Auto na minuty. Gdzie i jak można wypożyczyć?

Czy wiesz, że na minuty możesz wypożyczyć nie tylko rower czy skuter, ale również samochód? Z początku brzmi to pewnie zaskakująco. Zastawiasz się, w jakim celu wynajmować auto na 10 lub 15 minut? Wystarczy jednak, że pomyślisz o usłudze car sharingu, jak o alternatywie dla innych środków lokomocji, która pozwala przemieszczać się w obrębie miasta. Już zapewne wiesz, że auto na minuty sprawdzi się doskonale, aby dostać się na uczelnię, do pracy czy nawet pojechać na zakupy. Sprawdź, jakie są inne zalety tego rozwiązania i w jakich miastach skorzystasz obecnie z car sharingu.

Artykuł sponsorowany

Car sharing - kiedy warto skorzystać?

Wynajem aut na minuty cieszy się w Polsce rosnącym zainteresowaniem. Początkowo ta usługa stanowiła pewnego rodzaju ciekawostkę. Na jej przetestowanie decydowały się zwłaszcza osoby młode, które chętnie korzystają z nowinek technologicznych. W tej grupie dominowali studenci. Car sharing pozwalał im dostać się na uczelnię bądź na umówione spotkanie z przyjaciółmi. To jednocześnie dobry wybór dla osób podróżujących na co dzień komunikacją miejską, które wybierają się na większe zakupy. Obecnie wynajem aut na minuty stał się popularny także wśród osób pracujących, które potrzebują szybko i sprawnie dostać się do firmy. Pracownicy wskazują, że car sharing stanowi często ratunek w podbramkowych sytuacjach, które mogą być związane m.in. z awarią prywatnego auta. Dobrym rozwiązaniem okaże się zwłaszcza wynajem aut elektrycznych. Elektryki mogą bowiem poruszać się po buspasach, dzięki czemu łatwiej i szybciej można dotrzeć do celu.

Jak wypożyczyć auto na minuty?

Klasyczny wynajem aut wiąże się z koniecznością wizyty w wypożyczalni i dopełnieniem formalności. Po wyznaczonym okresie (np. upływie tygodnia), samochód trzeba zwrócić do wyznaczonego punktu. Car sharing jest znacznie bardziej elastyczny. Możesz zapomnieć o formalnościach czy szukaniu wypożyczalni. Jedyne co musisz zrobić, to pobrać dedykowaną aplikację na urządzenie mobilne, a następnie dokonać szybkiej rejestracji. Kiedy będziesz miał już utworzone konto w aplikacji, możesz rozpocząć wyszukiwanie auta, które znajduje się w Twoim pobliżu. Służy do tego specjalna mapka. Samochody zlokalizowane są w obrębie całego miasta. Wszystko po to, abyś nie musiał poświęcać dużo czasu na znalezienie pojazdu. W większości przypadków potrzebujesz na ten cel około 5 minut.

Znajdujesz się już obok auta? Naciśnij przycisk na aplikacji, aby je otworzyć, a następnie uruchomić. Podobnie musisz postąpić, gdy chcesz zakończyć wynajem. Samochód możesz zaparkować w dowolnej strefie parkingowej na terenie miasta. Opłata za usługę zostanie pobrana automatycznie, gdyż aplikację przy rejestracji sparować musisz z Twoim kontem bankowym. Brzmi prosto? I tak właśnie jest!

Gdzie wypożyczyć auto na minuty?

Obecnie wynajem aut na minuty jest dostępny tylko w wybranych miastach w Polsce. Cały czas zwiększa się jednak flota pojazdów car sharingowych, a to za sprawą powstawania coraz to nowszych działalności tego typu. Najwięcej z nich mieści się w Warszawie. Skorzystać możesz tam z pojazdów od takich firm jak Panek, Traficar, 4mobility, CityBee czy innogy Polska. Ta ostatnia oferuje usługę innogy go!, która opiera się w pełni na wynajmie aut elektrycznych. Car sharing dostępny jest również m.in. w Trójmieście, Siedlcach, Wrocławiu, Krakowie czy Poznaniu. Wiele wskazuje jednak na to, że ta usługa będzie się rozwijać, a co za tym idzie, pojawi się także w innych częściach Polski.

Car sharing to ciekawy sposób na przemieszczanie się w obrębie miasta. Co ciekawe, już teraz wiele mówi się o tym, że przyjmie formę także międzymiastową. Pierwsza taka usługa ma być dostępna na trasie Warszawa-Łódź. Oznacza to, że auto będzie można wypożyczyć w Warszawie, a zaparkować je i zakończyć usługę w Łodzi. Jak zatem widać, car sharing ma ewoluować nie tylko w kierunku aut na minuty. Wiele firm decyduje się na wprowadzenie pakietów, dzięki czemu wynajem aut może okazać się korzystny nie tylko dla klientów prywatnych, ale i biznesowych.