Brelok do auta. Przyda się podczas trudnej sytuacji

Zwiększony ruch na drogach i trudne warunki atmosferyczne wymagają o wiele większej ostrożności. W razie wypadku lub kolizji warto mieć przy sobie coś, co może pomóc wydostać się z rozbitego auta. Podstawa to zbijak do szyb i ostrze do cięcia pasów.

Polecamy brelok samochodowy, który ma pomóc w razie kolizji na drodze. Niestety nie wszystkim wypadkom da się zapobiec, jednak mając przy sobie poręczny gadżet, z wielu sytuacji wyjdziesz bez szwanku.

Uwaga na pasy bezpieczeństwa

Multitool samochodowy to sprzęt, który zastępuje różne nieporęczne narzędzia potrzebne do wyswobodzenia się z auta podczas wypadku. Wyposażono go między innymi w praktyczne ostrze do cięcia pasów bezpieczeństwa. Podczas kolizji mechanizm blokujący pasy może się bowiem zaciąć, a to skutecznie unieruchomi cię w środku.

Wtedy masz dwie opcje – czekać na pomoc lub wziąć sprawy we własne ręce. W tym drugim wypadku wystarczy wyszarpnąć brelok ze stacyjki i użyć ukrytego w nim praktycznego ostrza. Szczelina jest na tyle cienka, że nie pokaleczysz się, a jednocześnie z łatwością wciśniesz do niej brzeg pasów. Nie musisz mozolnie przesuwać nożyka do przodu i do tyłu, nożyk jest tak ostry, że poradzi sobie z pasami za jednym przeciągnięciem. Jeśli natomiast nie masz nożyka, najprościej będzie odsunąć fotel maksymalnie do tyłu, odchylić oparcie, a następnie wysunąć się z pasów. Takie rozwiązanie nie zawsze jest jednak możliwe. Wówczas pozostanie nam tylko czekać na pomoc.

Ucieczka przez szybę

Zacięte pasy to tylko jeden z problemów. Dla wielu kierowców większym wyzwaniem jest wydostanie się z samego auta. Gdy w wyniku uderzenia drzwi będą na tyle uszkodzone, że nie będzie można ich otworzyć, jedyną opcją pozostaje wyjście przez szybę. Te przeważnie tłuką się w wyniku uderzenia, jeśli jednak tak się nie stanie, warto mieć przy sobie narzędzie, które pozwoli sprawnie ją zbić.

Brelok z wbudowanym zbijakiem to wygodne i praktyczne rozwiązanie. Nie musisz wyprowadzać ciosu, tak jak w przypadku tradycyjnych punktaków czy innych przedmiotów nieprzystosowanych do zbijania szkła. Wystarczy mocno docisnąć go do szyby, a urządzenie zamieni siłę docisku w uderzenie, które poradzi sobie z hartowanym szkłem.

Latarka i sygnał dźwiękowy

To udogodnienia, które przydadzą się przede wszystkim podczas jazdy nocnej. Pomagają nie tylko znaleźć rozrzucone po samochodzie rzeczy w ciemności, ale również przydadzą się podczas wymiany bezpieczników czy nawet zmieniania kół. Latarka okaże się szczególnie pomocna na nieoświetlonych drogach, gdy nie masz przy sobie kamizelki.

