Ceny paliw w dół. Tak tanio w tym roku jeszcze nie było

Obniżki szybko wróciły na stacje paliw w Polsce i w mijającym tygodniu taniały wszystkie paliwa. To dobra wiadomość, która może nieco poprawić nastroje kierowcom, zaniepokojonym doniesieniami o planowanym nowym paliwowym podatku – opłacie emisyjnej.

Ceny na stacjach benzynowych wróciły do poziomu sprzed dwóch tygodni, co oznacza, że taniej w tym roku nie tankowaliśmy. Obniżka wyniosła 3 gr dla wszystkich gatunków paliw. Benzyna 95-oktanowa kosztuje średnio 4,59 zł/l, a olej napędowy 4,49 zł/l - wynika z danych e-petro.pl. Średnia ogólnopolska cena autogazu pierwszy raz od sierpnia ubiegłego roku znalazła się poniżej poziomu 2 zł i wynosi aktualnie 1,99 zł/l. Kierowcy samochodów z instalacją na LPG mają jeszcze jeden powód do świętowania – autogaz, który w unijnych dyrektywach jest traktowany jako paliwo alternatywne, według rządowych planów nie będzie objęty opłatą emisyjną.