Uciekał na skuterze przed policją. Funkcjonariusze szybko odkryli powód

Teraz skuterzysta-uciekinier odpowie za swoje czyny. Oznacza to mandaty za popełnione w trakcie ucieczki wykroczenia, ale też odpowiedzialność za jazdę po alkoholu i niezatrzymanie się do kontroli. Warto pamiętać, że motorowerzystów obowiązują te same przepisy, co kierowców samochodów. Oznacza to, że niezatrzymanie się do kontroli drogowej jest przestępstwem, za które grozi do pięciu lat więzienia.