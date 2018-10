Automatyczne światła nie zdają egzaminu we mgle. Kierowcy o tym zapominają

Coraz więcej nowych aut jest wyposażone w automatyczne światła. To niedroga i bardzo wygodna opcja. Niestety nie zawsze działa poprawnie i wielu kierowców o tym zapomina.

Na problem zwrócił uwagę jeden z użytkowników portalu Wykop. Jechał we mgle za renault capturem , który musiał być wyposażony właśnie w automatycznie włączane światła. Mimo kiepskiej widoczności miał bowiem włączone tylko lampy do jazdy dziennej . Problemem jest to, że tylne się nie świecą. Internata na portalu społecznościowym opublikował zdjęcie auta i apel.

Przypomina w nim kierowcom, by nie polegali tylko na technologii i w przypadku mgły ręcznie włączali światła mijania. Dlaczego trzeba to robić samemu? Automatyczne światła korzystają z czujników natężenia światła. "Natężenie światła we mgle jest przeważnie duże, ale niewiele w niej widać. Mając przełącznik świateł w pozycji AUTO i jadąc we mgle, możecie śmiało założyć, że w 9 przypadkach na 10 jedziecie na światłach dziennych" - tłumaczy.