Bezpieczna jazda po ciemku. Wideorejestratory dla ostrożnych kierowców

Nie wszystkich przykrych sytuacji na drodze udaje się uniknąć. Dlatego zawsze warto mieć w samochodzie dodatkowe zabezpieczenie w postaci kamerki samochodowej. Potencjalnych kupujących kusi dodatkowy "świadek" w przypadku stłuczki oraz komfort jazdy.

Kamera samochodowa przyda się nie tylko podczas kolizji (Shutterstock.com)

Czytając poniższy artykuł dowiesz się, jak wybrać kamerkę samochodową, która spełni twoje oczekiwania. Liczba megapikseli nie zawsze przekłada się na jakość obrazu, a pojemność kamery nie zawsze musi być wprost proporcjonalna do czasu, jaki spędzasz za kółkiem.

Rozdzielczość

Dla wielu kupujących jest to kluczowy parametr, który przesądza o wyborze konkretnego modelu. Dobrej jakości nagranie to gwarancja tego, że żaden szczegół istotny dla zdarzenia nie umknie uwadze. Kiepskiej jakości kamera pozwoli zaledwie na uwiecznienie numeru rejestracyjnego auta z naprzeciwka. Obecnie większość tańszych kamer samochodowych oferuje jakość HD, choć standardem powinna być rozdzielczość Full HD. Na rynku znajdziemy również modele nagrywające obraz w 4k, ale przy ich zakupie trzeba zwrócić uwagę na pojemność urządzenia, gdyż filmy mogą ważyć bardzo dużo.

Jakość matrycy i piksele

To cecha szczególnie istotna jesienią, gdy wieczory stają się coraz dłuższe. Od wielkości matrycy zależy bowiem to, jak dobrze kamera jest w stanie nagrywać film w scenerii nocnej. Sprzęt o niewielkiej matrycy i dużej liczbie megapikseli będzie generować nocne szumy i sprawi, że obraz będzie wydawać się bardziej przymglony, a w tle pojawi się charakterystyczna "kaszka". Dodatkowo kamera powinna być odporna na światło latarni i samochodów jadących z naprzeciwka tak, by zapewnić odpowiednią jakość nagrania. Kamera z dobrej jakości matrycą to rozwiązanie przede wszystkim dla osób, które nocą są zmuszone do jazdy słabo oświetlonymi, bocznymi drogami.

Szerokie kąty widzenia

To atrybut równie ważny co jakość nagrywania, choć część kierowców przy zakupie nie zwraca na niego zbytniej uwagi. Nowoczesne kamery umożliwiają nagrywanie obrazu nawet w 150 st. i więcej, co umożliwia dokładne prześledzenie sytuacji na drodze, zwłaszcza jeśli doszło do kolizji z samochodem jadącym z przeciwnego pasa. Kamera o wąskim polu widzenia nie zapewni pełnego obrazu sytuacji, a w związku z tym może być słabym dowodem w przypadku niesłusznego zatrzymania.

Płynność nagrywania

Sytuacja na drodze zmienia się w ułamkach sekundy, zwłaszcza na ruchliwych trasach o wysokiej dopuszczalnej prędkości. Dlatego do jazdy na autostradach i drogach ekspresowych należy wyposażyć się w kamerę, która sprosta największym wymaganiom. W przeciwnym wypadku uzyskasz nagranie, które bardziej niż film przypomina szybki pokaz slajdów.

Długi czas nagrywania

To parametr istotny szczególnie dla kamerek, które nagrywają obraz w dobrej jakości. Waży on zdecydowanie więcej, przez co szybko mogą pojawić się problemy z brakiem pamięci urządzenia. Na szczęście większość obecnych na rynku sprzętów wyposażono w system automatycznego nadpisywania nagranych plików, gdy karta pamięci będzie już zapełniona. Dzięki temu nie musisz usuwać danych manualnie ani zgrywać ich na komputer bez wyraźnej potrzeby. Nawet jadąc w dłuższą trasę nie musisz martwić się o pamięć wideorejestratora.

Dodatkowe zastosowania

Niektóre wideorejestratory wyposażono w moduł GPS, dzięki któremu urządzenie rejestruje zarówno obraz, jak i szybkość poruszania się samochodu, co może mieć istotne znaczenie podczas rutynowych kontroli prędkości. Te droższe i bardziej zaawansowane modele mogą służyć jako prawdziwa nawigacja samochodowa z funkcją nagrywania.