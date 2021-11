Borkoś napisał pierwszy raz po wypadku. Czekają go kolejne operacje

"Witam Was, moje kochane mordeczki! Wróciłem!" – chyba każdy fan Borkosia przeczytał te słowa jego głosem i uśmiechnął się od ucha do ucha. Jest to pierwszy wpis na Facebooku od wypadku napisany przez samego Borkowskiego. Wcześniej informacje o jego stanie zdrowia informowała rodzina i przyjaciele, więc z pewną ulgą można przyjąć, że wreszcie ratownik sam zwrócił się do obserwujących jego profil osób.