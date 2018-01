Byli pracownicy Google’a zrobili auto, którym nie pojedziesz

To dosłownie jest auto bez kierowcy. Służy nie do jeżdżenia, a przewożenia. Idealne rozwiązanie na zakaz handlu w niedzielę?

Wygląda jak toster. Choć szyba na przodzie sugeruje, że znajdzie się miejsce dla żywego kierowcy, to nie jest to pojazd, którym pojedzie człowiek. Nuro to autonomiczny samochód służący do przewożenia towarów. Może dostarczyć zakupy, pizzę, kwiaty, a pewnie też niewielki, składany mebel.