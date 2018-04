Austria wprowadza częściowy zakaz palenia w samochodach. Polacy przytakują

W Austrii nie zapalisz papierosa w samochodzie, jeżeli znajduje się w nim osoba mająca mniej niż 18 lat. Zakaz wchodzi w życie 1 maja 2018 roku, a grzywny będą srogie. Zapytaliśmy czytelników Wirtualnej Polski, czy chcieliby podobnej regulacji w Polsce.

Walka z nałogiem trwa w najlepsze. Jeszcze niedawno palić można było w restauracjach, a nawet w samolotach. Dzisiaj, żeby "puścić dymka", w wielu miejscach trzeba udać się do specjalnej strefy, lub wręcz zmienić lokal. Można pomyśleć, że w Polsce obowiązują ostre wymogi, ale to nic w porównaniu do tego, co wkrótce wejdzie w życie w Austrii.