Autonomiczne i w chmurze. Rewolucja może się zacząć od aut dostawczych

Innowacje w motoryzacji zazwyczaj zaczynają się od najdroższych, reprezentacyjnych modeli, by stopniowo przechodzić na te tańsze. W przypadku autonomii i kontaktu aut w chmurze może być jednak inaczej. Rewolucja może zacząć się od aut dostawczych.

Toyota rozpoczęła w Ann Arbor w stanie Michigan największy na świecie program testowy samochodów połączonych w chmurze . O co chodzi? Rozwiązanie to opiera się na falach radiowych w częstotliwości 5.9 GHz i umożliwia automatyczną komunikację samochodów między sobą oraz z innymi odbiornikami - w tym urządzeniami infrastruktury drogowej.

Faza testowa jest adresowana w pierwszej kolejności do ponad 1800 pracowników zatrudnionych w dziale badań i rozwoju oraz ich rodzin. Do programu mogą dołączać także mieszkańcy Ann Arbor. Ich samochody zostaną wyposażone w najnowsze urządzenia systemu DSRC 5.9 GHz, który stanowi platformę wymiany anonimowych danych o położeniu, prędkości i przyspieszeniu pobieranych i wysyłanych wiele razy na sekundę .

Korzystając z tych informacji, samochody będą mogły automatycznie zapobiegać kolizjom – samochód będzie wiedział o zbliżającym się innym pojeździe, zanim kierowca będzie miał szansę go dostrzec, i uruchomi automatyczne hamowanie awaryjne. Auta będą odbierały informacje o potencjalnych zagrożeniach, pojazdach jadących bardzo wolno bądź zatrzymanych na drodze, a także o sygnalizacji świetlnej czy znakach drogowych . DSRC nie wymaga połączenia w sieci komórkowej, co pozwala uniknąć jakichkolwiek opłat za korzystanie z sieci przesyłowej.

Toyota i Lexus ogłosiły plany wprowadzenia w 2021 roku systemów DSRC do pierwszych modeli sprzedawanych w USA. W ciągu kilku lat rozwiązanie to trafi do cenników większości modeli obu marek.

Z tyłu nie pozostaje Mercedes. Podczas targów samochodów użytkowych, które 27 września rozpoczną się w Hanowerze, niemiecka marka zaprezentuje koncepcyjny model Urbanetic. Będzie to przeznaczony zarówno do przewożenia pasażerów, jak i do transportu towarów o niewielkich gabarytach. Jak łatwo się domyślić, Urbanetic będzie elektryczny, autonomiczny i zdolny do komunikacji w chmurze.