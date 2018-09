Będzie zmiana przepisów. Prywatne blokady kół trafią do kodeksu karnego

Dla niektórych firm zakładanie prywatnych blokad na koła jest sposobem na opłacalny biznes. Dla kierowców to problem, bo policja często odmawia interwencji. Wszystko zmieni się, kiedy znowelizowane prawo wprowadzi blokowanie kół pojazdów do kodeksu karnego.

Wolnoć Tomku...

Zaparkowanie w centrum miasta często graniczy z cudem. Kiedy więc kierowca w końcu znajdzie wolne miejsce, wydaje mu się ono ziemią obiecaną. Często spokoju zmotoryzowanego nie burzy nawet mijana tablica, ograniczająca możliwość wjazdu. Z takich okazji korzystają prywatne firmy, zajmujące się zakładaniem blokad na koła. Każdy nieuprawniony do parkowania samochód zostaje zablokowany, a jego użytkownik musi wysupłać pokaźną kwotę , by odjechać.

Z jednej strony właściciel terenu ma prawo do tego, by korzystać z niego w taki sposób, jaki uzna za stosowny. Z drugiej jednak niektóre przypadki noszą znamiona zwykłego wyzysku. W 2017 r. na wrocławskich Krzykach pracownicy jednej z myjni na polecenie właściciela terenu zakładali blokady osobom parkującym przy pobliskiej aptece, a za jej zdjęcie żądali 200 zł. Byli oni do tego stopnia bezczelni, że wiele razy na noc usuwali tablicę z zakazem parkowania, a rankiem blokowali koła samochodów tych kierowców, którzy nie byli świadomi wjazdu na prywatny teren.