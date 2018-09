Będzie nowe rozporządzenie o pomiarach trzeźwości. E-papierosy na cenzurowanym

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia o sposobie przeprowadzania kontroli trzeźwości przez policję. To ważna wiadomość dla użytkowników e-papierosów. Jeśli zostaną zatrzymani do kontroli tuż po skorzystaniu z urządzenia, będą musieli poczekać.

Kwadrans dla pewności

Nowe przepisy to odpowiedź na doświadczenia zmotoryzowanych, którzy postanowili przerzucić się na elektroniczne papierosy. Wielu z nich informowało w internecie, że korzystanie z e-papierosów może powodować wzbudzenie alkomatu . Wszystko przez to, że w składzie liquidów znaleźć można glikol, alkohol etylowy czy glicerynę . Wraz z uwalnianiem dawki e-papierosa dostają się one do płuc i mogą mylić urządzenie. Wiele zależy jednak od jego jakości. Droższe alkomaty mogą działać w bardziej selektywny sposób , wykrywając konkretne substancje - przede wszystkim alkohol spożywczy. Takie urządzenia mogą okazać się nieczułe na wpływ e-papierosów.

Nie tylko papierosy

Policja od czasu do czasu przeprowadza akcje nazywane "trzeźwym porankiem". Polegają one na masowych kontrolach przeprowadzanych o wczesnych godzinach. Zdarza się, że zainteresowanie funkcjonariuszy budzą nie tylko ci, którzy wsiadają za kierownicę po nocnym spożyciu, ale też, ci, którzy przed wyjściem do pracy skorzystali z płynu do płukania ust zawierającego alkohol. Tuż po takim zabiegu alkomat może wskazywać nawet 0,5 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu, co jest odpowiednikiem 1 prom. zawartości tej substancji we krwi.