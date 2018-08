Bezpieczne wakacje własnym autem w 5 krokach

W Polsce co roku dochodzi do ponad 30 tysięcy wypadków, z czego najtragiczniejsze w skutkach kolizje to domena lata i dobrej pogody, podczas której kierowcy przeceniają swoje umiejętności. Warto mieć to na uwadze, wyruszając własnym samochodem na wakacje. Jeśli twoja urlopowa destynacja znajduje się za granicą, musisz wiedzieć o miejscowych przepisach i zwyczajach panujących na drodze, by uniknąć nieprzyjemnych incydentów. Dziś podpowiadamy, jak bezpiecznie przygotować się do wakacji własnym samochodem w 5 krokach.

(Materiały prasowe, Fot: Support Media)

Zasada ograniczonego zaufania

Każdy, kto ukończył kurs na prawo jazdy, miał okazję zapoznać się z zasadą ograniczonego zaufania. Nawet jeśli znamy przepisy i się do niech stosujemy, nie możemy ślepo zakładać, że to samo dotyczy innych uczestników ruchu drogowego. Wspomniane statystyki dowodzą, że czujność szczególnie łatwo stracić na prostej drodze, przy dobrych warunkach i widoczności. Jadąc na wakacje, nie przeceniaj również własnych umiejętności. Zysk z przekraczania dozwolonej prędkości jest niewielki w stosunku do możliwych konsekwencji.

Gruntowny przegląd auta i jego wyposażenie

Zanim wyruszysz na wakacje, zapewnij swojemu samochodowi dokładny przegląd. Co znajduje się na liście najważniejszych obowiązków? Między innymi sprawdzenie kondycji hamulców, zawieszenia, pasków i układu chłodzenia. Warto dokonać wymiany oleju i w razie potrzeby akumulatora. Pamiętaj jednak, że nawet najlepiej przygotowane auto może ulec awarii. Dlatego zadbaj również o związane z bezpieczeństwem wyposażenie. Gaśnica i trójkąt to obowiązkowe wyposażenie na polskich drogach, a myśl Konwencji Wiedeńskiej również za granicą, o ile poruszamy się na polskich tablicach, choć nie we wszystkich krajach. Rozsądnie dołożyć do tego jeszcze apteczkę, by w razie potrzeby móc udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym.

Możliwości auta a twoje zamiary

Teoretycznie każde auto nadaje się do wakacyjnego wyjazdu, ale oczywiście im jest nowocześniejsze, tym wyższy będzie poziom bezpieczeństwa. Dlatego jeśli myślisz o wymianie samochodu w najbliższym czasie, niekoniecznie warto czekać na zimowe wyprzedaże poprzedniego rocznika. Producenci potrafią zaskoczyć klientów również letnimi promocjami.

Tego lata na uwagę zasługuje propozycja Hondy: rabat w wysokości do 7 tysięcy złotych dotyczy między innymi popularnych modeli Civic w wersji z niezawodnymi, dynamicznymi i jednocześnie oszczędnymi silnikami benzynowymi 1.0 l i 1.5 l VTEC TURBO. Takie jednostki dobrze spiszą się między innymi na górzystym terenie, bo ich moc (129 i 182 KM) jest wysoka w stosunku do pojemności. Z kolei decydując się zakup SUV-a w postaci modelu CR-V lub HR-V, można oszczędzić odpowiednio nawet 10 i 5 tysięcy złotych. Oba auta charakteryzują się obecnością nowoczesnych systemów bezpieczeństwa, takich jak system ostrzegania o zjeżdżaniu z pasa ruchu czy CTBA – system aktywnego hamowania zapobiegający kolizjom, a także poduszki powietrzne dla wszystkich pasażerów. Może warto przyspieszyć wymianę auta i ograniczyć ryzyko nieprzyjemnych zdarzeń w trakcie urlopowego wyjazdu?

Rozpoznanie terenu

Kolejna istotna kwestia, która tyczy się szczególnie wyjazdów zagranicznych, dotyczy rozpoznania terenu, w który się udajemy. Popularne wśród Polaków Grecja i Chorwacja to kraje nadmorskie i jednocześnie górzyste. Kręte i wąskie dróżki ciągnące się w okolicach wzniesień to rodzaj terenu, z jakim rzadko spotkamy się w Polsce. Piękne widoki z pewnością nie zrekompensują strachu, jeśli udasz się na przepełnioną strachem wycieczkę po takich wzniesieniach. Wystarczy jednak zasięgnąć opinii innych kierowców, jak również dokładnie zapoznać się z mapą, by podjąć decyzję, czy czujesz się na siłach pokonać jako kierowca konkretny odcinek.

Zwyczaje na drogach za granicą