Brak znaków oznacza zakaz wjazdu. Parkowanie na dziko to kosztowne wykroczenie

Nawet 500 zł mandatu czeka na zmotoryzowanych amatorów wypoczynku w lesie czy nad jeziorem. Parkowanie i wjazd na tereny zielone rządzą się własnymi prawami, całkowicie odmiennymi od dróg publicznych.

Pierwsi amatorzy jazdy przeprawowej pojawili się w lasach, a podczas majówki będzie ich jeszcze więcej. Przed Strażą Leśną trudny i gorący okres. Nie ma czemu się dziwić - co trzeci samochód sprzedany w Europie to podniesiony SUV lub crossover zachęcający do wypraw za miasto.