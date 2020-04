Chevrolet Cruze 1.8 LPG 141 KM, 2013 - test AutoCentrum.pl #057

dzisiaj kontynuacja Ale z ciebie to zakończenie na 6 serii testów Chevrolet SUV tym razem będzie to model KRUS zapraszamy wcześniejsze nasze testy Chevroleta taksa i Captiva wyceny tych samochodów Nie są już znacznie bardziej atrakcyjne od wyceny ich powiedzą że odpowiedników w ze stajni Opla wrzucany się zrównały mimo że kiedyś szewrolety były jednak ta ta reguła nie dotyczy jednak cruza dlatego że KRUS zaczyna się od kwoty niecałe 51000 zł a na stronie Chevrolet to jest napisane że rabat który już po wejściu do salonu wynosi 10000 zł Czy to oznacza że pełnowymiarowego Sedana auta klasy kompaktowej możemy dostać za 41 zł to przecież jest poziom cenowy Suzuki Splash A czy Fiata Punto nie wytrzymałem wróciłem do telefon zadzwoniłem do Warszawy po Rozmawiałem z przedstawicielem General Motors tak to jest prawda za 41000 zł Możemy mieć takie auto oczywiście to nasze testowe jest wyposażone w liczne dodatki ale nawet 38 o mocy 141 koni instalacją LPG pod maską i tymi dodatkami w środku jak pół skórzane obicie foteli nawigacja kamera cofania i inne kosztuje to 65000 zł to jest poziom cenowy przy którym ciężko będzie znaleźć dlatego auto jakąkolwiek konkurencję a więc ten ten element to jest to chyba musimy Ponieważ ten samochód jest absolutnie cenowo bezkonkurencyjny maską testowanego Chevroleta cruza znajdziemy w silnik o pojemności 1,8 i mocy 141 koni mechanicznych mocy powyżej 6000 obrotów więc silnik te obroty lubi natomiast przy tych obrotach wyższych niż powyżej 4000 jest dosyć głośny moment obrotowy 176 niutonometrów przy 3800 obrotów na minutę prędkość maksymalna to 200 km natomiast spalanie będzie zależna od tego czy jedziemy na gazie czy też na benzynie na gazie w mieście spalimy 12 l i a ta się spaliły około 8 l jeśli Jeśli połączymy się na to spalanie zmaleje w trasie zmaleje około liter w mieście zmarł około 2 l różnice są większe jeśli chodzi o prędkość jeśli chodzi o do przez 100 na godzinę to producent podaje 11 sekund oczywiście dotyczy to jazdy na benzynie jeśli chodzi o wyniki na gazie to tego nie podaję Postaramy się zmierzyć za chwilę sami no i jeszcze przyjemne Informacja na koniec czyli zasięg 60 litrowy zbiornik paliwa do tego do 35 litrowy pojemnik gazu to 40 litrowy ale wchodzi do niego 35 litrów więc sumaryczny zasięg na dwóch źródłach zasilania nie przekracza 1000 km po zajęciu miejsca na fotelu kierowcy który podkreśla nie ma zbyt wielu regulacji ma tylko góra dół standardowy regulacja kąta oparcia oraz tył Hej Niestety brakło to regulację lędźwiowej czy jakichkolwiek innych udogodnień mamy dosyć dużo miejsca przede wszystkim nad głową Ja przynajmniej tak mam bo po fotele najniżej jak się da No wchodzimy to praktycznie cała dłoń w pionie więc rady miejsce nad głową jest pod dostatkiem regulacja kierownicy jest dwóch płaszczyznach mamy regulacja osiowa szeroko również góra dół tak że każdy dla siebie na pewno odpowiednie miejsce do wieży i odpowiednie ustawienie A teraz sprawdzimy ile miejsca zostało na tylnej kanapie morzem od razu zajrzeć Nie wygląda to najgorzej fotel przed przede mną tutaj ma takie wycięcie Co ułatwia na pewno zniszczeń zobaczymy jak to będzie wyglądało W praktyce to cóż to wycięcie jest owszem ale nie na moje kochane dlatego że dlatego że niestety to jest za nisko więc ja to nie mogę usiąść bo ja powiem od razu że nie powiem od razu że jeśli bym ja podniósł odrobiny ten fotel bo mam bardzo dużo miejsca nad głową jako kierowca jeśli a podniosę ten potem może nawet to pokaże się podniosę ten fotel wystarczająco aby wciąż siedzieć wygodnie Czyli jedziemy do góry do góry do góry jeszcze troszkę głową mam teraz trzy palce widzę wszystko tak samo dobrze jak jak jak ten twój dolnej pozycyjny do kierownicy już Ile powinny mieć teraz dwumetrowiec do dwumetrowca już się zmieści wciąż nie jest to Komfortowa podróż ale to już nie chcę tutaj jakby przekonać kogoś że to jednak jest miejsce nie może go nie ma umówmy się test dwumetrowca jest tak na krawędzie oblanie ze wskazaniem na oblanie jednak zależy dużo od ustawień fotela kierowcy ponieważ dlaczego w ogóle to zaczęło mówić bo jest tyle miejsca nad głową że nawet wysoki kierowca będzie mógł uregulować żeby osoba zanim jednak tutaj się mogła odnaleźć na tylnej kanapie znajdziemy takie Całkiem spory podłokietnik miejsce na kubki ten podłokietnik jest dosyć miękkie ale w sumie będzie gdzieś tutaj na łokcie miejsca w sumie za wiele nie ma nie ma to niestety przejścia do do bagażnika więc narty przywieziemy tylko składając części oparcie znajdziemy jedno światełko natomiast no to mam standardowo jeden jedną kieszeń drugą kieszeń delikatny przy delikatnym w sumie takie na pół wysokość powiedzmy bo wysokości siedziska kanapy tunel również wyjście 12 v a w drzwiach znajdziemy miejsce na to może za dużo powiedziane ale na jakieś drobiazgi i owszem otwierając bagażnik możemy się zdziwić ponieważ zwykle szukamy otwarcia w osi klapy bagażnika tutaj wymacał kolejności kamerę cofania a sama otwarcie znajduje się nieco prawej stronie otwieramy i widzimy bagażnik który nie jest specjalnie bogato wykończone jedyne które to znalazłem to jest taki drobny haczyk Powiedz mi po lewej stronie i to jest jedyny kawałek plastiku który można uznać za coś co ułatwia nam życie Poza tym jest to wzrostu waga pojemności tam 460 kilku litrów i tyle pod jego podłogą również nie znajdziemy nic ciekawego to coś w ogóle nie wygląda na operację którą powinniśmy robić bo to nie mam oczywiście mamy butle LPG Tak więc mamy to zestaw naprawczy i no i w zasadzie jeśli chodzi o bagażnik to możemy opowiedzieć jeszcze tylko o to Po pierwsze zawiasy wchodzą dosyć wyraźnie do wnętrza bagażnika To widać że Jeśli przestawimy były w walizkę tuż przy prawej krawędzi to zawiasy mogą się z tą walizką no i ten PESEL też zdradza Powiedzmy że producent nie przykładam się do modernizację tego samochodu już jakiś czas i nie producencie dają sobie radę bez ile koniec składamy oparcie tylnej kanapy to też nie ma mowy jakieś tam uchwytach we wnętrzu to mamy odpowiedni przycisk składamy i uzyskujemy podłogę która niestety nie jest płaska w tym uskok jest dosyć wyraźnie widać że tutaj jest ładnych kilka centymetrów producent też nie chwali się specjalnie tym Jaka jest pojemność bagażnika po złożeniu oparć Podejrzewam że będzie to co najmniej dwukrotnie więcej ale dokładnej liczby nie znam testowany KRUS to jest wersja LTZ czyli wersja najwyższa z najwyższym wyposażeniem i to w wewnątrz nie będziemy na pewno rozczarowanie samochód jest bardzo ciekawie wykończony znaczy znaleźć oczywiście nawiązanie liczne zarówno do innych Chevrolet SUV jak również do Opli widać to również fragmenty które możemy znaleźć na przykład wyposażeniu choćby Astry tato to sobie przypominam że aktualnie tylko gdzieś chodzi o dobór plastików to w większości są to plastikiem twarde ale wszystko jest naprawdę spasowane to to to jest twarde na tym trudno drzwiach też jest twardo podłokietniki są minimalnie miękkie natomiast natomiast ciekawostką jest zużycie materiału na tutaj z przodu przed kierowcą również Mamy kawałek obszycie rozkwitu właśnie takim materiał jest to jakiś tam nawiązanie do tradycji Chevroleta gdzie wiele lat temu sportowych w modelach było przyjdzie kokpitów właśnie materiałem i to pojawia się zresztą nie tylko w Krusie w dzisiejszych czasach również WOPR jest samochód jest dosyć praktyczny i mamy całe mnóstwo różnego rodzaju schowków możesz zacząć od drzwi mam pojemny schowek w drzwiach mamy miejsce na półtorej litrową butelkę w tym nie ma problemu mamy bardzo pojemny schowek przed pasażerem Mamy tutaj taki schowek na gazetę mamy schowek kolejny podszybiu i Jest jakiś bardzo głęboki ale jest zawsze coś tam można w nim schować mamy schowek takie na drobne tuż za lewarkiem skrzyni biegów mamy dwa miejsca na kubki z właśnie mechanizm który to jest te kubki w jakiś tam sposób nie będzie będzie utrzymywał podłokietniku którzy się zresztą reguluje przód tył możemy go otworzyć to znajdziemy też Całkiem spory schowek jak również wejście USB a prostego znajdziemy to wielofunkcyjną kierownicę z możliwością obsługi tempomatu po tej stronie obsługę telefonu i radio mamy takie drobiazgi przykładowo mamy Tour podwójny nawet podświetlenie przy lusterku mamy jednostrefowa co prawdę ale automatyczną i z ciekawostek możemy mieć taką oto bardzo czytelna o nawigację niedawno narzekaliśmy na w Maździe tamtą tą produkował niezbyt czytelny o nawigację to naprawdę wszystko widać Popatrzcie wszystko jestem bardzo ładnie narysowane oprócz tego wszystkie te elementy te po jej tak zwane kliknąć i przykładowo to kliknę liśmy na na jakieś tam na jakimś jednym z twojej mamy informacje o jakimś tam Sklepy które może nas potencjalnie interesować i dobrą wiadomością jest to że jakby chciał taką nawigacja zakupić Pro wersję LTZ nawigacja z kamerą cofania w pakiecie kupujemy za 1200 zł czyli można powiedzieć że producent także rozdaje to w prezencie i szkoda nie kupić jak kiedy się ma taką okazję oprócz tego ja bym powiedział tak w szewrolecie Krusie nie mamy jak super nowoczesnych może akcentów ale jest to samochód na tyle klasycznie poprawnie zaprojektowany że się ktoś nie ma jakiejś o wielkich oczekiwań co do super nowoczesnych rozwiązań jego bogactwo wyposażenia w tej wersja C LTZ sprawia że na dobrą sprawę mamy dokładnie wszystko czego potrzebujemy A samochód jest samochód ma wszystkie te dodatki typu tempomat nawigację i klimatyzacja a do tego do tego wersja Ethernet mamy Popatrzcie bardzo fajnie wykończone pół skórzane takie fotele samochodem jeździ to przyjemnie a to co mam producent zaoferował w jeśli chodzi o dobór materiałów wykończeniowych wygląda nie najgorzej Szczególnie jak poinformuję ten zastosowania tego materiału plastiki co prawda nie są zbyt miękkie ale przy tej cenie którą mamy zapłacić w salonie jest to w zupełności akceptowalne to jest postoju 44 i 7 to jest na benzynie a z ciekawości zmierzymy czy po przyłącza gaz to jest takie przycisk nie pozwala nam się przełączyć na gaz teraz jesteśmy na gazie Sprawdźmy teraz ciekawe zeszło poniżej 4443 i 8 wygląd na gazie chodzi nawet ciszej niż na benzynie a teraz ten wyciszenie do 9054 E7 teraz będziesz a nie przez 30 72 i 2 t zwrotności jak zwykle za parkowanie po prawej stronie równolegle dwa pasy po lewej i parking taki sam popatrz po przeciwnej stronie przy krawężników kierownica w lewo jedziemy Zobaczymy jak poradzi sobie KRUS to producent podaje że promień skrętu w 10 i 8/10 m jest bardzo niewiele jest oczywiście to się sprawdza na na na parking po przeciwnej stronie Najechał na jechałem tylko prawym kołem na to że po wyprostowaniu samochodu jestem prawdopodobny ją parę centymetrów zaledwie krawędziom prawych kół na tym parkingu Poprawię się udało zmieścić na prawym pasie zaczynamy od zegarów zegary są duże czytelne po lewej stronie obrotomierz poprawia prędkościomierz pośrodku mamy komputer pokładowy lusterko lewe zupełności wystarczy krawędź Górna przedniej szyby jest bardzo wysoką więc nie ma problemu z wygląda niem i obserwowaniu świateł podobnie również wysoko zawieszona jest lusterko wewnętrzne czyli na 1:00 jest niczym niezakłócone to na 2:00 można uznać że mogło być lepiej bo lusterko zasłania to to razem ze słupkiem a zasłania dosyć spory fragment widoczności i teraz idziemy do tyłu słupek c jest w zupełności akceptowalny nie jest zbyt gruby szyba jest w pole więc widać też dużo ale jest pochylona więc trzeba wyczuć gdzie dokładnie kończy się bagażnik ewentualnie skorzystać z możliwości zakupienia tak jak tanio kamery cofania to nie mamy linii żadnych ale po zbliżeniu się do przeszkody pojawia nam się w pewnym momencie takie wykrzyknik który może być żółty albo może być czerwone czyli po naprawdę bardzo bliska i na koniec rzut okiem jeszcze na pozostałe elementy kotek Krokwi to wszystko co jest najlepsze na swoim miejscu Chevrolet Cruze jest dosyć poprawnie skonfigurowany jeśli chodzi o zawieszenie jako że spodoba się bardzo szerokiego grona odbiorców dlatego że nie jest twardy a nie zbyt miękki radzi sobie zarówno z nierównościami jakieś zakrętami takiej rozsądny powiedzmy bez szaleństw kompromis to prawda w tej chwili kiedy dużą prędkością to odczuć jak przód samochodu niestety wyjeżdża z zakrętu i to można powiedzieć że to może wynikać z tego że mamy zimowe opony jest ciepły dzień i temperatura spada na pewno przekracza 20 stopni więc prawdopodobnie na odpowiednich oponach Ten efekt byłby znacznie mniejszy skrzynie biegów jest 5 biegu niestety na długich trasach szczególnie właśnie na autostradzie może nam doskwierać zarówno w wyższe spalanie z uwagi na to że będziemy mieli zbyt wysokie obroty również dźwięk silnika który gdzieś tam w okolicach czterech tysięcy obrotów robi się dosyć słyszalny i może na dłuższą metę dłuższej trasie przeszkadzać to wspomnieć o jego dolnym zakresie obrotów nie ponieważ można zmieniać biegi bezstresowej już przed najwięcej 1500 obrotów wystarczy aby on złapał swoich odpowiedni moment obrotowy silnika zasilany również gazem nie mamy butle LPG wada jest tak oczywiście że nie mamy koła dojazdowego zaleta jest taka że jeździmy o wiele taniej około 27 zł zaczęliśmy na 100 km to jest rewelacyjny wynik oczywiście i schodziło z przełączaniem z LPG na gaz i tak dalej to w tym wszystkim zajmuje się komputer mamy to BRC która jest w dwóch wersjach około 4000 kosztują i ten wersję i nie wiemy ze świecą różnią Youtube warto dokupić tą droższą dlatego że ona pozwala w awaryjnych sytuacjach Krośnie uruchomić ten silnik na samym gazie bez benzyny jakiej się ktoś jest zapominalski i nie będzie miał dość benzyny w baku to może kilka razy uruchomić ten silnik gaśnie na gazie potem trzeba pojechać to zresetować potem znowu można dać uruchomić na gazie ale nie radzę tego nadużywać zużycie paliwa na gazie jest około liter do 2 l większe natomiast subiektywnie wydaje na gazie samochód jest odrobinę wolniejszy za chwilę to zweryfikujemy w naszych testach Podsumowując samochód co prawda bez zbędnych emocji ale komfortowo i bez dowiezie nas do miejsca docelowego Jeszcze zanim Amerykanie postanowili wycofać marker jeszcze wroled z Europy statystyki sprzedaży Crusoe były bardziej niż zadowalające nawet z taką prośbę że standardowo o cenę V6 Świetnie bo miał dość zalet teraz kiedy wiemy że Marka znika z rynku Chevrolet kusi klientów aby jednak zdecydowali się na zakup tego modeli obniżając cenę szczególnym przypadku tym szczególnie w przypadku Cruze przekłada się na rewelacyjną naprawdę cenę nie chce powiedzieć że auto jest segmentu C nigdy nie było dostępne za około 40