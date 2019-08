Ceny paliw w sierpniu. LPG zauważalnie tanieje

Choć okres wakacyjno-urlopowy zazwyczaj wiąże się z sezonowymi podwyżkami cen paliw, w pierwszym tygodniu sierpnia sytuacja wyglądała stabilnie. Przynajmniej dla tankujących benzynę oraz olej napędowy. Szczególne powody do zadowolenia mają natomiast właściciele aut zasilanych LPG.

Jak donosi e-petrol, średnia cena gazu w tej chwili oscyluje w granicach 2 zł. Są jednak miejsca w Polsce, gdzie można go zatankować jeszcze taniej. W przypadku benzyny 95 sytuacja wygląda nieco gorzej. W stosunku do końcówki lipca paliwo to podrożało o 1 grosz i kosztuje średnio 5,17 zł.