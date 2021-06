Benelli udostępniło nową aplikację na telefony. Ma sporo przydatnych opcji

Aplikacja MyBenelli ma opcję pełnej rejestracji przejazdu, razem ze współrzędnymi, a więc pokonaną trasą, która jest prezentowana na mapie. Jest to połączone z telemetrią, pozwala zatem na dokładną analizę jazdy. Co więcej, informacje o motocyklu będą też prezentowane w czasie rzeczywistym, co umożliwia dodanie takich opcji jak ostrzeżenie o ruszeniu pojazdu przy włączonym silniku. To może oznaczać, źle motocykl został źle zaparkowany, albo że jest właśnie kradziony.