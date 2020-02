Bezpieczeństwo w samochodzie za mniej niż 30 złotych. Multitoole dla kierowców

Na drogach nie brakuje samochodów, poranne przymrozki i deszcze mogą znacznie utrudnić prowadzenie, a mniej doświadczeni kierowcy będą bardziej narażeni na kolizje. Na szczęście jest sposób, by w przypadku nieszczęścia wyjść z niego cało.

Nóż do cięcia pasów może się przydać (Youtube.com)

Poniżej przedstawiamy kilka poręcznych narzędzi, które przydadzą się każdemu kierowcy nie tylko zimą. Są stosunkowo niewielkie, a w dodatku niezastąpione w trudnych sytuacjach.

Nie trzeba wiele, by poczuć się bezpiecznie

Dobrej jakości multitool samochodowy kupisz w internecie za mniej niż trzydzieści złotych. Niewielki gadżet, który może funkcjonować jako brelok przypinany do kluczy, znajdzie zastosowanie w każdej sytuacji. Drobna latarka LED przyda się podczas jazdy lub postoju, chociażby po to, by sprawdzić stan bezpieczników samochodowych lub zajrzeć po samochód, gdy coś przyczepi się do podwozia. Dzięki uniwersalnemu klipsowi przyczepisz urządzenie do pasów lub paska torebki, dzięki czemu zawsze będziesz mieć go pod ręką.

Nie czekaj na pomoc

Choć podczas jazdy czy w trakcie kolizji pasy uratują cię przed uszczerbkiem na zdrowiu, to mechanizm blokujący może również utrudnić kierowcy i pasażerom opuszczenie auta lub nawet skutecznie ich unieruchomić. Wie to każdy, kto kiedykolwiek uczestniczył w wypadku samochodowym. To dlatego do podstawowego wyposażenia służb ratunkowych należy nóż z zakrzywionym ostrzem, który służy do rozcinania pasów. Nie musisz jednak liczyć na innych, warto mieć przy sobie gadżet, który posiada podobny nożyk w zestawie. Dzięki temu będziesz mógł bez pomocy opuścić wrak i stanąć w bezpiecznym miejscu, lub zająć się osobami wymagającymi uwagi – ogłuszonymi lub nieprzytomnymi.

Nie tylko do szyb

Jeśli jesteś świadkiem wypadku drogowego, może się okazać, że aby dostać się do poszkodowanych, trzeba będzie zbić szybę. Przydatny okaże się poręczny zbijak zamknięty w formie prostego breloka. To proste narzędzie wystarczy mocno ścisnąć w garści, osłonić dłoń rękawem kurtki lub bluzy, a następnie docisnąć ostrym końcem do szyby samochodu. Pamiętaj, że jeśli chcesz dostać się do środka, wybierz szybę, za którą nikogo nie ma, w innym przypadku kawałki szkła mogą zranić osoby poszkodowane w wypadku. Nim otworzysz drzwi, nie zapomnij pozbyć się resztek szyby.

Nie marnuj czasu