Ceny paliw na stacjach najwyższe od listopada 2014 roku, a będzie jeszcze drożej

Z tygodnia na tydzień płacimy coraz więcej za paliwa na stacjach. W mijającym tygodniu benzyny i olej napędowy drożały o 8 gr/l i zgodnie z oczekiwaniami przekroczyły poziom 5 zł/l w skali całego kraju – informują eksperci z BM Reflex.

Największe tempo podwyżek notujemy dla oleju napędowego, który podrażał od marca już prawie o 12 proc. (53 gr/l). Ceny benzyny 95 wzrosły o blisko 11 proc. (49 gr/l), a autogazu o niemal 7 proc. (15 gr/l). To oznacza, że zwłaszcza w przypadku benzyny 95-oktanowej na większości stacji płacimy powyżej 5 zł/l. Średnia cena benzyny 95 to już 5,07 zł/l, natomiast droższa o 98 oktanach to przeciętnie wydatek 5,36 zł/l. Właciciele diesli płacą już średnio w skali kraju 5,02 zł/l. Cena LPG to aktualnie 2,17 zł/l.