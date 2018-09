Bolid Formuły E po raz pierwszy w Polsce. Koncern ABB zaprezentuje go na Impact mobility rEVolution'18

Po raz pierwszy w Polsce można będzie zobaczyć najnowszy bolid Formuły E. Koncern ABB zaprezentuje go w strefie EXPO międzynarodowego kongresu Impact mobility rEVolution'18, który odbędzie się już 12 i 13 września br. w Katowicach.

Bolid drugiej generacji (Gen 2) przypomina nieco filmowy Batmobil i jest efektem czterech lat intensywnych prac badawczych i projektowych. Inżynierowie Międzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA) przetestowali wiele rozwiązań z zakresu magazynowania energii oraz drobiazgowo analizowali tysiące parametrów bolidów pierwszej generacji ścigających się w barwach 10 zespołów rajdowych podczas 36 wyścigów serii ABB FIA Formula E od 2014 roku. Powstał ważący blisko tonę pojazd z bateriami dwa razy pojemniejszymi niż w poprzednim modelu, dzięki czemu możliwe jest przejechanie całego dystansu wyścigu bez zmieniania aut, i z silnikiem elektrycznym, który rozpędza go do prędkości 100 km/h w zaledwie 2,8 sekundy.

Mistrzostwa Formuły E (ABB FIA Formula E Championship) to seria wyścigów ulicznych FIA (organizacji Fédération Internationale de l’Automobil) z udziałem samochodów elektrycznych i pierwsza na świecie międzynarodowa kategoria sportów motorowych obejmująca samochody jednomiejscowe wyłącznie z napędem elektrycznym. Dzięki Formule E pasjonująca rywalizacja na czterech kółkach przenosi się do największych miast świata. Wyścigi można podziwiać na tle słynnej panoramy Nowego Jorku, Hongkongu, Paryża czy Zurychu. W czwartej edycji serii bierze udział 10 drużyn i 20 kierowców, którzy w walce o tytuł mistrza Formuły E ścigają się w 11 miastach na pięciu kontynentach.

Dokąd zmierza ekosystem oparty o cyfrową i elektryczną rewolucję w transporcie i motoryzacji? Co obecnie jest na szczycie fali porywających wizji i skrupulatnych prognoz, mających redefiniować najbliższą przyszłość? Jest miejsce, gdzie można zobaczyć cały obraz nadchodzących zmian. To do Katowic, 12 i 13 września zjadą wszyscy kluczowi gracze z ekosystemu budującego nowe oblicze mobilności. Impact mobility rEVolution’18 to największy w Polsce kongres poświęcony mobilności, przemysłowi transportowemu i zaawansowanym technologiom. 400 firm, 200 start-upów i 150 mówców z całego świata, wśród nich liderzy z takich firm jak ABB, Volkswagen Financial Services, Volkswagen Group Polska, Volvo, Nissan czy Mastercard. Z pewnością nie powinno zabraknąć nazwisk czołowych postaci z polskiej sceny m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, ministra Mikołaja Wilda oraz przedstawicieli największych polskich spółek np. PLL LOT, Orlen, JSW, Tauron czy Grupy Azoty. Cel? Nadać rewolucji właściwą dynamikę.