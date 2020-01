Autokult #10: testujemy renault, sprawdzamy Teslę Model 3 w trasie i sprawdzamy reklamę Tesli

Witamy w programie W którym prezentujemy wam szeroko pojętą kulturą motory Ty Marcinku Jak zawsze Mamy dla was solidną porcję aktualności i ciekawych materiałów które Znajdź Tylko u nas Zresztą Zobaczcie sami co was Szeroko pojęta kultura motoryzacji ale nie tylko ponieważ w tym programie rozmawiamy Kupować Tak ja akurat w tym odcinku będziemy o Trochę Ponieważ niedawno stan kupowałem nowy Z jednej strony wydaje się fakt Przygoda ale także w praktyce Duży problem Tak samo Często okazuje się że nie Czy w ogóle Która Chcę Dłużej Kota w worku No rzeczywiście bo nie masz tych modeli jest bardzo dużo to one są małe ale ten Pro Wystartował z 5 dni Nowy Mac 24 godzin Przetestować wymarzone Ja Proces prezentuje na niniejszą Cześć nazywam się Mateusz lubczański jestem dziennikarzem wieczorny Polski Dzisiaj Chciałbym wam powiedzieć Ale 365 dni testów Renault która pozwala wam za Się z autem jeszcze Jego zakup Akcja jest ogólnopolska a ten proces jest wyjątkowo prosty i Ponieważ wystarczy tylko wypełnić formularz Dzwoni się z konsultantem i odebrać auto.at Zaczynam Naszym pierwszym krokiem do przetestowania Renault jest wejście na stronę testuj z pasją Piotra to Duże strony Przecież No wystarczy w nią kliknąć i jest Przeniesieni Do forum Tak naprawdę Jedyne czego potrzebujecie to imię nazwisko i adres mailowy ponieważ każde zgłoszenie Jest potwierdzone wiadomością email Teraz wystarczy tylko że wciśnięcie wyślij i dołącz do testów i W tej sytuacji pozostaje wam jedynie czekać na telefon od konsultanta ale jeśli jesteście naprawdę cierpliwy Sami możecie się z nim skontaktować O już dzwonią halo Już jestem umówiony Nowego Renault data odbioru samochodu będzie jeszcze potwierdzona SM Co prawda to to już mamy Nie mogę się już doczekać najciekawszej części tego materiału czyli samej jazdy Mogę przejechać samochodem złożonym przez Ireną maksymalne jakie obowiązuje to 365 km 365 km mogę pokonać w jakim okresie czasu 24 godzin 4 godziny Tak i po jego zakończeniu gdy będę chciał znać o to czy ja muszę jechać specjalnie Nie nie ma takiej potrzeby samochód użycza pan z pełnym zbiornikiem paliwa Niklewicza jest pojemność zbiornika No i jeszcze jedna kwestia dla mnie najważniejsza bo chociaż jestem spokojnym kierowcą to doskonale wiem że wypa I teraz Co się stanie gdy będę miał jakąś kolizję Proszę się nie przejmować samochód na pełen pakiet Komunikacyjnego autokar To nie ma problemu czemu nie o to słyszę Podpisanie umowy i płace kaucji podpiszemy Podpisaną umowę wpłaciłem kaucję jeden z modeli które wybrały Jest nowe Renault Pio wybrany dom to nie tylko dlatego że ma bardzo wyróżniający się pomarańczowy kolor Orange Walencja albo nigdy To zupełnie nowa konstrukcja i ma bardzo ciekawy układ napędowy jest to silnik benzynowy o pojemności 1.0 Motor 130 koni mechanicznych które trafiają na koła bo przez ciebie biegową automatyczną skrzynię w Co to ruszamy Renault Clio jest już bardzo dobrze wyposażony samochodem w wersji bazowej takie auta Na pasie rozpoznają znaki drogowe wspomagające hamowanie gdy zobaczą przed maską pierwszego Czy rowerzysta Mają też światła wykonane w technologii LED i właśnie takie atrybuty sprawiły że Pio uzyskało w testach zderzeniowych Euro NCAP aż 5 gwiazdek i nie jest tą wartość Którą mogą pochwalić się wszyscy konkurenci tego auta najważniejsze już wiecie a ja jeszcze mam trochę kilometrów do Więc drogę Dzień dobry ja już swój test zakończyłem jakie Wiedziałem się że ten silnik jest idealnie dobrany do tego samochodu także wrażenia są bardzo pozytywne w porządku Wydaje mi się że tak strasznie za ten samochód Wszystko w porządku nic nie zostało przekroczone Samochód do pełna jest zatankowany wszystko jest wszystko z mojej strony to wszystko karta dziękuję bardzo Jak sami widzicie uczestnictwo w akcji 365 dni testów Renault jest bardzo Strona internetowa jest przejrzysta a kontakt z pracownikami Renault doskonały w firmie tak bardzo zależy na waszej Co teraz z internetu będziecie poproszeni o wypełnienie ankiety i podobną ankietę wypełnić jakby już znacie auto Z mojej strony do zobaczenia A co na polskim rynku dzieją się Ciekawe rzeczy A nawet co więcej dzieje się jeszcze jedna ciekawe rzecz którą niedawno Otwórz jak zapewne pamiętasz Zapewni naszego W Polsce ma powstać 1000000 samochodów Nie pamiętam czy to było miał powstać 1000000 czy na drogach miał być 1000000 Takie dziwne że się ogólnie Jakieś abstrakcyjne Która zapewne w takiej formie Nie da się spełnić W pewnym sensie jednak UT Naprawdę Otóż nie zwykły jest Ford Mustang Elektryczny crossover który ma przy To już jest koniec Pierwszy zarzut drugi jak samochód będzie 202 500 zł Polska Tutaj Zaskoczę cię Otóż Wyobraź sobie że ten Krosno Mama Otóż już zarząd Potwierdził że akumulatory do Saga Wstałaś pod Wroc Fabryce LG która W tej chwili okazji Że Takiego Lidera Bardzo Masz to Rozwój całego Miejsca pracy ta fabryka już teraz Tam są produkowane akumulatory do Jaguara i-pace Co pokazuje Ta produkcja Jest już na taką dużą skalę Przez cały czas Roku 2 Taką skalę Że będzie w stanie Nawet dla 1000000 samochodów Rocznie Pewien sposób te plany jednak zostaną zrealizowane Dopiero robią wrażenie ale jeśli mówisz sam Mówisz Jaguar To ja muszę powiedzieć to Samanta musi się A jeśli chodzi o użytkowanie samochodu Tommy Wybrał Do Szczyrku na narty zimą Co z tego wyszło Z tej strony Michał Zieliński Essamoda Dzisiaj jadę na narty dom na auta elektryczne nie sprawdzają się w zimę Jak mi pójdzie co prawda Stopnie Celsjusza więc nie jest jakaś straszna zima Ale zawsze Do przejechania mamy Ile kilometrów jadę do Szczyrku i choć auto pokazuje że ma 480 km zasięgu No to ja nie wiem co w tobie że i czuję że będą się doładować na 150 g Zobaczymy ile zajmie mi Na Dzień dobry w robi się ciekawie ustawiłem tempomat autopilotem na 120 k Gdy wjechałem na drogę szybkiego ruchu Tesla to zaakceptowała dostałem komunikat Jest tak do 100 zł na godzinę a dojedziesz na miejsce ale potem ta zmieniła zdanie i powiedziała że mnie chłopak Nie 115 więc mówiła żeby utrzymać poniżej 115 na godzinę więc zacząłem się utrzymać w życiu Na godzinę i po chwili Dostałem kolejny komunikat że musi najkrótszym a poniżej 105 km na godzinę Także Obecnie mam 405 km w zasięgu przejechałem 30 km Przypominam że tak powiem Dziesięcioma kilometrami zasięgu wiem Dużo list a do przejechania do spożycia gram jeszcze 200 53 km niby mam spory zapas ale on bardzo szybko spada także Ciekawie póki co mam prędkość 104 km na godzinę na Wygodę Gdzie mogę mógłbym jechać 20 ale nie jadłem a więc zobaczymy Dla mnie ta wycieczka jest okazja żeby poznać Pierwszy raz mogę spełnić tym samym trochę więcej czasu no i już wiem tego nie robić Czyli nie puszczać Żeromskiego w Jedziecie na autopilot O ile auta które mają po prostu asystenta pasa ruchu i też są w stanie utrzymać Na pasie puszczenie zazwyczaj skutkuje tym że zasnąć się wyłącz I trzeba go włączyć ponownie o tyle w Tesli jeżeli się opuści gębskiego więcej nie będzie się słuchało Samochodu zajebał żyjące na kierownicy z powrotem no to on nie dość że wyłączonego autopilota to jeszcze Niemożliwe ponowne włączenie go na tej podróży czyli dopiero jak się zatrzymam i pojadę dalej będę mógł go zna Włączyć kamerę mi się wydają także jest to bardzo dobra moim zdaniem Żeby uczyć jakiego jednak trzymali ręce na kierownicy nawet jeżeli korzystając Temu wspomagających Aktualizacja Strasse jestem w połowie Części czyli tej z Warszawy do Super gra w Jadę Godzin Przejechałem ponad 140 km Średnie zużycie prądu to 21 Kilowatogodzina 100 km do przejechania mam jeszcze 40 km Ja to śniegu na ponad 240 także mam ciągle zapas i powinno być dobrze Tesla w trasie Moim zdaniem jest trochę za głośno przy 120 na godzinę to już zauważyłem na samym początku Jeszcze Mogłem jechać 120 na godzinę E tutaj wszystko słychać Jest wszystko jest szum opon Pole wiatru wszystko przechodzi do środka i nie spodziewałem się tego szczerze mówiąc Auto jest też zaskakująco 2 Tutaj szczególnie jakby zjechałem Pojechałem między miejscowościami Było że na nierównej nawierzchni tautochrona Polska To mnie zaskoczyło negatywnie to to mi wyskoczyło to jest to że fotele są Bardzo wygodne Ten system który znajduje się na środku Też jest spoko ten duży ekran nie jest problemem bardzo łatwo jest ciepło To gdzie jest na nim na początku Bałem się że tygodniu będzie odpoczęłaś prędkość ponieważ ona jest wyświetlana Tak naprawdę Szukam tego przełyku Przypomniałem sobie że zresztą w mini starszym tak samo było ale ona przestała się piec To nie jest jakaś wielka anomalia w tym da się żyć jadę dalej Tak mój Przede mną jeszcze Ponad półtorej godziny jazdy Żeby dojechać do supercharger a tam załadować się a potem do Szczyrku Udało się pierwsza część udała Dojechałem do Katowic na słodyczach Mam ciągle 5% akumulatora i Kilometrów zasięgu czyli dokładnie tyle ile Tesla pokazywał swoje Okej to walk-in waha się od 4 do 6 Jakie h Ale Ciekawe jak to przyjechałem Zakończyłem jazdę to dostałem komunikat że naładuj sam Ponieważ on będzie duży Energię po Stania Fakt Czas postoju zużywa energii zużywają na Utrzymywanie akumulatora w odpowiedniej formie Czy fajnie tempera I naczep cennik Tesla Obserwuje co się dzieje To kluczem to będzie wiadomo kto to zł Także Ja idę podpinać auto do Superfly Nawigacja mówi że potrzebuje się naładować 15 min Że 25% Szczyrk Ale Ja Jestem głodny Idę coś jest więc pewnie tylko na trochę dłużej Hej pewnie wrócę za jakieś pół godziny i zobaczymy wtedy Ile na ładowało się i ile to kosztowało Nie jest Wróciłem tak jak spodziewałem się minęło pół godziny zdążyłem Pójść do toalety coś zjeść Zrobić parę zdjęć auta w I au 5% ma nagle 80 zł na akumulator Test Zasięg ZUS do 400 km Oczywiście wiem że odchylenie przejedzie ale tyle pokazuj Jadę przejechałem 80 km jest już na pewno dojadę a jutro kosztowało 70 Dojechałem cała trasa za 5-go 50 Według Przyjechał 4 godziny i 50 min Czyli go Szybciej Natomiast to czego Google nie liczy to jest to że tak czy siak zrobił mi tą pół godzinną przerwę to że Odpocząć w trasie żeby coś z Także tak Podróż autem elektrycznym Pół godziny dłużej niż samochód Spaliny Jechałem Nie za darmo Mogę naładować się bezpłatnie w Warszawie ale już W Katowicach kosztowało 7 zł Ciągle mam ponad 208 Ile kilometrów zasięgu Lotto przejechać Powiem jak to wygląda Przeliczając na procenty Program 59% akumulatora przy Wyjeżdżałem z Kato 10 Także moim zdaniem jest bardzo dobry Taki sposób mogę spokojnie Czy to na spektakl Stacja to I tam Bezpłatnie auto Dalej Także ja jestem zadowolony Dasz Jeździć nad morze Jeszcze nie widzi mnie to chyba nie Niesamowite wyzwanie House Spokojnie trzeba było Prędkość to Koza Wszystko Tak Tesla się śpi Za to w ogóle taka Firma ponieważ z Osiąga Spore sukcesy Też nie Odpadek No tak żeby pamiętasz ostatnio Premier Samochód który złamał bardzo dużo reguł i to mi się podobało było oczywiście kilka wpadek 1/2 Zdarza się i druga gdy to auto przeciągnęło Forda F150 Specjalny filmik Jest jest Wprost Dwa auta na linie przyciągają się oczywiście też nagrywa No wiesz że ja mogę być na sukces No jeśli chcesz robić komentarze to nie do końca No właśnie tak się zdarzyło Przeczytałem te komentarze i zastanowiło mnie to czy Tam Dopuszcza się Dlatego także odebraliśmy te Eksperyment Zobaczcie Z tego wyszło W ostatnim czasie i Podbijam film Elektryczna Tesla Saver Przeciągana Dużo większego i pozornie silniejszego amerykańskiego Dlatego My wybraliśmy również dwa pikapy i równie Amerykańskiego Co prawda nie Bo takiego samochodu oficjalnie w Polsce nie kupimy ale kupimy za to 1005 Aygo konkurentem Popular W Europie japę Jakie W takim razie się spać Oczywiście spodziewam się Zwycięstwa tego kolosa ale chcę też po Można łatwo Zobaczcie jak można Żeby próba była Pewna i bezpieczna i żeby Nie urwało DOZ Taki o Topaz Wytrzymałość 1 ton Dzisiaj Dobra czekaj Troszkę do przodu Dobra Idealnie wymierzone Mój Ram 1500 ma pod maską benzynowy silnik Hemi 5 i 70 ml czyli ponad Większej niż Mateusza i do tego Pomocy 5 koni Ja po swojej stronie tym Mam duży nos Diesla 2 Gitara Daj mi Koń do tego waga 2000 115 Kia Obawiam jak widzieć Eminema mnie pewno Co z tego Gotowy Jesteś tak 4 A co lekko poszło No Zgodnie z przewidywaniami Ale no podejrzeń No tak samo jak podejrzanie wyglądał ten filmik z Fort Już ci mówię Dlaczego tak Od razu dlatego Reduktor i napęd na 4 Bo miałem tutaj Dużo Moc silnika Ale nowy Sytuacja była Tesla Nie musiałem jeszcze doktora Silnik Mam bardzo duży moment obrotowy Pierwszego ruchu W samochodzie Z kolei Dokładnie i możemy to pokaż Że gdy zamienimy Na Tylko Tylko To wydaje mi się Wtedy Okej Mamy Włączony Reduktor do Czy to Czy Wkładki Ortofon to naprawdę dużo Niż się spodziewałem i to zobacz samochód waży 500 kg 600 kg więcej ma terenowe opony Silnik v Jego szans tak samo Szanse Prawdopodobnie Tak Ustawionym porów Ford Trasa Ustawienie na które Zaraz był napęd tylko To to to jest Czy możemy zrobić tak Byś ty miał napęd na cztery koła ja mam napęd na cztery koła Teraz jesteśmy na reduktorach ja i ty Tak ty zostań na reduktorze i ja też włączę redukt Dobra No to Czy P R Spokojnie to nie pal Sprzęgło tylko polskie opony na kamieniach które tutaj Czyli co Remis Lol Jak Test Parametry te same ustawienia samochodu Niezależnie od tego jak wielki Jak Być może W dużej mierze zależy to od Mąż Bardzo Byłoby Ale tutaj Ale właściwie Naszego Nie wszystko Widać Której Poza mnie wygląda Da się to Tak Że wygrywa Bądź Bazar nie Tego filmu płynie pewien bardzo ratujący mnie Ponieważ jak już ładowaliśmy w Elektromobilności ma się bardzo dobrze rozwija się ale z drugiej strony nie ginie także ta prawdziwa motoryzacja z Wielki Wymyśl Generał stanowił taką równowagę dla całej 7 litra V8 Hemi 300 amerykańskie zł Porządne amerykańskie żelaza i taka równowagę będziemy stara Tak My już teraz o czym mam W szkole Auto