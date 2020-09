Auto ze Stanów. Z MEMA Auto Export sprowadzisz je bez żadnych problemów

MEMA? Czemu warto się na nią zdecydować?

Jak samodzielnie sprowadzić auto z USA?

Nie oszukujmy się – nawet po zniesieniu obowiązku wizowego, wyprawa do Stanów to kosztowna i skomplikowana logistycznie impreza. Większości z nas pozostają więc poszukiwania zdalne. Te są jednak o tyle utrudnione, że właściwie wszystkie interesujące oferty pojawiają się w takich serwisach jak Copart czy IAAI. By wziąć udział w dostępnych tam aukcjach (na których wystawiane są auta od ubezpieczycieli, dealerów i innych firm) trzeba być zarejestrowanym amerykańskim użytkownikiem.

Na uzyskaniu dostępu do aukcji lista trudności wcale się nie kończy. Kupiony samochód należy przecież dostarczyć do Polski. W tym celu trzeba spakować go w kontener i przetransportować do portu na wschodnim wybrzeżu, co jest tym trudniejsze, im bardziej głąb w kontynentu go kupiliśmy. Po podróży przez ocean, nasz nowy nabytek musi przejść procedurę celną, a my powinniśmy opłacić wszystkie podatki.

Samochód z USA. Sprowadź go ze specjalistami