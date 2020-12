WP Moto Poczta TV ONLINE Program TV Menu Wiadomości

Najnowsze Popularne Przejdź na Wiadomości Bez kategorii A Elektryczne Poradniki Przepisy Akcesoria Testy Wideo Najnowsze Popularne ubezpieczenie samochodowe + 2 ubezpieczenieoc wczoraj (16:09) Artykuł sponsorowany Badanie techniczne pojazdu, a ubezpieczenie. Co grozi za brak przeglądu? Każdy właściciel auta wie, jak istotne jest badanie techniczne pojazdu. Warunkuje ono bezpieczeństwo na drodze oraz pozwala uniknąć dotkliwych kar za brak przeglądu. A co się dzieje w sytuacji, gdy zapomnisz o obowiązkowym badaniu technicznym samochodu? Jakie sankcje grożą za brak przeglądu? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule. Share Źródło: materiały partnera Co to jest badanie techniczne pojazdu? Badanie techniczne pojazdu to sprawdzenie kluczowych parametrów auta, które warunkują jego sprawne funkcjonowanie. Jego częstotliwość zależy od tego, ile lat ma auto. Jeśli posiadasz nowy pojazd, badanie techniczne jest obowiązkowe po 3 latach użytkowania pojazdu, a następnie należy realizować je regularnie, co 2 lata. W przypadku starszych samochodów, użytkowanych od 5 lat, przegląd jest obligatoryjny co roku, a auta z instalacją gazową wymagają weryfikacji szczelności instalacji – w tym celu zabierz ze sobą dokument legalizacyjny butli LPG. Obowiązkowe badanie techniczne samochodu polega na sprawdzeniu oświetlenia, stanu opon, szyb, hamulców, amortyzatorów, zawieszenia i układu kierowniczego, realizowany jest także pomiar emisji spalin. To kiedy powinieneś zrealizować badanie, określone jest w dowodzie rejestracyjnym. Badanie techniczne pojazdu – obowiązek posiadacza auta Jeśli podczas badania technicznego pojazdu zostaną wykryte usterki, właściciel auta zobowiązany jest do ich skorygowania. W przypadku, jeśli samochód posiada zbyt wiele wad, diagnosta może zatrzymać dowód rejestracyjny i przekazać go do wydziału komunikacji. Dopóki auto nie przejdzie szeregu napraw, po których pomyślnie zda badanie techniczne, nie ma możliwości, aby z niego korzystać. Nie poniesiesz jednak podwójnych kosztów przeglądu – za pierwsze badanie techniczne będziesz musiał zapłacić pełną kwotę, natomiast po wskazaniu usterek, masz 14 dni, by je naprawić, a podczas kolejnego przeglądu, weryfikowane będą tylko elementy, które zostały uznane za wadliwe. Wówczas nie płacisz równowartości kwoty całego badania technicznego, a jedyne jego poszczególnych elementów, przykładowo sprawdzenia świateł w kwocie 14 zł czy układu kierowniczego, hamulców w kwocie 20 zł. Całość obowiązkowego przeglądu wynosi ok. 100 zł, a w przypadku aut z instalacją LPG ok. 160 zł. Brak przeglądu a OC Wiele stacji kontroli pojazdów decyduje się na wysyłanie powiadomień SMS dotyczących zbliżającego się badania technicznego. Jeśli jednak ominiesz datę przeglądu swojego auta, możesz ponieść spore konsekwencje, szczególnie jeśli dojdzie do kontroli policyjnej na drodze. W najlepszym przypadku możesz dokonać przeglądu po terminie bez większych komplikacji, często jednak nakładane są kary finansowe za odroczenie badania. Jeśli minęło kilka dni, a maksymalnie miesiąc, możesz otrzymać pouczenie i mandat. Jeśli upłynął dłuższy czas, Twój dowód rejestracyjny może zostać odebrany. W przypadku, jeśli podczas kolizji drogowej okaże się, że badanie techniczne nie zostało zrealizowane, musisz przygotować się na mandat w wysokości ok. 500 zł, zabranie dowodu rejestracyjnego, a często również odholowanie pojazdu z drogi na własny koszt. W takiej sytuacji należy niezwłocznie udać się do okręgowej stacji kontroli pojazdów, zrealizować badanie, a w przypadku pozytywnego rezultatu, udać się do wydziału komunikacji, by uzyskać stosowne zaświadczenie i odzyskać dowód rejestracyjny. Stłuczka czy kolizja w przypadku braku ważnego badania technicznego mogą oznaczać kłopot z uzyskaniem odszkodowania z polisy AC. Jeśli bowiem stan techniczny pojazdu był przyczyną kolizji, a nie miał on wykonanego obowiązkowego przeglądu, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania z AC bądź znacząco pomniejszyć jego wartość, o ile ogólne warunki ubezpieczenia zawierają takie wyłączenie. Natomiast w przypadku gdy jesteś sprawcą kolizji, towarzystwo ubezpieczeniowe nie jest zwolnione z odpowiedzialności i wypłaci należności poszkodowanym z Twojej polisy OC. Sprawdź więcej informacji na temat ubezpieczeń komunikacyjnych, które proponuje PKO Bank Polski - https://www.pkobp.pl/klienci-indywidualni/ubezpieczenia/ubezpieczenie-samochodu/ubezpieczenie-samochodu/ Chyba każdy przyzna, że warto terminowo realizować obligatoryjny, coroczny przegląd. Ten proces trwa zaledwie kilkanaście minut, a pozwoli nie tylko dopełnić formalności i uniknąć ewentualnych kar, ale przede wszystkim przyczynia się do zachowania bezpieczeństwa na drodze. Poproś stację kontroli pojazdów o wysłanie wiadomości przypominającej, zapisz kluczowe daty w kalendarzu lub skorzystaj z powiadomienia w telefonie, by nie zapomnieć o badaniu technicznym samochodu.