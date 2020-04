Bezpieczna jazda autem. Praktyczny gadżet dla kierowcy

Bezpieczeństwo w czasie jazdy to podstawa i nie chodzi tu wyłącznie o ostrożną jazdę czy zapięte pasy. Warto mieć przy sobie gadżet, który pozwoli ci wydostać się z auta w razie wypadku lub dotrzeć do poszkodowanych, jeśli jesteś świadkiem kolizji.

Komfort jazdy wynika z bezpieczeństwa i pewności siebie. Dlatego przed długimi samochodowymi trasami należy odpowiednio zadbać o stan samochodu i zaopatrzyć się w sprzęt, który przyda się w każdej sytuacji.

Brelok ratunkowy nie kosztuje wiele i zajmuje mało miejsca, można więc z powodzeniem nosić go przyczepionego do kluczy lub w kieszeni razem z dowodem rejestracyjnym. Warto zainwestować kilkadziesiąt złotych w poręczny brelok, który będziesz mieć przy sobie zawsze, gdy wsiądziesz do auta.

Standardowe wyposażenie Brelok ratunkowy wyposażono w kilka podstawowych narzędzi, które pomogą ci w razie kolizji. Pierwszym z nich jest praktyczny nożyk do cięcia pasów ukryty w kolorowej części z kółkiem do kluczy. Jego umiejscowienie zapewnia pełne bezpieczeństwo, szczelina jest na tyle niewielka, że nie ma szans się skaleczyć i jednocześnie na tyle szeroka, by dało się bez problemu wcisnąć w nią pas. Nożyk wykonany jest z wysokiej jakości metalu o doskonałej ostrości, wystarczy więc mocno szarpnąć, by poradzić sobie z pasami bezpieczeństwa. Podczas trudnej sytuacji w aucie liczy się przede wszystkim szybkość, dlatego obejdzie się bez żmudnego piłowania.

Drugim istotnym akcesorium, które warto mieć w zanadrzu, jest zbijak do szyb. W przeciwieństwie do większości prostych zbijaków nie trzeba wyprowadzać nim ciosu. Wystarczy przytknąć go do szyby i mocno docisnąć, a urządzenie załatwi sprawę. Poręczna obudowa sprawi, że wybicie samochodowej szyby to zaledwie kwestia sekund.

Funkcję zbijaka do szyb może przyjąć każdy wystarczająco twardy i "kanciasty" obiekt w aucie – klucz do kół, gaśnica, nawet część zagłówka fotela. Dostęp do tych rzeczy będzie jednak ograniczony, podczas gdy brelok będzie zawsze tam, gdzie się go spodziewasz – w samochodowej stacyjce. Niezależnie od tego jakiego narzędzia użyjesz do zbicia szyby, warto pamiętać o kilku podstawowych kwestiach bezpieczeństwa. Aby ochronić rękę przed opadającymi kawałkami szkła, lepiej owinąć ją kawałkiem materiału, na przykład koszulką, a przytykając brelok do szyby wybierz miejsce możliwie blisko krawędzi. Wtedy łatwiej ją zbijesz.

Dodatkowe akcesoria Dobry brelok może pomóc podczas sprawdzania stanu opon. Aby sprawdzić stan bieżnika albo ciśnienie w kołach, nie musisz radzić się specjalisty. Wystarczy zaopatrzyć się w multitool z wbudowanym miernikiem ciśnienia i stanu zużycia bieżnika. Pierwszy z przyrządów wystarczy przytknąć do wentyla, by sprawdzić, czy koła wymagają dopompowania. Miernik z wysuwaną końcówką należy przytknąć do zagłębienia w kołach i odczytać wynik na miniaturowej skali. Jeśli na podziałce zobaczysz czerwoną kreskę, opony są już praktycznie łyse i konieczna będzie ich wymiana.

Dzięki zaawansowanym funkcjom możesz uniknąć wielu problemów i nieprzyjemności na drodze, a także pozwoli określić kiedy będzie potrzebna wizyta u wulkanizatora.