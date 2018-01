Chcesz poprawić stan karoserii? Wybierz odpowiednie preparaty

Każdy kierowca chce, aby jego auto prezentowało się tak, jakby właśnie wyjechało z salonu. Im więcej lat ma samochód, tym trudniej jest to osiągnąć. Rozmaite zabrudzenia, kurz, błoto, a w sezonie zimowym także mikroskopijne drobinki soli mogą sprawić, że karoseria traci swój blask. To także doskonałe warunki dla rdzy, która może drastycznie odbić się na wyglądzie wozu. Na szczęście istnieją sposoby na to, by zabezpieczyć się przed korozją i upiększyć swój samochód. Trzeba tylko zaopatrzyć się w odpowiednie środki.

Poniżej dowiesz się, jak właściwie pielęgnować karoserię samochodu tak, by prezentowała się jak najlepiej. Podpowiemy również co zrobić, by zapobiec powstawaniu rdzy i pojawieniu się charakterystycznych wypukłości na progach i nadkolach.

Przezorny zawsze ubezpieczony

Karoseria każdego nowego samochodu pokryta jest powłoką zabezpieczającą przed wpływem korozji. Problem pojawia się zwykle po kilku latach użytkowania, toteż właściciele samochodów kupionych w salonie zwykle wcale się o to nie martwią. Problemy pojawiają się dopiero wtedy, gdy samochód zmieni właściciela. Kupując auto z drugiej ręki nigdy nie możesz mieć pewności, czy było ono garażowane i czy poprzedni właściciel stosował odpowiednie preparaty zabezpieczające je przed korozją. Dlatego jeśli kupujesz używany samochód i nie widzisz żadnych śladów rdzy, lepiej będzie zabezpieczyć się na przyszłość. Oczywiście samochody powypadkowe rdzewieją o wiele szybciej, niż te nienaruszone. Naprawa w warsztacie blacharsko-lakierniczym oznacza naruszenie powłoki ochronnej i tym samym większą podatność na dalsze uszkodzenia.

Do dokładnego czyszczenia użyj glinki

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z polerowaniem lub woskowaniem lakieru, należy usunąć z auta wszelkiego rodzaju zabrudzenia, takie jak kurz, plamy z farby czy kleju. Najlepiej użyć do tego specjalnego szamponu, dostępnego u producenta samochodu. Specjalne składniki w nim zawarte sprawiają, że powierzchnia jest nie tylko należycie oczyszczona, ale również wygładzona. Sprawdzają się przy tym lepiej niż zwykłe środki chemiczne, których używa się do czyszczenia, a dodatkowo nadają karoserii należytego poślizgu, który ułatwia późniejszą pielęgnację.

Jeśli chcesz mieć pewność, że karoseria jest należycie wyczyszczona, możesz do tego celu użyć specjalnej glinki. Z jej pomocą oczyścisz lakier, a nawet lusterka, szyby czy felgi z zanieczyszczeń takich jak plamy rdzy, olej czy wbite cząsteczki brudu, które przy późniejszym polerowaniu mogłyby skutkować powstawaniem mikrorysek na powierzchni nadwozia. Wystarczy ugnieść glinkę niczym plastelinę, spryskać czyszczony element wodą i przyciskając masę do karoserii przejechać nią po powierzchni. Zabrudzoną glinkę możesz umyć pod czystą wodą i użyć ponownie.

Walcz z niedoskonałościami

Z biegiem czasu na karoserii mogą pojawić się mikroskopijne, ale bardzo nieestetyczne ryski, które wymagają należytego wygładzenia oraz odbarwienia. Z pomocą przychodzi odpowiednia pasta i maszyna polerska. Przed przystąpieniem do czyszczenia oklej wszystkie plastikowe elementy taśmą samoprzylepną, dzięki czemu później nie będziesz musiał poświęcić dodatkowego czasu na ich czyszczenie. Na końcówkę polerki nałóż odrobinę pasty i rozprowadź ją na czyszczonym elemencie. Uważaj, by nie nałożyć jej zbyt dużo, wtedy przy większej prędkości urządzenia będzie się ona rozchlapywać. Pamiętaj, by początkowo pracować na wysokich obrotach, a gdy przejdziesz do poprawiania ewentualnych niedoskonałości, przełącz polerkę na wolniejszy tryb. W ten sposób unikniesz refleksów i skaz.

Mleczko, olejek czy pasta

Jednym ze sposobów na przywrócenie samochodowi dawnego blasku jest regularne woskowanie przy pomocy odpowiednich preparatów wysokiej jakości. Dzięki specjalnej powłoce karoseria łatwiej odprowadza wodę, na jej powierzchni nie gromadzi się brud, a lakier staje się odporny na promieniowanie ultrafioletowe czy kwaśne deszcze. By jednak woskowanie miało sens, przed nałożeniem preparatu należy dokładnie wyczyścić samochód i usunąć wszelkie zabrudzenia takie jak plamy farby czy kleje.

Na tak przygotowany samochód należy nałożyć wosk w postaci pasty, olejku lub mleczka. Każdy z tych rodzajów nadaje się do innego rodzaju samochodu. Pierwszy z nich sprawdzi się głównie w starszych samochodach ze względu na mocne działanie ochronne, natomiast dwa ostatnie zarezerwowane są dla nowszych samochodów, które wymagają rutynowej pielęgnacji. Pamiętaj również, że podczas woskowania liczy się też temperatura karoserii - nie powinna przekraczać 20 stopni, w innym przypadku wosk stopi się na jej powierzchni. Woskowanie najlepiej więc przeprowadzać w garażu. Gdy już nałożysz wosk, odczekaj kilka minut, aż preparat należycie się wchłonie. Dopiero gdy powierzchnia stanie się matowa, możesz przystąpić do polerowania przy pomocy czystej, suchej ściereczki.