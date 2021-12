Autostrada jak żywy organizm

Pierwszy kontakt

Jednym z pracowników AWSA jest Krzysztof Golis - kierownik Centrum Zarządzania Autostradą. To on wraz z 6–osobowym zespołem jest pierwszym kontaktem w CZA, do którego dzwonimy z numeru alarmowego oraz z pomarańczowych kolumn alarmowych rozmieszczonych na Autostradzie Wielkopolskiej, czyli koncesyjnym odcinku A2. Tutaj spływają również alerty drogowe, zgłoszenia kolizji lub wypadków. Centrum Zarządzania Autostradą pracuje w trybie ciągłym. Operatorzy dyżurują przez całą dobę. Od początku roku przeprowadzili już prawie 400 godzin rozmów.