Ciągle rozlewasz napoje w aucie? Jest sposób aby temu zapobiec

Standardowe uchwyty na napoje montowane w autach często nie spełniają najlepiej swojej funkcji. Z tą myślą powstały uniwersalne podstawki, które solidnie utrzymują butelki, kubki i inne naczynia.

Rozlany napój pełen cukru, taki jak kola to zmora każdego kierowcy. Ciężko doprać po nim fotel, tapicerkę a także własne ubrania. Jeśli często zdarza ci się taka sytuacja, to koniecznie wypróbuj jednego z tych uchwytów.

Jeśli potrzebujesz trochę elegancji w swoim samochodzie, nie lubisz tandetnego plastiku, który wygląda co najmniej kiepsko, to mamy coś dla ciebie. Skórzany uchwyt prezentuje się naprawdę dobrze i mocno trzyma umieszczone w nim butelki czy puszki.

Niektóre z produktów nadają się także na uchywyt na telefon. To świetne rozwiązanie, jeśli nie chcesz mieć za dużo naćkane w swoim aucie. Raz mocujesz telefon, raz napój.

Uchwyty produkuje się z wytrzymałego i wyginającego się tworzywa sztucznego. To wszystko z myślą o ewentualnych uszkodzeniach. Po prostu nie pękną od przypadkowego uderzenia w nie, a jedynie się wygną. Pozwala to też na mocniejsze umocowanie napojów, przez co możesz czuć się pewny, że nic się nie rozleje.