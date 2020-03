Brelok na wszelki wypadek. Skorzystasz z niego w trudnej sytuacji

W razie kolizji warto mieć przy sobie coś, co pozwoli wyswobodzić się z potrzasku. Czasem przyda się nawet drobny multitool w formie niepozornego breloczka. Nie kosztuje wiele, a warto mieć go przy sobie.

Brelok potrafi zmierzyć ciśnienie w kołach i wiele więcej (Youtube.com)

Polecamy brelok samochodowy, którego zadaniem jest pomoc w razie kolizji. Nie wszystkim drogowym wypadkom da się zapobiec, jednak mając do dyspozycji ostrze do cięcia pasów lub zbijak do szyb, możesz szybko wydostać się z opresji.

Użyj przed jazdą

Nowoczesne breloki samochodowe wyposażone są w wiele udogodnień przydatnych nie tylko w przypadku kolizji. Praktyczny miernik ciśnienia opon i stanu zużycia bieżnika to dodatki, które wpłyną na komfort i bezpieczeństwo jazdy. Ich działanie jest bardzo proste, wystarczy przytknąć urządzenie do koła w odpowiednim miejscu i wynik jest od razu widoczny. Wbudowana latarka z ostrym światłem oraz sygnał dźwiękowy pozwolą zaznaczyć swoją pozycję, na przykład wtedy, gdy chcesz rozstawić trójkąt ostrzegawczy na ruchliwej i słabo oświetlonej drodze.

Ostrze do cięcia pasów

Pierwszym problemem, na jaki możesz natknąć się w przypadku kolizji mogą okazać się zablokowane pasy bezpieczeństwa. Podczas kolizji lub wypadku w wyniku gwałtownego szarpnięcia może pojawić się problem z ich odpięciem. W tym wypadku masz dwa wyjścia: przeciąć je albo wysunąć się z uścisku. W pierwszym przypadku najlepiej sprawdzi się dyskretne i bezpieczne ostrze do cięcia pasów umieszczone w samochodowym breloku. Wystarczy wyciągnąć kolorową część, a w szczelinie pojawi się niewielki, ale bardzo ostry nożyk. Poradzi sobie ze wzmocnionymi pasami bezpieczeństwa bez problemu, cały proces będzie trwać dosłownie kilka sekund.

Ostrze otoczone warstwą ochronnego plastiku jest tak skonstruowane, że nie pokaleczysz się nawet w stresowej sytuacji. W dodatku możesz nosić brelok schowany w torbie czy kieszeni bez ryzyka, że zniszczy przechowane tam przedmioty. Jeśli nie masz noża, pozostaje jedynie wyswobodzenie się poprzez maksymalne odsunięcie siedzenia do tyłu i odchylenie oparcia do pozycji poziomej, jeśli sytuacja na to pozwala. Wadą takiego rozwiązania jest jego czasochłonność.

Zbijak do szyb

Jeśli podczas wypadku dojdzie do zablokowania zamka drzwi, droga na zewnątrz będzie znacznie utrudniona. Jedynym sposobem na wyswobodzenie się z pułapki będzie rozbicie szyby. Najlepiej wykorzystać do tego brelok ze specjalnym zbijakiem, który zawsze będzie pod ręką, jednak w razie potrzeby można sięgnąć po gaśnicę, klucz do kół lub inny twardy przedmiot. Pamiętaj, że największą skuteczność osiągniesz, jeśli powierzchnia styku przedmiotu z szybą jest jak najmniejsza.

Co jednak w razie sytuacji, w której to kierowca z zewnątrz musi udzielić pomocy osobie poszkodowanej w środku. Zamiast postępować pochopnie, należy przemyśleć każdy krok. Przede wszystkim dobrze będzie zabezpieczyć dłoń przed zbiciem szyby, na przykład owijając ją kawałkiem szmaty. Następnie należy wybrać szybę, którą planujesz zbić. Wybór powinien paść przede wszystkim na szybę, za którą nikt się nie znajduje.