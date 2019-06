Brelok do samochodu. Przyda się w razie wypadku

Na drodze nietrudno o wypadek, dlatego warto przygotować się do udzielenia pomocy osobom poszkodowanym. Przydadzą się do tego odpowiednie narzędzia, które pozwolą dotrzeć do ofiar wypadku przed przyjazdem służb ratunkowych.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

To małe narzędzie może uratować życie (Youtube.com)

Warto mieć ze sobą niewielki przyrząd, który w razie potrzeby zbije szybę samochodową, dając dostęp do auta. Poradzi sobie także z przecięciem pasów bezpieczeństwa, by można było swobodnie wynieść nieprzytomną osobę z dala od miejsca wypadku.

Wszystkie potrzebne do tego narzędzia zamknięto w niewielkim, samochodowym breloczku, który można doczepić do kluczy. Gadżet jest na tyle niewielki, że możesz dopiąć go do pęku bez obaw. Ma to zastosowanie praktyczne, w razie potrzeby zawsze wiesz, gdzie znajdziesz najpotrzebniejsze narzędzia – będą wisiały przy stacyjce.

Ostrze do pasów

W chwili wypadku samochodowego może dojść do zablokowania się mechanizmu zaciskającego pasy bezpieczeństwa, a to skutecznie unieruchomi poszkodowaną osobę do czasu przybycia karetki, chyba że masz przy sobie bezpieczny nóż do cięcia pasów. Wystarczy wyszarpnąć kolorowy element z kółkiem do kluczy, by oczom ukazało się niewielkie ostrze. Wykonane z wytrzymałego metalu będzie w stanie poradzić sobie ze wzmocnionymi pasami niczym z kartką papieru.

Zbijak do szyb

Ten przyrząd przyda się nie tylko podczas wypadku, ale na przykład w chwili, gdy zauważysz, że ktoś zostawił dziecko lub zwierzę w nagrzanym aucie. Jeśli poszkodowana osoba straciła przytomność, a drzwi do samochodu są zamknięte, nie pozostaje nic innego, jak wybić szybę, by dostać się do środka. Do tego zadania możesz użyć klucza do kół, gaśnicy lub innego twardego przedmiotu, jednak uderzenie musi być wykonane z dużą siłą, a przy tym istnieje ryzyko, że pokaleczysz się spadającymi odłamkami szkła.

Materiały prasowe Podziel się

Inaczej sprawa ma się w wypadku zbijaka do szyb wbudowanego w brelok. Nie musisz wyprowadzać ciosu, wystarczy przytknąć bolec do szyby i mocno docisnąć. Wbudowany mechanizm odciągnie sprężynę, która po uwolnieniu zmieni siłę docisku w punktowy cios, który będzie w stanie poradzić sobie z wzmocnioną, samochodową szybą.

Latarka

To gadżet, który przyda się szczególnie podczas jazdy nocnej lub gdy musisz wymienić bezpieczniki. Nie każdy wozi ze sobą pełnowymiarową latarkę, a mały egzemplarz z niewielką diodą będzie jak znalazł podczas codziennej jazdy.

Bardziej zaawansowane akcesoria