Ciężarówki Tesli wyruszają w pierwszą podróż. Przejadą ponad 400km!

Elon Musk, szef SpaceX, Tesli oraz The Boring Company poinformował na serwisach społecznościowych o pierwszym transporcie przewożonym przez jego ciężarówki Tesla Semi. Autonomiczne pojazdy ruszyły w długą podróż.

Ich zadaniem było przewiezienie pakietów akumulatorów z Tesla Gigafactory w Newadzie do fabryki Tesla Fremont w Kaliforni. To ponad 400 km. To połowa potencjalnego zasięgu ciężarówek, która wynosi około 500 mil, przy maksymalnym załadownaniu.