chcę poziomy już się zgadzają więc mamy tak naprawdę ciągłą podłogę bo praktycznie aż do przedniej szyby w prawie całkiem nieźle ale to jeszcze z różnych niespodzianek które dla nas tutaj na nas czekają bo po odłączeniu tej półki najczęściej powstaje pytanie co z nią zrobić w tym przypadku przewidziany jest odpowiedni kształt proszę bardzo Nie musimy się zastanawiać ktoś o tym pomyślał nie wracając do podłogi jak zaczniemy kopać to znajdziemy jak widać dojazdówkę więc samochód nie tylko wygląda na taki uterenowiony ale nie Boję się na zjechać gdzieś przebić oponę i wrócić wciąż na czterech kołach Szukam jeszcze haczyków jeśli Francuzi myślą że to są te haczyki kształtem im to odpowiada to ja się z tym za bardzo nie zgadzam wewnętrzna część jest bardzo ostre więc przypuszczam że wieszając na tym jakąś siatkę na ten haczyk tą krawędzią po prostu siatkę może przeciąć coś to poszło nie tak a poza tym samym super latem pod maską C3 aircross znajdują się dobrze nam znane benzynowy to 1,2 Pure tech trzycylindrowy w kilku wariantach mocy od 82 do 130 koni diesel to 1.6 WH do jej wersję 102 lub 100 konny my dzisiaj Testujemy wersję 130 konną z manualną skrzynią biegów bo automat jest dostępny tylko z jednym silnikiem benzynowym 110 konny wariantem nasza wersję przyspiesza do setki w 960 sekundy i pojedzie z maksymalną prędkością 200 km na godzinę oczywiście zapraszam do naszego pomiaru przyspieszenie do setki nie prędkości maksymalnej nie jak również jeśli chodzi o spalanie również to dla was sprawdziliśmy o tym jest producent deklaruje nawet 4 i 7 w trasie około po przejściu w mieście więc nawet w niewielkim 42 litrowym zbiornikiem paliwa ten samochód w trasie może przyjechać to ponad 800 km na początek się tak serio to już kolega który jeszcze nie miał okazję jeździć tym samochodem w końcu nie wytrzymał po paru dniach mojej jazdy i zapytał I jaki jest ten ekran czy rzeczywiście jest tak fajnie jak wszyscy mówią że nie wiem kto tam mówi że to jest auto fajny ale niezależnie od tych co tak mówią ja 2 dni temu na Instagramie Zachar off publikować zdjęcie z.com jak fajnego C3 zrobić super fajne to 3 dopłacić 1300 numer Silver Cross a więc ja też dołączam do do do do do chóru osób które mówią fajny auto i teraz Pasowałoby to pytanie co tak fajnego jest w tym samochodzie i spróbować na to odpowiedzieć że to nie jest takie proste No bo jakby nie patrzeć wszystkie składniki tego auta No gdzieś tam już były tak już mieliśmy okazję je poznać No silnik 131 2 Pure Tech dobrze znany jak zasnę pochwalić to pomyślicie że w sumie Powtarzam się no i słusznie No bo już go wywaliłem w paru innych okazjach fajnie się zbiera daję sobie radę z tym samochodem Myślę że jest to jedna z lepszych propozycji skrzynie biegów Nie ma na co narzekać nie świetny zawieszenie na nierównej drodze może być może mało komfortowe tak poczujemy że to jest auto tak może nie sportowo ale tak bardziej zawieszony ale jeśli musimy podniesionym bądź co bądź samochodem zrobić jakiś ostrzejszy manewrów na drodze to Uwierzcie mi najsłabszym punktem w tym się w tej sytuacji będą opony w tej sytuacji akurat jak teraz temperatura około zera mokry asfalt 50 prawo lewo pokazuje że że samochód się zaczyna ślizgać ale kwestia właśnie zawieszenie tylko opon bo już to żona suchym to byśmy zrobili tutaj elegancki ma test łosia nawet z prędkością 60 ten samochód wyrobię by swoim własnym zawieszeniem tak dobrze Tak pewnie a on się trzyma drogi i to jest też fajne No i do tego co chwilę i wiesz ja jestem mały ale ja mam naprawdę całkiem sporo do zaoferowania bo jadę w nocy okazuje się że on automatycznie mi zmienianie światła na drogowe head up Display Mam mnóstwo różnych nieciekawych elementy wyposażenia gadżetów w których się w tym samochodzie Powiedz mu że nie spodziewałem się że dostanę właśnie skoro mówimy że mówię już o tym że samochód jest mały bardzo często jest tak że jedziemy samochodem dużym i Chwalimy to że jestem jakby mieli się nim jakby Autem nieco mniejszym przykładowo możemy powiedzieć tak jadę sobie BMW Seria 7 i mówię że bardzo fajnie mi się jedzie dlatego że mam wrażenie jakbym jechał piątką i to jest takie fajne bo niby wielka limuzyna dając mnóstwo koło fortu ale jest taka sprytna i tak więc auto jest duże a wydaje się że są mniejsze I to jest fajne To w tym samochodzie jest dokładnie odwrotny to też fajne czyli samochód jest de facto notorycznie Back to wy na to jest wsiadając do niego Ja mam takie wrażenie że to jest auto o rozmiar większe I to mi się podoba Nie wiem dlaczego Skąd to się bierze być Może wynika to stąd że siedzę wysoko z dobra to tak jak w sumie teraz że mamy to podniesione zawieszenie ale on musi to tylko 2 cm ale Fotele są ustawione odbiera wyżej efekt jest taki że ja w tym samochodzie no no wszystko na około widzę wiele osobówek w zasadzie oglądało strony dachu tak tak nie może to nie jest prawda Land Cruiser to jest naprawdę nieźle jeśli chodzi o punkt o oglądanie tego obserwowania drogi no i no nie wiem Widzę na przykład całkiem sporą część maski tak widzę solidny słup AGD uszkadzają podczas parkowania troszkę ale ale to wszystko daje takie wrażenie jakiejś solidność takich znów samochodu z większego niż jest naprawdę i to chyba też jest fajne i się podoba jakby coś policzył słowo fajny w moim w moich wrażeń z jazdy to powinno liczyć 50 ale chyba inaczej się tego nie dało chcę grać Właśnie chciałem odpowiedzieć na to pytanie dlaczego to auto Poloneza fajne poskładany jest podobny składników ale w takiej unikalny i fajny sposób że jest fajny podstawową wersję C3 aircross kosztuje 52900 zł i znów to zaczynają się pewne komplikacje okazuje się że C4 Cactus czyli większe samochód kosztuje 3000 zł mniej ten samochód też jest oczywiście znacznie droższy od te trójki różnica w cenie to 13000 zł w podstawowej wersji dostaniemy System Ostrzegania o niezamierzonym opuszczeniu pasa ruchu system rozpoznawania znaków światła do jazdy dziennej i tempomat w wyższej wersji Feel zyskamy dodatkowo Citroen radio klimatyzacja manualna filtrem węglowym podgrzewane lusterka i relingi w standardzie szarańczy najwyższym dostaniemy system multimedialny wyższego poziomu dwustrefowa automatyczną klimatyzację i przednie i tylne elektryczne szyby nowe możliwości personalizacji tego samochodu mamy 8 kolorów lakieru Trzy kolory dachu i 4 pakiety o wymowne i nazwy kolor mamy więc w sumie 82 kombinacje kolorystyczne nie do tego jeszcze pięć tonacy tapicerki wewnątrz samochodu i na swojej stronie w stronę pisze o 90 wersjach kolorystycznych tyle nie wychodzi ale i tak narzekać Nie ma na co w ramach podsumowanie można było spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego ktoś miałby dopłacać 13000 do podwyższonej C trójki powiedzieć kilka do auto jest podwyższona więc nie boi się krawężników po drugie jest gotowy do tego żeby zjechać w lekki teren i jest większe wszystkie mnie stopa pierwsze auto Zlin C3 które jest aż tak bardzo praktyczne pojemne wewnątrz tak modułowo zaprojektowany i te oferujące tak wiele różnych kombinacji choćby na tym przypomina C3 Picasso które było reklamowany jako Magic Box czy samochód który jest mały z zewnątrz a duży w środku i to jest właśnie C3 aircross czy samochód z wieloma praktycznymi rozwiązaniami które łatwo zaparkować w mieście Zastanawia mnie tylko 3 Citroen projektujące C3 aircross i nie zapomniał przypadkiem o kaktusie bo nagle są niewielkie różnice w cenie samochód z niższego segmentu staje się rozmiarowo podobny do C4 jakby nie było kaktusa do tego oferuje więcej albo jest to zapowiedź wielkiej bratobójczej walki albo zapowiedź tego że C4 Cactus w przyszłym roku przyjedzie do salonów dysproporcje bo będzie oferował jeszcze więcej jak będzie zobaczymy ale póki co C3 aircross to naprawdę spora niespodzianka Dziękuję za obejrzenie filmu subskrypcję i napiszcie proszę w komentarzu czy na dzień dzisiejszy mając do wydanie 50 kilka tysięcy zł zdecydowali bo jeszcze się na C3 aircross A czy może C4 tusze do zobaczenia