Brawurowa kradzież. Wjechali Land Roverem prostu do sklepu Aldi

Policja pokazała nagranie zuchwałego napadu na sklep. Celem złodziei był bankomat.

Złodzieje zmiażdżyli kradzionym Land Roverem drzwi do sklepu, a następnie wyrwali bankomat ze ściany. Na nagraniu z monitoringu widać, że potem zmienili samochód i wraz z maszyną zapakowali się do ciemnego Volkswagena Golfa. Do napadu doszło w brytyjskiej miejscowości Chatteris w nocy z niedzieli na poniedziałek.