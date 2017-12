Bezdomny zobaczył auto z uchyloną szybą i cenną torbą w środku. Pomógł sobie i innym potrzebującym

James John McGeown to dziś prawdopodobnie najsławniejszy bezdomny w Szkocji. Mężczyzna przechodząc jedną z ulic Glasgow, zauważył samochód z otwartą szybą i torbą z pieniędzmi na siedzeniu. Pomimo deszczu i zimnego wiatru czekał na właściciela przez ponad dwie godziny pilnując, by nikt go nie okradł. Po powrocie do auta zdziwiony kierowca postanowił odmienić życie potrzebującego.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Niezwykły gest bezdomnego mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne). (East News, Fot: Dariusz Ossowski/REPORTER)

Brytyjscy internauci są pełni podziwu dla zachowania McGeowna. Wielu z nich twierdzi, że większość osób na miejscu bezdomnego na widok pozostawionej torby z 450 funtami w środku zabrałaby ją i kupiła sobie, np. nowe buty lub ciepłe ubrania. Bezdomny postąpił jednak wbrew stereotypom.

Przechodząc jedną z ulic Glasgow zauważył, że w zaparkowanym samochodzie leży torba pełna pieniędzy, a auto zostawiono z otwartą szybą. Mężczyzna najpierw upewnił się, że w okolicy nie ma kierowcy, a następnie wyjął z samochodu cenny przedmiot i poszedł do pobliskiej kancelarii prawnej, by potwierdzić, że torby wcale nie ukradł, tylko przypilnował ją przed ewentualną kradzieżą.

Kiedy do auta wrócił jego właściciel, John McMonagle, zauważył, że na fotelu zamiast torby leży karteczka, na której napisano, że "torba jest bezpieczna". Po chwili do mężczyzny podszedł bezdomny, tłumacząc całą sytuację.