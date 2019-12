Brelok na wszelki wypadek. Zabierz go ze sobą w trasę

Warunki na drodze mogą ulec znacznemu pogorszeniu zwłaszcza podczas jesienno-zimowej pluchy i długich wieczorów. Aby zabezpieczyć się przed niebezpiecznymi sytuacjami na drodze, warto zaopatrzyć się w gadżet, który może przydać się podczas kolizji.

Niepozorny gadżet może uratować życie (Materiały prasowe)

Praktyczny brelok dla kierowcy przyczepisz do samochodowych kluczyków. W niewielkiej obudowie znajdziesz wszystkie niezbędne akcesoria, które okażą się wyjątkowo przydatne w ekstremalnych warunkach.

Podstawa w aucie

Dobry multitool to sprzęt, który włożysz do kieszeni. Uniwersalne kółko oraz klips pozwolą na przyczepienie go do kluczyków, paska spodni lub torebki, dzięki czemu możesz mieć go zawsze przy sobie. Podstawowe wyposażenie większości prostych gadżetów dostępnych w sklepach to latarka z diodą led i sygnał alarmowy. Dzięki nim rozstawienie trójkąta ostrzegawczego w nocy nie będzie stanowić problemu, podobnie jak wymiana bezpieczników czy żarówki po zmroku. Bardziej zaawansowane modele mają do dyspozycji jeszcze więcej istotnych akcesoriów.

Zaawansowana pomoc w razie kolizji

Jeśli na drodze dojdzie do wypadku bądź stłuczki, lepiej mieć przy sobie coś, co pomoże wyswobodzić się z auta – zbijak do szyb oraz ostrze do cięcia pasów. Podczas karambolu łatwo o zablokowanie drzwi, co wymusi na poszkodowanych oczekiwanie na pomoc z zewnątrz. Jeśli nie chcesz czekać na straż, weź sprawy w swoje ręce. Wystarczy wyszarpnąć kolorowe kółko niczym zawleczkę, a oczom ukaże się praktyczny nożyk, który poradzi sobie z wzmocnionymi pasami bezpieczeństwa.

Szybko zbijesz szybę

Kolejną barierą, którą trudno jest pokonać, będą zatrzaśnięte drzwi. Jeśli podczas wypadku drugi samochód uderzył bok, raczej nie da się ich otworzyć. Wtedy pozostaje jedynie wyjście przez którąś z szyb. Przednią możesz wyważyć nogami, choć niesie to ze sobą ryzyko poranienia przez spadające odłamki szkła. Dlatego lepiej wykorzystać wbudowany w multitool punktak. Wystarczy docisnąć go do szyby, a zamontowana w środku sprężyna naciągnie bolec, który uderzy w szybę tłukąc ją w drobny mak. Nie musisz brać rozmachu, idealnie sprawdzi się więc w ciasnym wnętrzu samochodu. Pamiętaj jednak, by przedtem osłonić dłoń przed spadającym szkłem.

