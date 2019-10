Bridgestone Blizzak LM005, czyli nowa opona zimowa, której niestraszne trudne warunki

Największy na świecie producent ogumienia przygotował zupełnie nowy model na zbliżający się wielkimi krokami sezon zimowy. Opona, o której mowa – sygnowana symbolem LM005 – zasili szeregi zimowej serii Blizzak. Jak przystało na sztandarowy produkt klasy premium od czołowego gracza w branży, kierowcy mogą spodziewać się po tym modelu wszystkiego, co najlepsze.

Jaki jest przepis na zaprojektowanie niezawodnej opony zimowej? Z pewnością potrzeba do tego najnowocześniejszego zaplecza technologicznego, wielu lat doświadczeń w tworzeniu modeli sezonowych oraz przywiązania wagi do najdrobniejszych szczegółów. Wszystkie te warunki spełnia japoński koncern Bridgestone. Mistrzostwo w swoim fachu udowadnia najnowszy twór marki – Blizzak LM005.

Jeśli opona zimowa, to Blizzak

Stworzenie prawdziwie niezawodnej opony zimowej jest sporym wyzwaniem. Musi ona dawać kierowcy poczucie bezpieczeństwa, nawet podczas jazdy w trudnych warunkach – po śniegu, błocie lub lodzie. Dodatkową trudność dla ogumienia stanowią ujemne temperatury, które źle wpływają na materiał. Do pracy w bardzo niskim zakresie temperatur potrzeba specjalnej mieszanki gumowej, która zachowa odpowiednią elastyczność. Letnia opona robi się w takich okolicznościach sztywna i nie zachowuje swoich właściwości jezdnych.

Mroźna aura nie stanowi wyzwania dla Blizzaka LM005. Na jego powodzenie złożyło się ponad 30 lat pracy nad ulepszaniem modeli z serii Blizzak i technologii w nich zawartych . Pierwszy egzemplarz z japońskiej serii bezkolcowych opon zimowych ukazał się w latach 80. XX wieku. Projekt został pomyślany jako ogumienie przeznaczone dla kierowców, którzy na co dzień muszą mierzyć się z ekstremalnie nieprzyjaznymi warunkami. Inżynierowie wyszli z założenia, że jeśli ogumienie poradzi sobie w mroźnych i górzystych regionach, to sprawdzi się właściwie w każdych warunkach. Pierwszy Blizzak był przełomowym osiągnięciem japońskiego producenta w zakresie modeli zimowych. Jak się później okazało, seria zrewolucjonizowała sposób myślenia o zimówkach w Azji. Kolejne modele Blizzaka wciąż wyznaczają standardy dla opon klasy premium.

LM 005, czyli najnowszemu modelowi Blizzaka, udało się uzyskać osiągi, które przekładają się na najwyższą ocenę przyczepności i skuteczności hamowania na mokrej nawierzchni na etykiecie unijnej. Osiągnięcie wzorcowych parametrów w deszczu, przy jednoczesnym zachowaniu skuteczności na śniegu, było możliwe, dzięki wykorzystaniu nanoselektywnej technologii Nano Pro-tech™ w procesie produkcji. Mieszanka gumowa charakteryzuje się równomiernym rozłożeniem krzemionki, co sprawia, że wzorcowo radzi sobie z hamowaniem w każdych warunkach. Co więcej, centralna rzeźba bieżnika została zaprojektowana tak, aby skutecznie usuwać wodę i błoto spod czoła opony. Zabezpiecza to auto przed aquaplaningiem, czyli zagrożeniem równie dokuczliwym kierowcom w deszczu, jak i błocie pośniegowym.